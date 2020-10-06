Небензя назвал «позором» блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 06 Октября 2020 в 12:22:10
В понедельник Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США выступили против выступления Бустани в СБ ООН, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.
"То, что произошло сегодня, к сожалению, еще одно печальное свидетельство того, что западные делегации боятся услышать неудобную для себя правду. Вы хотите заглушить объективные факты, которые могут разрушить нарисованную вами картину "злодеяний" сирийского режима и "непогрешимости" ОЗХО", — сказал Небензя.
По его словам, "уже для всех понятно, что это имеет мало общего с реальностью".
"Мне интересно просто, понимаете ли вы, в каком неприглядном свете вы сейчас предстаете в глазах международного сообщества. Вообще то, что сегодня произошло, - это стыд и позор", — заявил постпред.
Небензя подчеркнул, что само голосование по поводу присутствия или отсутствия докладчика, предложенного председателем — уже историческое решение.
Жозе Бустани руководил ОЗХО в 1997-2002 годах. Его уход был досрочным и произошел по инициативе Вашингтона. При этом недовольство его работой Соединенные Штаты высказали после того, как Бустани пригласил Ирак вступить в ОЗХО. По мнению наблюдателей, членство Багдада в этой организации могло помешать планам США свергнуть Саддама Хуссейна.
https://ria.ru/20201006/nebenzya-1578329889.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
"Мне интересно просто, понимаете ли вы, в каком неприглядном свете вы сейчас предстаете в [quote]глазах международного сообщества.Вообще то, что сегодня произошло, - это стыд и позор", — заявил постпред.[/quote] Правда состоит в том, что вот эти страны и считают себя "международным сообществом". Вчера говорил с другом в Германии, который верит, что Россия отравила анального, и он сказал такую фразу:"Да весь мир против России!" Я ему перечислил этот"весь мир": Америка, Англия, Германия , Франция, трое проебалтов и Польша, сюда же хоть и не страна но оплот ЕС -Брюссель. Вот эти страны считают себя пупом планеты, ведя диалог с остальными через губу. У оставшихся более чем полутора сотен стран с Россией отношения от дружеских до нейтральных, но по мнению "элиты" это вовсе и не страны. По раздумье друг прислал сообщение что он очень уважает Россию. Конечно же эта "элита" не даст в ООН снять с них овечью шкуру, раскроется чудовищный обман и волчье поганое нутро "всего мира".
Цитата: sergei55 от 06.10.2020 06:34:10
и могучая эстония)))))
и могучая эстония)))))
Второе место по наркомании стоит.