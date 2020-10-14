Азербайджанские ракеты упали на территорию Ирана

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danilov 14 Октября 2020 в 17:32:18
По сообщениям армянской стороны, Иран нанес по позициям азербайджанской армии довольно мощный ответный ракетный удар.
Говорится, о больших потерях, которые понесла армия Азербайджана от иранского вмешательства, что, якобы сорвало азербайджанское наступление.
В сети демонстрируется видео сбитого иранцами ударного беспилотника-камикадзе израильского производства. Предполагается, что он был запущен в ответ на иранскую атаку. Иран сообщает лишь о падении на его территории этой смертоносной машины. Тегеран с большим беспокойством воспринимает попытки Турции закрепиться в Азербайджане и отправку на помощь Баку сирийских джихадистов.
Сейчас у границы с Азербайжаном сосредоточены достаточно мощные иранские средства ПВО, которые должны обеспечить отражение нападений Израиля, использующего азербайджанские аэродромы.
https://mirnov.ru/politika/voina-konflikty-bezopasnost/azerbaidzhan-bet-po-iranu-raketami.html
Иран сообщил об извинениях Баку за огонь по его территории
Противоборствующие стороны признали свою ошибку и пообещали скорректировать траектории атак, сообщили в Иране. Ранее республика пригрозила не ограничиться предупреждениями, если снаряды и ракеты продолжат падать на ее территории
Представители Азербайджана извинились за случайные попадания по территории Ирана. Об этом заявил замглавы полиции исламской республики Касем Резаи, передает агентство Tasnim.
Резаи отметил, что после того, как несколько артиллерийских снарядов и ракет упали в Иране, пограничники вынесли сторонам конфликта официальное предупреждение. По его словам, Азербайджан и Армения признали свою ошибку и принесли извинения. Военные двух стран также пообещали скорректировать траекторию огня, чтобы не навредить иранским фермерам и другим жителям приграничных районов, уточнил генерал.
Ранее 7 октября Иран направил ноты протеста правительствам в Баку и Ереване из-за попаданий по территории страны, сообщил официальный представитель иранского МИДа Саид Хатибзаде.
https://www.rbc.ru/politics/07/10/2020/5f7db8a79a794787f8e8df78