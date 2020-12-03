Постпред Украины заявил в ГА ООН о «сговоре» Гитлера и Сталина

Мне кажется, что эта новость и "ООН исключила канабис из списка опасных наркотиков" связаны между собой - что они там употребляют, говнюки-маразматики? Нужен аналог моссада для таких деятелей, чтобы головой думали следующие в списке желающих извращать историю и профилактика опять же...