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Империя зла
Дуров пока молчит
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danilov 15 Октября 2020 в 12:44:58
Заявление "Альянса пяти глаз" (альянс разведок США, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии) размещено на сайте министерства юстиции США. Его, кроме главы МВД ВБ Прити Патела, Генпрокурора США Уильяма П. Барра, министра внутренних дел Австралии Питера Даттона, министра юстиции НЗ Эндрю Литтла и министр общественной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Билли Блэра, подписали также представители Индии и Японии.

Правительства указанных государств настойчиво "просят" технологические компании внедрять в свои продукты бэкдоры, которые помогут отслеживать переписки пользователей.

МИД КНР отреагировал на это заявление в своей традиционной пресс-конференции с участием журналистов

Вопрос репортёра Global Times:
Согласно AFP, «Five Eyes Alliance», а также примкнувшие Япония и Индия, потребовали от технологических компаний, таких как Signal и Telegram, установить «бэкдоры» в их софт, использующий сквозное шифрование, чтобы предоставить правоохранительным органам права доступа для отслеживания киберпреступлений. Что скажет Китай?

Ответ представителя МИД КНР Чжао Лицзяня:
В течение долгого времени государства-члены «Альянса пяти глаз» выдвигали необоснованные обвинения в том, что китайские компании без каких-либо доказательств устанавливают «бэкдоры» в свои продукты, что угрожает безопасности и конфиденциальности. В то же время «Альянс пяти глаз» публично публично требует от компаний создания «бэкдоров» в зашифрованных приложениях. Разве это не типичный двойной стандарт? Это полностью разоблачает лицемерие этих стран и еще раз доказывает, что их соответствующие действия полностью политически мотивированы, а их истинная цель - ослабить предприятия других стран.

Особого внимания заслуживает то, что «Альянс пяти глаз» - крупнейшая в мире разведывательная организация. Теперь разведывательная организация публично требует, чтобы телекоммуникационные компании устанавливали «бэкдоры» в свои продукты для борьбы с киберпреступлениями. Но главный вопрос, что является их реальной целью: борьба с преступностью или сбор разведданных. Стоит учитывать, что через «Альянс пяти глаз» США внедрили крупномасштабное недифференцированное сетевое наблюдение в глобальном масштабе, и у международного сообщества есть основания проявлять бдительность в отношении истинных намерений «Альянса пяти глаз».

Китай недавно предложил "Глобальную инициативу по безопасности данных", призвав информационные компании не создавать "бэкдоры" в продуктах и услугах. Если странам необходимо получать данные из-за границы от правоохранительных органов, в таких сферах как борьба с киберпреступлениями, то это должно обеспечиваться посредством судебной помощи или других соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений. Китай призывает все стороны поддержать Глобальную инициативу по безопасности данных, совместно содействовать разработке глобальных правил безопасности данных и поддерживать безопасность сети.

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Будет интересно увидеть реакцию несгибаемого
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