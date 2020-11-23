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Империя зла
Российского футболиста отстранили от матчей в США за отказ преклонить колено
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GoodZone 23 Ноября 2020 в 12:56:05
Российского футболиста Валерия Сарамутина отстранили от матчей техасского клуба «Остин Боулд» в США за отказ преклонить колено в поддержку борьбы с расизмом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен рассказал, что после убийства чернокожего охранника Джорджа Флойда в мае этого года всех игроков Объединенной футбольной лиги (USL) попросили вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение») перед матчами, однако россиянин не стал этого делать. «У клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над поведением. Президент убеждал: "Пойми, это проявление уважения". А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать», — отметил Сарамутин.

После этого футболист поддержал одноклубника, который посчитал несправедливым появление в стартовом составе чернокожего юниора. «Меня после этого отстранили. В заявку на матч я больше ни разу не попал. В октябре сезон USL завершился, я вернулся в Россию. Что со мной будет дальше — не знаю», — подытожил хавбек.

Сарамутин родился в США, но начинал карьеру в России — играл за московское и петербургское «Динамо», а также «Велес». В начале 2019 года хавбек переехал в Остин. «Остин Боулд» — новый клуб USL, второй по силе в футбольной лиге в США.

https://lenta.ru/news/2020/11/22/blm/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 23.11.2020 в 13:30:48   # 767115
Итак, жизни черных важны - без порно, а вот, когда один американский дедушка сказал, что жизни всех важны - вышла полная порнография. В знак поддержки борьбы с расизмом, как изящно повернуто действо.
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  bIP6bIC 23.11.2020 в 13:48:05   # 767118
А почему "Жизни черных важны"? Ведь черных нельзя называть черными? Правильно тогда будет "Жизни афроамериканцев важны".
Потом, раз американцы держали рабов, пусть сами и встают на колени перед своими бывшими рабами-вернее далекими отпрысками тех нормальных людей из которых они выродились в гангстеров и ублюдков, живущих на иждивении общества.
Так же я считаю что весь бред и дебилизм, который творится в мире, в том числе и эта новая мода идет именно из блядской "колыбели демократии", которая зовется СШП. Надо оградить ее стометровым забором по периметру, пусть сами варятся в своем демократическом котле. И уверен что и в СШП найдутся нормальные люди, которым это наконец надоест...
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  lado 23.11.2020 в 18:42:25   # 767129
Ненавижу долбанных леваков. Мало всего этого истерического заигрывания с "ущемленными", так ещё и президента левака выбрали. Не доведут эти левацкие настроения до хорошего, ой как не доведут!
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  jumanjiqz 23.11.2020 в 18:57:13   # 767132
Цитата: bIP6bIC от 23.11.2020 07:48:05
А почему "Жизни черных важны"? Ведь черных нельзя называть черными? Правильно тогда будет "Жизни афроамериканцев важны"....

Вы не понимаете, это другое!
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  старик 23.11.2020 в 19:09:12   # 767134
Не эта ли колыбель "демократии" провозгласила лозунг :"Спорт вне политики"? Не кончится это заигрывание добром для этой блядской( bIP6bIC полностью с Вами согласен) страны.
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  KS 23.11.2020 в 19:41:01   # 767138
Цитата: bIP6bIC от 23.11.2020 07:48:05
А почему "Жизни черных важны"? Ведь черных нельзя называть черными? Правильно тогда будет "Жизни афроамериканцев важны".
Потом, раз американцы держали рабов, пусть сами и встают на колени перед своими бывшими рабами-вернее далекими отпрысками тех нормальных людей из которых они выродились в гангстеров и ублюдков, живущих на иждивении общества.
Так же я считаю что весь бред и дебилизм, который творится в мире, в том числе и эта новая мода идет именно из блядской "колыбели демократии", которая зовется СШП. Надо оградить ее стометровым забором по периметру, пусть сами варятся в своем демократическом котле. И уверен что и в СШП найдутся нормальные люди, которым это наконец надоест...

Можно называть чёрными. Например: можешь описать как выглядит человек с которым вы встречаетесь?
Да, он/она черный/чёрная среднего роста.

P. S. Жизни не всех чёрных/белых/желтых важны, но все должны быть одинаковыми правами и возможностями.
P. P. S. Я так-же считаю что левые плохо, серединка (баланс) самое-то
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  Manitu 23.11.2020 в 21:16:49   # 767142
Цитата: bIP6bIC от 23.11.2020 07:48:05
...
. Надо оградить ее стометровым забором по периметру,...
а потом залить опалубку качественным бетоном
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  Zoggyla 23.11.2020 в 21:22:54   # 767143
Цитата: Manitu от 23.11.2020 15:16:49
Цитата: bIP6bIC от 23.11.2020 07:48:05
...
. Надо оградить ее стометровым забором по периметру,...
а потом залить опалубку качественным бетоном
Северная Америка перевесит и Земля перевернется! Оно вам надо?
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