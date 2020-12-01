В ИРАКЕ УБИЛИ ЕЩЕ ОДНОГО ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО КОМАНДИРА КОРПУСА СТРАЖЕЙ ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (КСИР)

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портфил 01 Декабря 2020 в 02:10:26
По их информации, "авторитетный командир КСИР Муслим Шахдан был убит в результате налета беспилотника после того, как он перебрался на территорию Ирака через пограничный пункт Эль-Каим", расположенный в провинции Анбар.
Указывается, что целью атаки был автомобиль, в котором находился Шахдан. При бомбардировке погибли еще три человека, сопровождавших командира отрядов КСИР.
Атака на машину Шахдана, как свидетельствуют источники, была проведена поздним вечером в воскресенье. О том, какой стране или альянсу принадлежал беспилотник, информации не имеется.
Напомним, что в пятницу на шоссе недалеко от иранской столицы в результате тщательно спланированной операции, в которой, по данным Daily Mail, принимало участие около 60 человек, включая двух снайперов, был убит Мохсен Фахризаде, архитектор ядерной стратегии Тегерана. Иран обвинил в нападении своего заклятого врага - Израиль. В понедельник на похоронах ученого контр-адмирал Али Шамхани, возглавляющий Высший совет национальной безопасности Ирана, заявил, что нападавшие "использовали дистанционное электронное оборудование" в тот момент, когда автомобиль Фахризаде ехал по трассе к востоку от Тегерана. Иранские СМИ в свою очередь сообщили, что ученый был убит из оружия, "управляемого со спутника".
Раннее 2 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в ходе которого был убит генерал КСИР Касем Сулеймани. Он командовал спецподразделением «Аль-Кудс», организующим операции иранских вооруженных сил за рубежом. Спецподразделение было признано в США террористической организацией.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10133821
https://iz.ru/1094175/2020-11-30/istochniki-soobshchili-ob-ubiistve-komandira-ksir-v-irake
https://rg.ru/2020/11/30/smi-soobshchili-o-smerti-komandira-ksir.html
https://www.ekhokavkaza.com/a/30976987.html
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