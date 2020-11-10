На границе Армении из Азербайджана сбит вертолет ВКС России

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портфил 10 Ноября 2020 в 19:26:31
Инцидент произошел в районе села Ерасх, расположенного в 10 километрах от границы с Турцией и Ираном и примерно в 100 километрах от Нагорного Карабаха, где идут боевые действия.
"9 ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", - сообщили в российском военном ведомстве.
"Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", - добавили в Минобороны.
Как уточнили в министерстве, командованием 102-й российской военной базы выясняется, кто именно сбил вертолет.
Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над Арменией из переносного зенитного ракетного комплекса вне зоны боевых действий, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий", - сказал Конашенков.
https://tass.ru/proisshestviya/9953671
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