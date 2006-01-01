Кадыров Макрону

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danilov 27 Октября 2020 в 23:58:51
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Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления.
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Макрон не может не знать, что карикатуры на Пророка ﷺ воспринимаются верующими болезненно. И своими действиями он, наоборот, раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель.
Никогда в истории такая политика не заканчивалась добром. Но Президенту Франции нужны такие потрясения, связанные именно с мусульманским миром.
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Прикрываясь желанием навести порядок, он разрабатывает какие-то новые законы, говорит о необходимости контроля над мечетями и религиозными организациями. А на самом деле вся проблема заключается в нем самом. Пока он и лидеры других стран Европы не станут с уважением относиться к таким понятиям, как "РЕЛИГИЯ", "КУЛЬТУРА", "НРАВСТВЕННОСТЬ", не будет достойного будущего и порядка в их государствах. Издевательское отношение к религии, насмешки над ней - все это они считают соблюдением свободы слова, но сами при этом покушаются на ценности других людей.
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Пророк Мухаммад ﷺ является примером для всех мусульман мира. Мы все, почти два миллиарда человек, последователи его сунны. И это, в том числе, объединяет нас. Самое важное в жизни мусульманина - это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят.
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Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру. Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения. Твою абсурдную позицию о публикации карикатур сегодня осуждают не только мусульмане всего мира, но и любые трезвомыслящие представители иных конфессий.
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Вы даже не имеете смелости признать, что насмешки над верой и пародии на нее и стали причиной трагической участи преподавателя в пригороде Парижа. Он неустанно шел к такому итогу, вызывающе провоцируя учащихся, не считаясь с их возмущениями и просьбами прекратить демонстрацию оскорбительных рисунков. В результате его вы возводите в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал - сделали террористом.
Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране.
Прикрываясь все это время фальшивыми словами о высших человеческих ценностях, вы своим поведением и поступками вынуждаете людей идти на преступления. И если вы не хотите понять простые истины, то будьте готовы к тому, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя великого Пророка Мухаммада ﷺ. В этом можете даже не сомневаться!
//Рамзан Кадыров
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