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Империя зла
Тихановская получила премию имени Маккейна
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GoodZone 14 Октября 2020 в 11:30:57
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила премию имени Джона Маккейна, которую вручает Международный республиканский институт. Об этом сообщает ТАСС.

В своей речи Тихановская заявила о необходимости «прекратить насилие и начать мирный переход к свободной Белоруссии».

Вместе с ней премию получили госсекретарь США Майкл Помпео, представители протестного движения из Гонконга, а также член парламента Уганды и музыкант Боби Вайн. Церемония вручения проходила онлайн.

В 2016 году Генеральная прокуратура России признала деятельность Международного республиканского института на территории страны нежелательной. Эта некоммерческая организация, чьим директором был сенатор-республиканец Джон Маккейн, «оказывает помощь отдельным странам в строительстве демократии» и работает в тесном сотрудничестве с Государственным департаментом США.

13 октября Тихановская заявила, что до 25 октября власти республики должны выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены.

Ранее Тихановская отказалась называть себя главой государства. «Наверное, максимум, что я могу о себе сказать, — это символ свободы», — отметила экс-кандидат и напомнила, что граждане голосовали за нее как за «переходного человека», который должен организовать новые выборы.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10 процентов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже третий месяц.

ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 14.10.2020 в 14:49:39   # 764854
Все верно она должна угробить экономику набрать кредитов потом развалить промышленность и объявить новые выборы
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  Hairless 14.10.2020 в 15:06:24   # 764855
У меня сразу возникла стойкая ассоциация этой домохозяйки с известным историческим персонажем и 30-ю монетами.
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  Zoggyla 14.10.2020 в 16:44:24   # 764859
У меня сразу после прочтения "премия имени..." возникла стойкая ассоциация... Нехорошая и обидная
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  Zoggyla 14.10.2020 в 16:56:36   # 764862
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  Джимбо 14.10.2020 в 18:03:25   # 764866
Quote:
Тихановская заявила, что до 25 октября власти республики должны выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены.
у меня 3 вопроса:
1. С какого токаго перепугу власти Беларусии что то должны?
2. Кому должны?
3. А если нет, то что?
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  Zoggyla 14.10.2020 в 18:33:12   # 764871
А если нет, то польско-литовские орды хлынут через границы Беларуси для восстановления справедливой демократии.
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  Hairless 14.10.2020 в 19:18:13   # 764875
Цитата: Zoggyla от 14.10.2020 12:33:12
А если нет, то польско-литовские орды хлынут через границы Беларуси для восстановления справедливой демократии.

И Казахстан, как союзник по ОДКБ, вступит в войну.
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  старик 14.10.2020 в 21:23:02   # 764879
Стеклянные бусы, гвозди и зеркальца! Ну и ду-у-у-ра!
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