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Империя зла
Папа Римский выступил за снятие запрета на однополые браки
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GoodZone 22 Октября 2020 в 10:53:54
Папа Римский Франциск заявил, что однополые пары имеют право на семью, им необходимо разрешить оформлять свои отношения в форме гражданского союза.

«Гомосексуалисты имеют право быть в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть исключен. Что мы должны сделать – это принять закон о гражданских союзах», – цитирует понтифика ТВЦ.

По его мнению, однополые пары должен защищать закон. Это заявление прозвучало в документальном фильме «Франциск», который снял американский режиссер Евгений Афинеевский. Премьера фильма прошла 21 октября в рамках Римского кинофестиваля.

В ООН уже назвали позитивным шагом заявление папы Римского Франциска. «Я видел только сообщения в прессе. Я не видел документальный фильм. Но очевидно, если его процитировали точно, это очень позитивный шаг. Полагаю, генеральный секретарь (ООН) высказывался весьма искренне против гомофобии и в защиту прав представителей ЛГБТ – о том, что люди не должны подвергаться преследованиям и дискриминации только за то, кого они любят», – сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА «Новости».

Отметим, что эту позицию папа Римский высказывает не в первый раз. В 2016 году Франциск заявлял, что христиане и Римско-католическая церковь должны попросить прощения у гомосексуалистов за прошлое отношение к секс-меньшинствам. Понтифик заявил, что гомосексуалисты не должны подвергаться дискриминации, согласно пасторскому посланию, их следует уважать.

В 2013 году папа Франциск пообещал не осуждать священников-гомосексуалистов. «Если он гей и находится в поисках Бога, и его намерения чисты, кто я такой, чтобы судить его?» – заявлял понтифик. Папа Римский отмечал, что следует простить священников за их нетрадиционную ориентацию, а их грехи отпустить.

В отличие от терпимой позиции этого папы Римского, его предшественник Бенедикт XVI издал запрет на принятие духовного сана людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

https://vz.ru/news/2020/10/21/1066625.html
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  Hairless 22.10.2020 в 12:07:27   # 765306
П#дарас
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  Zoggyla 22.10.2020 в 12:29:07   # 765308
По-моему мнению - это очень креативный папа, ватиканская зажигалочка.
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  Маке0912 22.10.2020 в 13:24:49   # 765312
Рыба гниёт с головы.
Вообще с ума сошел .
С такими заявлениями скоро детскую педофилию оправдывать будут.
Католики очнитесь !
Ваш папа с ума сошёл !

В отличие от терпимой позиции этого папы Римского, его предшественник Бенедикт XVI издал запрет на принятие духовного сана людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией

Предыдущий нормальный мужик был а этот что делает ?
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  Pole13 22.10.2020 в 14:15:15   # 765317
# 1 Коринфянам 6:9
⁹ Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники
Скурили Библию католики
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  Рамзес 22.10.2020 в 15:34:58   # 765327
Quote:
С такими заявлениями скоро детскую педофилию оправдывать будут.
Так они в Ватикане давно ее практикуют.
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  Денис222 22.10.2020 в 16:14:02   # 765331
А пиздец!
Их блять лечить надо.. А они им однополые браки..
Все идёт по плану, мир идёт ко дну.
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  Konstant 22.10.2020 в 16:25:53   # 765333
Страшнее то что это до нас докатится не дай бог
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