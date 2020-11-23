Российского футболиста отстранили от матчей в США за отказ преклонить колено

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GoodZone 23 Ноября 2020 в 12:56:05
Спортсмен рассказал, что после убийства чернокожего охранника Джорджа Флойда в мае этого года всех игроков Объединенной футбольной лиги (USL) попросили вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение») перед матчами, однако россиянин не стал этого делать. «У клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над поведением. Президент убеждал: "Пойми, это проявление уважения". А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать», — отметил Сарамутин.
После этого футболист поддержал одноклубника, который посчитал несправедливым появление в стартовом составе чернокожего юниора. «Меня после этого отстранили. В заявку на матч я больше ни разу не попал. В октябре сезон USL завершился, я вернулся в Россию. Что со мной будет дальше — не знаю», — подытожил хавбек.
Сарамутин родился в США, но начинал карьеру в России — играл за московское и петербургское «Динамо», а также «Велес». В начале 2019 года хавбек переехал в Остин. «Остин Боулд» — новый клуб USL, второй по силе в футбольной лиге в США.
https://lenta.ru/news/2020/11/22/blm/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Потом, раз американцы держали рабов, пусть сами и встают на колени перед своими бывшими рабами-вернее далекими отпрысками тех нормальных людей из которых они выродились в гангстеров и ублюдков, живущих на иждивении общества.
Так же я считаю что весь бред и дебилизм, который творится в мире, в том числе и эта новая мода идет именно из блядской "колыбели демократии", которая зовется СШП. Надо оградить ее стометровым забором по периметру, пусть сами варятся в своем демократическом котле. И уверен что и в СШП найдутся нормальные люди, которым это наконец надоест...
Цитата: bIP6bIC от 23.11.2020 07:48:05
А почему "Жизни черных важны"? Ведь черных нельзя называть черными? Правильно тогда будет "Жизни афроамериканцев важны"....
А почему "Жизни черных важны"? Ведь черных нельзя называть черными? Правильно тогда будет "Жизни афроамериканцев важны"....
Вы не понимаете, это другое!
Цитата: bIP6bIC от 23.11.2020 07:48:05
А почему "Жизни черных важны"? Ведь черных нельзя называть черными? Правильно тогда будет "Жизни афроамериканцев важны".
Потом, раз американцы держали рабов, пусть сами и встают на колени перед своими бывшими рабами-вернее далекими отпрысками тех нормальных людей из которых они выродились в гангстеров и ублюдков, живущих на иждивении общества.
Так же я считаю что весь бред и дебилизм, который творится в мире, в том числе и эта новая мода идет именно из блядской "колыбели демократии", которая зовется СШП. Надо оградить ее стометровым забором по периметру, пусть сами варятся в своем демократическом котле. И уверен что и в СШП найдутся нормальные люди, которым это наконец надоест...
А почему "Жизни черных важны"? Ведь черных нельзя называть черными? Правильно тогда будет "Жизни афроамериканцев важны".
Потом, раз американцы держали рабов, пусть сами и встают на колени перед своими бывшими рабами-вернее далекими отпрысками тех нормальных людей из которых они выродились в гангстеров и ублюдков, живущих на иждивении общества.
Так же я считаю что весь бред и дебилизм, который творится в мире, в том числе и эта новая мода идет именно из блядской "колыбели демократии", которая зовется СШП. Надо оградить ее стометровым забором по периметру, пусть сами варятся в своем демократическом котле. И уверен что и в СШП найдутся нормальные люди, которым это наконец надоест...
Можно называть чёрными. Например: можешь описать как выглядит человек с которым вы встречаетесь?
Да, он/она черный/чёрная среднего роста.
P. S. Жизни не всех чёрных/белых/желтых важны, но все должны быть одинаковыми правами и возможностями.
P. P. S. Я так-же считаю что левые плохо, серединка (баланс) самое-то
Цитата: bIP6bIC от 23.11.2020 07:48:05а потом залить опалубку качественным бетоном
...
. Надо оградить ее стометровым забором по периметру,...
...
. Надо оградить ее стометровым забором по периметру,...
Цитата: Manitu от 23.11.2020 15:16:49Северная Америка перевесит и Земля перевернется! Оно вам надо?
Цитата: bIP6bIC от 23.11.2020 07:48:05а потом залить опалубку качественным бетоном
...
. Надо оградить ее стометровым забором по периметру,...
...
. Надо оградить ее стометровым забором по периметру,...