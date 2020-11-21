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Империя зла
IBM, Linux Foundation, Cisco, Akamai и VMware начали продвижение инклюзивной терминологии
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danilov 21 Ноября 2020 в 08:18:03
IBM, Red Hat, Linux Foundation, Cisco, Akamai, Cloud Native Computing Foundation и VMware выступили с совместной инициативой Inclusive Naming, нацеленной на оказание помощи компаниям и проектам по избавлению кода и документации от неполиткорректных или оскорбляющих определённые категории людей терминов.

В рамках инициативы предложен список замен, в котором упомянута недопустимость применения таких терминов, как whitelist, blacklist, master и slave, которые рекомендовано как можно скорее заменить на альтернативные термины, такие как allowlist, denylist, control plane, сontroller, doer, primary, replica, secondary, leader, follower, parent, child, main, original и source.

Компания Red Hat подготовила список замены, охватывающий различные репозитории открытых проектов. В списке отмечено 337 тысяч упоминаний слова "master", 105 тысяч слова "slave", 10 тысяч слова "whitelist" и 17 тысяч слова "blacklist". Отмечается, что для замены неприемлемых терминов потребуется грандиозная работа, охватывающая сотни сообществ, тысячи проектов и репозиториев. При этом при переименовании рекомендуется проявлять большую осторожность, чтобы не допустить возможных нарушений обратной совместимости и нарушений работы привычных API.

Для выявления неприемлемых терминов и выражений будет предложен специальный фреймворк. Кроме вышеотмеченных терминов, фреймворк позволит определять и другие типы оскорбительных и ущемляющих выражений. Например, не рекомендована фраза "sanity check", которая может быть воспринята как неуважение к инвалидам. Среди терминов, которых следует избегать из-за их отношения к насилию и милитаризму, отмечены слова "kill" и "marshal". Готовый для применения инструментарий и финальные рекомендации по терминологии планируется опубликовать в первом квартале следующего года.

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54111
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 21.11.2020 в 08:28:31   # 766986
мир сходит сума. Че еще сказать. Мартышки играют в цивилизацию
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  shlenchak 21.11.2020 в 12:49:51   # 767007
Блядь вот какие ебанутые, докатались до слов, теперь все языки программирования переписывать, процедуры и тд, что будем с теми проектами которые уже написаны???!
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