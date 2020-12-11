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Империя зла
Российско-германский телескоп нашел в космосе удивительную структуру
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danilov 11 Декабря 2020 в 12:15:47
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российско-германский телескоп "Спектр-РГ" при обзоре неба обнаружил неизвестную ранее огромную округлую структуру ниже плоскости Млечного Пути, сообщается на сайте госкорпорации.

"На первой карте обзора всего неба, созданной рентгеновским телескопом eROSITA, одним из двух инструментов на борту российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", астрономы обнаружили удивительную новую деталь: огромную округлую структуру ниже плоскости Млечного Пути, занимающую существенную часть южного неба", - говорится в релизе.

Давно известна подобная структура на северном небе, так называемый Северный Полярный Шпур. Долгие годы считалось, что она возникла вследствие взрыва близкой к Солнцу сверхновой звезды десятки или сотни тысяч лет назад.

"Однако взятые вместе, северная и южная структуры на карте напоминают ореол в форме песочных часов, достаточно симметричный относительно центра Галактики, который отстоит от Солнца на расстояние в 25 тысяч световых лет", - говорится в сообщении.



Иллюстрация возможного положения "пузырей еРОЗИТА" (EB, eROSITA bubbles, желтый цвет) и "пузырей Ферми" (FB, Fermi bubbles, розовый цвет) относительно Галактики и Солнечной системы. Приблизительные размеры структур, полученные в этом исследовании, указаны рядом со стрелками соответствующего цвета.



Карта диффузного рентгеновского излучения в диапазоне 0.6–1.0 кэВ, полученная телескопом СРГ/еРОЗИТА. Вклад точечных источников был удален.

Размеры этих структур сравнимы с размерами всей галактики Млечный Путь, сообщает "Роскосмос". Ученые полагают, что структуры являются следами ударных волн, вызванных мощнейшим выбросом энергии из центра нашей Галактики.

https://ria.ru/20201210/kosmos-1588540591.html

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  Практичный 11.12.2020 в 21:17:54   # 768060
Ничего не понял,но очень интересно
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