США и их союзники призвали IT-компании создать лазейки в шифровании

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Hairless 13 Октября 2020 в 13:15:55
В обращении, опубликованном на сайте министерства юстиции США, технологические компании просят встроить в системы "общественную безопасность", позволив бороться с незаконным контентом и противоправной деятельностью, "защищая уязвимых". В качестве примера преступной активности, борьбе с которой сейчас мешает сквозное шифрование, в документе приводится изготовление и распространение детской порнографии.
Технологическим компания предлагают "открыть правоохранительным органам доступ к содержимому в читаемом формате, когда он санкционирован по закону, необходим и пропорционален, а также находится под строгим контролем и надзором", а также начать консультации с правительствами и другими заинтересованными сторонами о возможных методах реализации этого доступа.
Фактически речь идет о внедрении в любые популярные сервисы — такие как мессенджеры или социальные сети — "бэкдоров", то есть намеренно интегрированных уязвимостей, позволяющих в случае необходимости получить доступ к зашифрованному содержимому. Сквозное шифрование, например, используют WhatsApp и Facebook Messenger, есть опция создания зашифрованных таким образом чатов и и в Telegram. При этом предусмотреть лазейки в шифровании предлагается не только интернет-сервисам, но и производителям устройств, специализированных приложений для шифрования и разработчикам криптографии для интегрированных платформ.
Как отмечает ZDNet, Австралия в 2018-м стала первой демократической страной, принявшей закон о праве на доступ властей к защищенному шифрованием контенту. Аналогичные попытки правительств в США и Европе пока не стали успешными, так как наталкиваются на противодействие технологических компаний, правозащитников или непосредственно избирателей. Однако давление на разработчиков цифровых сервисов растет, так как западные правительства стремятся достичь паритета с Китаем в возможностях сбора разведывательной информации.
https://www.vesti.ru/hitech/article/2470869
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Практичный 13.10.2020 в 19:36:53 # 764822
Цитата: Konstant от 13.10.2020 12:58:41Цель давно уже тотальный контроль,никакой демократии.
А где демократия?
А где демократия?
Однако давление на разработчиков цифровых сервисов растет, так как западные правительства стремятся достичь паритета с Китаем в возможностях сбора разведывательной информации.Под видом борьбы с порнухой банальный сбор разведывательной информации? Или я не так понял?