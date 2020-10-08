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Империя зла
США и их союзники заблокировали предложение о внесении "Новичка" в списки ОЗХО
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danilov 08 Октября 2020 в 14:26:14
США выступили против инициативы Российской Федерации о внесении семейства "Новичок" в списки ОЗХО, сообщает РИА Новости.
США совместно со своими союзниками заблокировали российскую инициативу о внесении семейства веществ "Новичок" в списки Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
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Zoggyla
08.10.2020 в 16:06:05
# 764599
Новичок травил, новичок травит, новичок будет травить!
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