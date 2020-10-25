▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Империя зла
В Польше полиция жестко разгоняет протестующих
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 25 Октября 2020 в 22:06:15
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Konstant
25.10.2020 в 22:13:17
# 765535
Где визги демократических и независимых СМи?
уже скучно от двуличия
поощрить (2)
|
покарать
старик
25.10.2020 в 23:14:44
# 765550
Анджей Дуда должен уйти!
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь