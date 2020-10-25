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Империя зла
В Польше полиция жестко разгоняет протестующих
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danilov 25 Октября 2020 в 22:06:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 25.10.2020 в 22:13:17   # 765535
Где визги демократических и независимых СМи? уже скучно от двуличия
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  старик 25.10.2020 в 23:14:44   # 765550
Анджей Дуда должен уйти!
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