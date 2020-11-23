Российского футболиста отстранили от матчей в США за отказ преклонить колено

А почему "Жизниважны"? Ведьнельзя называть черными? Правильно тогда будет "Жизни афроамериканцев важны".Потом, раз американцы держали рабов, пусть сами и встают на колени перед своими бывшими рабами-вернее далекими отпрысками тех нормальных людей из которых они выродились в гангстеров и ублюдков, живущих на иждивении общества.Так же я считаю что весь бред и дебилизм, который творится в мире, в том числе и эта новая мода идет именно из блядской "колыбели демократии", которая зовется СШП. Надо оградить ее стометровым забором по периметру, пусть сами варятся в своем демократическом котле. И уверен что и в СШП найдутся нормальные люди, которым это наконец надоест...