В Иране убит учёный-ядерщик

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danilov 28 Ноября 2020 в 10:35:06
- В пятницу днем вооруженные террористические элементы напали на автомобиль, в котором находился Мохсен Фахризаде, глава организации по исследованиям и инновациям Министерства обороны Ирана. Во время нападения террористов Мохсен Фахризаде был серьезно ранен и доставлен в больницу.
- К сожалению, врачам не удалось его спасти, и этот иранский ученый стал мучеником.
- Министерство обороны и поддержки вооруженных сил Ирана выражает иранскому народу соболезнования в связи с убийством этого преданного и талантливого учёного.
Подробности ИА Tasnim по поводу убийств иранского учёного Мохсена Фахризаде.
Террористическое нападение на иранского учёного-ядерщика было совершено сегодня, в пятницу, в 14:30 по местному времени.
В ходе нападения сначала был взорван автомобиль Nissan на площади Халидж-е Фарс в городе Абсард (провинция Тегеран) рядом с автомобилем, в котором проезжал Мохсен Фахризаде, а затем нападавшие открыли стрельбу, в результате был застрелен один из телохранителей иранского ученого-ядерщика, а сам Мохсен Фахризаде умер в больнице от тяжести полученных ранений
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