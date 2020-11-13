▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Империя зла
По ту сторону Кавказа
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 13 Ноября 2020 в 11:25:08
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Васяй
13.11.2020 в 13:00:00
# 766575
Ну хоть где-то все хорошо!
поощрить (7)
|
покарать (1)
Zoggyla
13.11.2020 в 15:45:49
# 766577
Слева от Кавказа, глядя на экватор, там где не слыхивали о Барри.
поощрить (1)
|
покарать
старик
13.11.2020 в 18:50:33
# 766587
Я подозреваю что большинство туркмен такая жизнь вполне устраивает. Может просто потому что другой они не видели.
поощрить (1)
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь