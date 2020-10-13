Главы МИД ЕС приняли политическое решение о введении санкций из-за инцидента с Навальным

При этом, как сообщил ранее ТАСС другой дипломат, Евросоюз столкнулся с юридической проблемой отсутствия подозреваемых при попытке ввести санкции против конкретных лиц и организаций России в связи с инцидентом с Навальным.

Чтобы избежать этой коллизии, страны ЕС рассматривают вариант создания отдельного механизма, в рамках которого против нескольких российских официальных лиц будут введены санкции не собственно "за применение химоружия", а за противодействие проведению "прозрачного расследования" инцидента с Навальным.