Российско-германский телескоп нашел в космосе удивительную структуру

Иллюстрация возможного положения "пузырей еРОЗИТА" (EB, eROSITA bubbles, желтый цвет) и "пузырей Ферми" (FB, Fermi bubbles, розовый цвет) относительно Галактики и Солнечной системы. Приблизительные размеры структур, полученные в этом исследовании, указаны рядом со стрелками соответствующего цвета.

Карта диффузного рентгеновского излучения в диапазоне 0.6–1.0 кэВ, полученная телескопом СРГ/еРОЗИТА. Вклад точечных источников был удален.