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Империя зла
Массовое убийство фермеров в Нигерии
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danilov 30 Ноября 2020 в 09:09:43
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 30.11.2020 в 09:40:16   # 767432
Это же Африка, всему прогрессивному миру насрать. Сплошные двойные стандарты. Представляю чтобы было если бы это в Европе случилось
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  Практичный 30.11.2020 в 10:16:36   # 767433
Почему они не в масках?
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  Рамзес 30.11.2020 в 11:36:46   # 767441
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  alpha_portal 30.11.2020 в 12:52:03   # 767447
Цитата: Versus от 30.11.2020 03:40:16
Это же Африка, всему прогрессивному миру насрать. Сплошные двойные стандарты. Представляю чтобы было если бы это в Европе случилось

Учитывая наш регресс, мы так же можем скатиться к таким же ситуациям. Все держится на ниточках. И ниточки эти постепенно обрываются из года в год.
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  Panasonic 30.11.2020 в 13:07:11   # 767448
110 человек, офигеть.
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