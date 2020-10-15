Дуров пока молчит

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Октября 2020 в 12:44:58
Правительства указанных государств настойчиво "просят" технологические компании внедрять в свои продукты бэкдоры, которые помогут отслеживать переписки пользователей.
МИД КНР отреагировал на это заявление в своей традиционной пресс-конференции с участием журналистов
Вопрос репортёра Global Times:
Согласно AFP, «Five Eyes Alliance», а также примкнувшие Япония и Индия, потребовали от технологических компаний, таких как Signal и Telegram, установить «бэкдоры» в их софт, использующий сквозное шифрование, чтобы предоставить правоохранительным органам права доступа для отслеживания киберпреступлений. Что скажет Китай?
Ответ представителя МИД КНР Чжао Лицзяня:
В течение долгого времени государства-члены «Альянса пяти глаз» выдвигали необоснованные обвинения в том, что китайские компании без каких-либо доказательств устанавливают «бэкдоры» в свои продукты, что угрожает безопасности и конфиденциальности. В то же время «Альянс пяти глаз» публично публично требует от компаний создания «бэкдоров» в зашифрованных приложениях. Разве это не типичный двойной стандарт? Это полностью разоблачает лицемерие этих стран и еще раз доказывает, что их соответствующие действия полностью политически мотивированы, а их истинная цель - ослабить предприятия других стран.
Особого внимания заслуживает то, что «Альянс пяти глаз» - крупнейшая в мире разведывательная организация. Теперь разведывательная организация публично требует, чтобы телекоммуникационные компании устанавливали «бэкдоры» в свои продукты для борьбы с киберпреступлениями. Но главный вопрос, что является их реальной целью: борьба с преступностью или сбор разведданных. Стоит учитывать, что через «Альянс пяти глаз» США внедрили крупномасштабное недифференцированное сетевое наблюдение в глобальном масштабе, и у международного сообщества есть основания проявлять бдительность в отношении истинных намерений «Альянса пяти глаз».
Китай недавно предложил "Глобальную инициативу по безопасности данных", призвав информационные компании не создавать "бэкдоры" в продуктах и услугах. Если странам необходимо получать данные из-за границы от правоохранительных органов, в таких сферах как борьба с киберпреступлениями, то это должно обеспечиваться посредством судебной помощи или других соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений. Китай призывает все стороны поддержать Глобальную инициативу по безопасности данных, совместно содействовать разработке глобальных правил безопасности данных и поддерживать безопасность сети.
***
Будет интересно увидеть реакцию несгибаемого
Комментарии, по рейтингу, по дате