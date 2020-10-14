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Империя зла
Ереван заявил, что Баку атаковал военную технику на территории Армении
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danilov 14 Октября 2020 в 17:15:01
Армянское минобороны заявило в среду, что военные Азербайджана атаковали военную технику на территории Армении.

"Четырнадцатого октября азербайджанские ВС атаковали на территории Армении, на границе с Карвачаром (Кельбаджар), военную технику, стоящую на боевом дежурстве, всего лишь основываясь на предположении, что якобы эта техника была готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана", - говорится в заявлении министерства, которое разместила в Facebook пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

Отмечается, что это утверждение министерства обороны Азербайджана не может иметь никаких оснований и, фактически, "военно-политическое руководство этой страны позволяет себе атаковать военную технику, находящуюся на обычном боевом дежурстве на территории Республики Армения лишь основываясь на предположениях".

"Подтверждая, что по состоянию на данный момент с территории Армения ни одной ракеты, снаряда или пули не выпускалось в сторону Азербайджана, мы одновременно заявляем, что отныне Вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право атаковать любой военный объект или любое военное передвижение в Азербайджане", - отмечается в заявлении.

В Ереване считают, что "военно-политическое руководство Азербайджана несет всю ответственность за процесс изменения зоны и логики боевых действий". По данным ведомства, в результате азербайджанской атакм жертв нет.

https://ria.ru/20201014/armeniya-1579700283.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 14.10.2020 в 21:31:35   # 764882
Пока на линии соприкосновения не встанут миротворцы, так и будут две стороны взаимно обвинять друг друга.
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  adapter 14.10.2020 в 21:54:19   # 764884
Защиты ОДКБ ищут. Россию активно пытаются вмешать.
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