Тихановская получила премию имени Маккейна

«На символ я согласна» - Тихановская опозорилась в интервью показала свою истинную сущность

Тихановская заявила, что до 25 октября власти республики должны выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены.