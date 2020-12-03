Постпред Украины заявил в ГА ООН о «сговоре» Гитлера и Сталина

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GoodZone 03 Декабря 2020 в 09:38:46
В ходе выступления на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память о жертвах Второй мировой войны Кислица заявил, что «Украина принадлежит к тому региону, где началась Вторая мировая война». При этом постоянный представитель Украины при ООН выразил мнение, что «1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии того плана, который Гитлер разработал, в том числе в сговоре со Сталиным», передает ТАСС.
Кислица выступил с утверждением, что поляки и украинцы «были среди первых жертв плана, при котором нацистские войска с Запада, а советские – с Востока маршировали по территории Польши и сегодняшней Западной Украины». Согласно утверждениям украинского постпреда, «советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше – во время отступления в 1941 году».
В то же время большинство представителей стран, выступивших на заседании, высоко оценили вклад России и в целом Советского Союза в победу над фашизмом. «Только русские потеряли в этой войне более 20 млн человек, и народ Израиля никогда не забудет подвиг и жертву российского народа», – отметила представитель Израиля.
Представитель Индии поблагодарил Россию за инициативу принятия резолюции в память о жертвах Второй мировой войны. «Мы благодарны Москве за проведение Парада Победы на Красной площади 9 мая этого года. Гордимся тем, что наш министр обороны присутствовал на этом параде», – добавил индийский дипломат.
Постпред России при ООН Василий Небензя в своем выступлении призывал «вечно чтить память тех, кто положил свои жизни на алтарь Победы, пал на полях сражений, погиб от ранений, истощения и голода, а также всех замученных до смерти военнопленных и узников концентрационных лагерей». «Никогда не забудем жертву Советского Союза, потерявшего в этой войне на уничтожение 27 миллионов человек, две трети из которых были гражданским населением», – подчеркнул российский дипломат. Он также напомнил, что «цель памятных мероприятий не в том, чтобы увековечить ненависть, а в том, чтобы усвоить уроки истории и, глядя в будущее, совместными силами сохранять и поддерживать мир».
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов выразил сожаление в связи с тем, что правду о главенствующей роли СССР в победе над фашизмом искажают даже политики тех стран, которые в годы войны были освобождены Красной армией ценой больших человеческих потерь.
В свою очередь председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил недоумение и возмущение в связи с обвинением СССР со стороны Совета Европы в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией.
Напомним, 19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию под названием «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторая мировая война якобы была спровоцирована Германией и СССР.
Позже президент России Владимир Путин указал, что такие «бумаги», как одобренная Европарламентом лживая резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», несут «опасные реальные угрозы», так как являются проявлением осознанной политики по разрушению послевоенного мироустройства.
https://vz.ru/news/2020/12/2/1073454.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
toliktommy 03.12.2020 в 12:44:42 # 767604
Цитата: GoodZone от 03.12.2020 05:36:07
Мне кажется, что эта новость и "ООН исключила канабис из списка опасных наркотиков" связаны между собой - что они там употребляют, говнюки-маразматики? Нужен аналог моссада для таких деятелей, чтобы головой думали следующие в списке желающих извращать историю и профилактика опять же...
Мне кажется, что эта новость и "ООН исключила канабис из списка опасных наркотиков" связаны между собой - что они там употребляют, говнюки-маразматики? Нужен аналог моссада для таких деятелей, чтобы головой думали следующие в списке желающих извращать историю и профилактика опять же...
Портрет Саталина у них висит напротив портрета Гитлера на входе в эту часть экспозиции.
Так что хохлы ничего сами не придумали, как всегда.
https://yadi.sk/a/jz_5bFrt3VXtTv/5af176dae3d0eb33a4e153d4
alpha_portal 03.12.2020 в 13:26:36 # 767619
Не удивлюсь что через пару десятков лет окажется что СССР виновата во этой войнеТак уже виноват.
Quote:
Азербайджан официально объявил количество своих погибших в войне в Карабахе https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/12/3/7117248/
ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ 2020, 14:46
По официальным данным, Азербайджан осенью 2020 потерял в войне в Нагорном Карабахе 2783 своих военных.
Об этом объявило Министерство обороны Азербайджана, сообщает "Европейская правда".
"Во время Отечественной войны погибло 2783 военнослужащих наших Вооруженных сил. Ведутся работы по идентификации 103 военных с помощью анализа ДНК", - говорится в сообщении ведомства.
Более 100 военных числятся пропавшими без вести.
На лечении после ранений находятся 1245 военных.
Напомним, боевые действия в Карабахе прекратились с 10 ноября, после подписания договоренностей о прекращении войны Арменией, Азербайджаном и Россией.
Армения в середине ноября предварительно сообщила о более 2300 погибших.
Читайте также: Победа с осложнениями: с чем столкнулся Азербайджан после возвращения Карабаха.
ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ 2020, 14:46
По официальным данным, Азербайджан осенью 2020 потерял в войне в Нагорном Карабахе 2783 своих военных.
Об этом объявило Министерство обороны Азербайджана, сообщает "Европейская правда".
"Во время Отечественной войны погибло 2783 военнослужащих наших Вооруженных сил. Ведутся работы по идентификации 103 военных с помощью анализа ДНК", - говорится в сообщении ведомства.
Более 100 военных числятся пропавшими без вести.
На лечении после ранений находятся 1245 военных.
Напомним, боевые действия в Карабахе прекратились с 10 ноября, после подписания договоренностей о прекращении войны Арменией, Азербайджаном и Россией.
Армения в середине ноября предварительно сообщила о более 2300 погибших.
Читайте также: Победа с осложнениями: с чем столкнулся Азербайджан после возвращения Карабаха.
Quote:
Пьянка и дебош: солдаты США передрались с поляками на учениях Tumak-2020 https://www.rubaltic.ru/shproty/01122020-pyanka-i-debosh-soldaty-ssha-peredralis-s-polyakami-na-ucheniyakh-tumak2020/
1 декабря, 11:13
Совместные учения польских и американских военных Tumak-2020 завершились скандалом. Во время маневров солдаты США напились и подрались с поляками. Об этом сообщает Dziennik Polityczny https://dziennik-polityczny.com/2020/11/30/wyniki-cwiczen-polsko-amerykanskich-tumak-20-pijanstwo-konflikty-i-bojki/.
Как отмечает издание, главной целью учений являлась отработка действий польской армии с американскими, британскими, румынскими и хорватскими войсками. Но, по словам пресс-секретаря польского командования Марека Набздяка, всевозможные проблемы привели к невыполнению задач и фактическому срыву маневров.
«Возник конфликт между военными США и их польскими коллегами. Причина — грубое поведение американцев. После обеда группа пьяных американских солдат начала оскорблять поляков, называя их польскими свиньями, выражая недовольство условиями пребывания и уровнем подготовки солдат 15-й бригады. В результате произошла драка, в которой несколько польских солдат получили серьезные черепно-мозговые травмы головы», — сказал представитель польской армии.
Он добавил, что сейчас комиссия Министерства национальной обороны Польши проводит официальное расследование инцидента.
Совместные маневры НАТО Tumak-2020 проводились в Учебном центре сухопутных войск в Оржише с 23 по 27 ноября, в них приняли участие около 5 тыс. военнослужащих.
Ранее жители польского города Повидз избили натовских военных https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/18042019-veselyy-mordoboy-kak-soldaty-nato-zashchishchayut-strany-baltii/ за то, что американский конвой, не вписавшись в поворот, врезался в забор местного жителя.
1 декабря, 11:13
Совместные учения польских и американских военных Tumak-2020 завершились скандалом. Во время маневров солдаты США напились и подрались с поляками. Об этом сообщает Dziennik Polityczny https://dziennik-polityczny.com/2020/11/30/wyniki-cwiczen-polsko-amerykanskich-tumak-20-pijanstwo-konflikty-i-bojki/.
Как отмечает издание, главной целью учений являлась отработка действий польской армии с американскими, британскими, румынскими и хорватскими войсками. Но, по словам пресс-секретаря польского командования Марека Набздяка, всевозможные проблемы привели к невыполнению задач и фактическому срыву маневров.
«Возник конфликт между военными США и их польскими коллегами. Причина — грубое поведение американцев. После обеда группа пьяных американских солдат начала оскорблять поляков, называя их польскими свиньями, выражая недовольство условиями пребывания и уровнем подготовки солдат 15-й бригады. В результате произошла драка, в которой несколько польских солдат получили серьезные черепно-мозговые травмы головы», — сказал представитель польской армии.
Он добавил, что сейчас комиссия Министерства национальной обороны Польши проводит официальное расследование инцидента.
Совместные маневры НАТО Tumak-2020 проводились в Учебном центре сухопутных войск в Оржише с 23 по 27 ноября, в них приняли участие около 5 тыс. военнослужащих.
Ранее жители польского города Повидз избили натовских военных https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/18042019-veselyy-mordoboy-kak-soldaty-nato-zashchishchayut-strany-baltii/ за то, что американский конвой, не вписавшись в поворот, врезался в забор местного жителя.