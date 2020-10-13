Главы МИД ЕС приняли политическое решение о введении санкций из-за инцидента с Навальным

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danilov 13 Октября 2020 в 17:35:42
"Министры приняли политическое решение о введении ограничительных мер против ответственных за отравление Навального", - сказал собеседник агентства.
По словам дипломата, список физических и юридических лиц, в отношении которых могут быть введены санкции, не утверждался на заседании глав МИД. "Со списком будут работать послы ЕС на ближайших заседаниях в Брюсселе, то есть начиная уже со среды", - добавил он.
При этом, как сообщил ранее ТАСС другой дипломат, Евросоюз столкнулся с юридической проблемой отсутствия подозреваемых при попытке ввести санкции против конкретных лиц и организаций России в связи с инцидентом с Навальным. Чтобы избежать этой коллизии, страны ЕС рассматривают вариант создания отдельного механизма, в рамках которого против нескольких российских официальных лиц будут введены санкции не собственно "за применение химоружия", а за противодействие проведению "прозрачного расследования" инцидента с Навальным.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9695221
Германия не готова портить отношения с РФ из-за инцидента с Навальным
Глава МИД Германии Хайко Маас подтвердил, что Германия заинтересована в хороших или "разумных" отношениях с Россией несмотря на инцидент с блогером Алексеем Навальным.
Маас пояснил в интервью "РИА Новости", что "случившееся с Навальным" не меняет географии и принципиальной заинтересованность в хороших отношениях между государствами.
"Мы - страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении", - заявил Маас. По его словам, Берлин за последние годы приложила немало усилий, чтобы поддерживать отношения с Россией.
Комментарии, по рейтингу, по дате
При этом, как сообщил ранее ТАСС другой дипломат, Евросоюз столкнулся с юридической проблемой отсутствия подозреваемых при попытке ввести санкции против конкретных лиц и организаций России в связи с инцидентом с Навальным.Охренеть! То есть немцы совершенно открыто признают, что доказательств вины России нет, раз нет подозреваемых, но... Quote:
Чтобы избежать этой коллизии, страны ЕС рассматривают вариант создания отдельного механизма, в рамках которого против нескольких российских официальных лиц будут введены санкции не собственно "за применение химоружия", а за противодействие проведению "прозрачного расследования" инцидента с Навальным.Говоря юридическим языком наказать Россию за то, что не стала свидетельствовать против себя! Ну и ну! Кто то все еще считает страны Европы цивилизованными?