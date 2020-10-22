США пообещали Бразилии до $1 млрд за отказ от 5G оборудования от Huawei

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Октября 2020 в 13:17:59
Во время поездки в Бразилию официальные представители Экспортно-импортного банка США (EXIM) и правительства США подписали меморандум, который включает в себя отказ от развертывания сетей 5G с применением оборудования Huawei.
За это Вашингтон пообещал финансовую помощь Бразилии в размере до $1 млрд.
В качестве приоритетных областей для сотрудничества стороны выделили телекоммуникацию (включая 5G), энергетику, логистику и другие сектора.
По словам официальных лиц США, выделяемые Бразилии средства предназначены для закупки оборудования у конкурентов Huawei.
Альтернативу базовым станциям 5G от Huawei производят южнокорейская Samsung, шведская Ericsson и финская Nokia. Именно на оборудовании этих компаний строят 5G американские сотовые гиганты Verizon, Sprint и AT&T.
https://www.cnbc.com/2020/10/21/us-tries-to-get-huawei-blocked-from-brazils-5g-networks.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-brazil-trade/u-s-offers-brazil-telecoms-financing-to-buy-5g-equipment-from-huawei-rivals-idUSKBN2751TA
Комментарии, по рейтингу, по дате