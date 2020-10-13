 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
США и их союзники призвали IT-компании создать лазейки в шифровании
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Hairless 13 Октября 2020 в 13:15:55
Государства так называемого "альянса "Пять глаз"" – Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, а также Япония и Индия — призвали технологические компании облегчить работу их правоохранительным органам и спецслужбам. Сделать это предлагается, предусмотрев лазейки в применяемом все большим числом сервисов сквозном шифровании (end-to-end encryption, также известно как двустороннее или оконечное шифрование). Сквозное шифрование позволяет пользователям интернет-сервисов защищать пересылаемый контент таким образом, что ключи для расшифровки не покидают их устройств — и, соответственно, администрация сервиса не в состоянии получить доступ к переписке.
В обращении, опубликованном на сайте министерства юстиции США, технологические компании просят встроить в системы "общественную безопасность", позволив бороться с незаконным контентом и противоправной деятельностью, "защищая уязвимых". В качестве примера преступной активности, борьбе с которой сейчас мешает сквозное шифрование, в документе приводится изготовление и распространение детской порнографии.
Технологическим компания предлагают "открыть правоохранительным органам доступ к содержимому в читаемом формате, когда он санкционирован по закону, необходим и пропорционален, а также находится под строгим контролем и надзором", а также начать консультации с правительствами и другими заинтересованными сторонами о возможных методах реализации этого доступа.
Фактически речь идет о внедрении в любые популярные сервисы — такие как мессенджеры или социальные сети — "бэкдоров", то есть намеренно интегрированных уязвимостей, позволяющих в случае необходимости получить доступ к зашифрованному содержимому. Сквозное шифрование, например, используют WhatsApp и Facebook Messenger, есть опция создания зашифрованных таким образом чатов и и в Telegram. При этом предусмотреть лазейки в шифровании предлагается не только интернет-сервисам, но и производителям устройств, специализированных приложений для шифрования и разработчикам криптографии для интегрированных платформ.
Как отмечает ZDNet, Австралия в 2018-м стала первой демократической страной, принявшей закон о праве на доступ властей к защищенному шифрованием контенту. Аналогичные попытки правительств в США и Европе пока не стали успешными, так как наталкиваются на противодействие технологических компаний, правозащитников или непосредственно избирателей. Однако давление на разработчиков цифровых сервисов растет, так как западные правительства стремятся достичь паритета с Китаем в возможностях сбора разведывательной информации.

https://www.vesti.ru/hitech/article/2470869
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 13.10.2020 в 18:58:41   # 764820
А где демократия?
поощрить | покарать
  Практичный 13.10.2020 в 19:36:53   # 764822
Цитата: Konstant от 13.10.2020 12:58:41
А где демократия?
Цель давно уже тотальный контроль,никакой демократии.
поощрить | покарать
  старик 13.10.2020 в 19:38:32   # 764823
Quote:
Однако давление на разработчиков цифровых сервисов растет, так как западные правительства стремятся достичь паритета с Китаем в возможностях сбора разведывательной информации.
Под видом борьбы с порнухой банальный сбор разведывательной информации? Или я не так понял?
поощрить | покарать
  Zoggyla 13.10.2020 в 21:33:12   # 764835
Для чего всяким копам и спецслужбистам облегчать жизнь? Пусть отрабатывают свой хлеб, поди ж в бюджет организаций навключали разномастное it-финансирование)))
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь