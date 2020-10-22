Папа Римский выступил за снятие запрета на однополые браки

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GoodZone 22 Октября 2020 в 10:53:54
«Гомосексуалисты имеют право быть в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть исключен. Что мы должны сделать – это принять закон о гражданских союзах», – цитирует понтифика ТВЦ.
По его мнению, однополые пары должен защищать закон. Это заявление прозвучало в документальном фильме «Франциск», который снял американский режиссер Евгений Афинеевский. Премьера фильма прошла 21 октября в рамках Римского кинофестиваля.
В ООН уже назвали позитивным шагом заявление папы Римского Франциска. «Я видел только сообщения в прессе. Я не видел документальный фильм. Но очевидно, если его процитировали точно, это очень позитивный шаг. Полагаю, генеральный секретарь (ООН) высказывался весьма искренне против гомофобии и в защиту прав представителей ЛГБТ – о том, что люди не должны подвергаться преследованиям и дискриминации только за то, кого они любят», – сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА «Новости».
Отметим, что эту позицию папа Римский высказывает не в первый раз. В 2016 году Франциск заявлял, что христиане и Римско-католическая церковь должны попросить прощения у гомосексуалистов за прошлое отношение к секс-меньшинствам. Понтифик заявил, что гомосексуалисты не должны подвергаться дискриминации, согласно пасторскому посланию, их следует уважать.
В 2013 году папа Франциск пообещал не осуждать священников-гомосексуалистов. «Если он гей и находится в поисках Бога, и его намерения чисты, кто я такой, чтобы судить его?» – заявлял понтифик. Папа Римский отмечал, что следует простить священников за их нетрадиционную ориентацию, а их грехи отпустить.
В отличие от терпимой позиции этого папы Римского, его предшественник Бенедикт XVI издал запрет на принятие духовного сана людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
https://vz.ru/news/2020/10/21/1066625.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вообще с ума сошел .
С такими заявлениями скоро детскую педофилию оправдывать будут.
Католики очнитесь !
Ваш папа с ума сошёл !
В отличие от терпимой позиции этого папы Римского, его предшественник Бенедикт XVI издал запрет на принятие духовного сана людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией
Предыдущий нормальный мужик был а этот что делает ?
⁹ Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники
Скурили Библию католики
С такими заявлениями скоро детскую педофилию оправдывать будут.Так они в Ватикане давно ее практикуют.
Их блять лечить надо.. А они им однополые браки..
Все идёт по плану, мир идёт ко дну.