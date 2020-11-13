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Империя зла
По ту сторону Кавказа
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danilov 13 Ноября 2020 в 11:25:08
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  Васяй 13.11.2020 в 13:00:00   # 766575
Ну хоть где-то все хорошо!
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  Zoggyla 13.11.2020 в 15:45:49   # 766577
Слева от Кавказа, глядя на экватор, там где не слыхивали о Барри.
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  старик 13.11.2020 в 18:50:33   # 766587
Я подозреваю что большинство туркмен такая жизнь вполне устраивает. Может просто потому что другой они не видели.
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