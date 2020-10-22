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Империя зла
США пообещали Бразилии до $1 млрд за отказ от 5G оборудования от Huawei
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danilov 22 Октября 2020 в 13:17:59
Власти США усиливают давление на Huawei, чтобы вытеснить китайского технологического гиганта и с латиноамериканских рынков.

Во время поездки в Бразилию официальные представители Экспортно-импортного банка США (EXIM) и правительства США подписали меморандум, который включает в себя отказ от развертывания сетей 5G с применением оборудования Huawei.

За это Вашингтон пообещал финансовую помощь Бразилии в размере до $1 млрд.

В качестве приоритетных областей для сотрудничества стороны выделили телекоммуникацию (включая 5G), энергетику, логистику и другие сектора.

По словам официальных лиц США, выделяемые Бразилии средства предназначены для закупки оборудования у конкурентов Huawei.

Альтернативу базовым станциям 5G от Huawei производят южнокорейская Samsung, шведская Ericsson и финская Nokia. Именно на оборудовании этих компаний строят 5G американские сотовые гиганты Verizon, Sprint и AT&T.

https://www.cnbc.com/2020/10/21/us-tries-to-get-huawei-blocked-from-brazils-5g-networks.html

https://www.reuters.com/article/us-usa-brazil-trade/u-s-offers-brazil-telecoms-financing-to-buy-5g-equipment-from-huawei-rivals-idUSKBN2751TA
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 22.10.2020 в 18:52:17   # 765347
Штаты всегда декларировали честную конкуренцию.
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  Рамзес 22.10.2020 в 19:29:54   # 765357
СШП просрали рынок,я раньше то же скептически относился к Китаю но в последнее время видно как они сделали скачек в той же сотовой связи.СШП уничтожило Ericsson и Nokia.Первый был ведущим производителем оборудования GSM второй топовым производителем телефонов.
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