Массовое убийство фермеров в Нигерии

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danilov 30 Ноября 2020 в 09:09:43
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 30.11.2020 в 10:16:36 # 767433
Цитата: Практичный от 30.11.2020 04:16:36
Почему они не в масках?
Почему они не в масках?
Ну дык они от ВОЗ взятки не берут ,да и так в стаде.
alpha_portal 30.11.2020 в 12:52:03 # 767447
Цитата: Versus от 30.11.2020 03:40:16
Это же Африка, всему прогрессивному миру насрать. Сплошные двойные стандарты. Представляю чтобы было если бы это в Европе случилось
Это же Африка, всему прогрессивному миру насрать. Сплошные двойные стандарты. Представляю чтобы было если бы это в Европе случилось
Учитывая наш регресс, мы так же можем скатиться к таким же ситуациям. Все держится на ниточках. И ниточки эти постепенно обрываются из года в год.