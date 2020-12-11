Российско-германский телескоп нашел в космосе удивительную структуру

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danilov 11 Декабря 2020 в 12:15:47
"На первой карте обзора всего неба, созданной рентгеновским телескопом eROSITA, одним из двух инструментов на борту российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", астрономы обнаружили удивительную новую деталь: огромную округлую структуру ниже плоскости Млечного Пути, занимающую существенную часть южного неба", - говорится в релизе.
Давно известна подобная структура на северном небе, так называемый Северный Полярный Шпур. Долгие годы считалось, что она возникла вследствие взрыва близкой к Солнцу сверхновой звезды десятки или сотни тысяч лет назад.
"Однако взятые вместе, северная и южная структуры на карте напоминают ореол в форме песочных часов, достаточно симметричный относительно центра Галактики, который отстоит от Солнца на расстояние в 25 тысяч световых лет", - говорится в сообщении.
Иллюстрация возможного положения "пузырей еРОЗИТА" (EB, eROSITA bubbles, желтый цвет) и "пузырей Ферми" (FB, Fermi bubbles, розовый цвет) относительно Галактики и Солнечной системы. Приблизительные размеры структур, полученные в этом исследовании, указаны рядом со стрелками соответствующего цвета.
Карта диффузного рентгеновского излучения в диапазоне 0.6–1.0 кэВ, полученная телескопом СРГ/еРОЗИТА. Вклад точечных источников был удален.
Размеры этих структур сравнимы с размерами всей галактики Млечный Путь, сообщает "Роскосмос". Ученые полагают, что структуры являются следами ударных волн, вызванных мощнейшим выбросом энергии из центра нашей Галактики.
https://ria.ru/20201210/kosmos-1588540591.html
«Спектр-РГ» открывает Вселенную
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Практичный 11.12.2020 в 21:17:54 # 768060