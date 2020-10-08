 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
США и их союзники заблокировали предложение о внесении "Новичка" в списки ОЗХО
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Октября 2020 в 14:26:14
США выступили против инициативы Российской Федерации о внесении семейства "Новичок" в списки ОЗХО, сообщает РИА Новости.

США совместно со своими союзниками заблокировали российскую инициативу о внесении семейства веществ "Новичок" в списки Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 08.10.2020 в 16:06:05   # 764599
Новичок травил, новичок травит, новичок будет травить!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь