Times сообщила о второй попытке отравления Навального перед Берлином

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danilov 14 Декабря 2020 в 12:27:04
Агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить оппозиционера Алексея Навального перед его отлетом в Берлин. Статью с таким утверждением опубликовала британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в разведке.
«Источники в западной разведке сообщили нам, что после неудачной попытки убить его с первой попытки вероятные агенты госбезопасности попытались убить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине», — говорится в статье.
В материале подробно описывается возможная версия отравления Навального. Утверждается, что боевое отравляющее вещество из группы «Новичок» было на нижнем белье или одежде политика, например на его ремне. Яд попал на вещи якобы после проникновения в гостиничный номер Навального в Томске агентов спецслужб.
Выжить оппозиционеру, как пишет Times, удалось благодаря решению пилота самолета, выполнившего экстренную посадку в Омске, а также действиям бригады скорой помощи, которая ввела ему атропин.
«Источники в немецких спецслужбах сообщили своим коллегам из Великобритании, что нападавшие предприняли еще одну атаку, пока Навальный лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили медицинским рейсом в Германию», — пишет Times.
Газета сообщает, что сотрудники российских спецслужб приехали в омскую больницу, куда госпитализировали Навального, и устроили себе базу в кабинете главного врача.
https://www.rbc.ru/politics/13/12/2020/5fd57e6c9a794732c8333fcc
Комментарии, по рейтингу, по дате
"Источники в западной разведке сообщили" - и с каких пор баба Дуся уборщица в больнице стала работать на западные спецслужбы? мельчают источники .
И ещё с собой бутылочку дали, на опохмелку !
ДБ (с).
Туда, как пишет Times, проникли сотрудники российских спецслужб, которые предприняли еще одну атаку на Навального"...Мы душили душили, травили травили!"...по Булгакову. Обкакались старейшие в мире спецслужбы :не могут убить одного никчемного человечишку. А если серьезно: тупость запада пробивает очередное дно.Эта информация ведь рассчитана на то, что обыватель в их странах схавает такую туфту.
Агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить оппозиционера Алексея Навального перед его отлетом в Берлин.Ага. Для повышения надежности определения ОВ.
За кого Times своих читателей держит?
Риторика Навального в общем мне не заходит, но видео любопытное. Неужели данные на которых построено это расследование действительно реально можно получить? Не верится что-то.
Цитата: kkafp от 14.12.2020 16:53:49Примерно с 31:00
Риторика Навального в общем мне не заходит, но видео любопытное. Неужели данные на которых построено это расследование действительно реально можно получить? Не верится что-то.
Риторика Навального в общем мне не заходит, но видео любопытное. Неужели данные на которых построено это расследование действительно реально можно получить? Не верится что-то.
Со слов Навального целый департамент ФСБ три с половиной года пытался его отравить...
Часть другой информации тоже для простых расследователей неподъемна. Попахивает вмешательством иностранных агентов и спецслужб.
Гергиева со слов самих расследователей травить особого смысла не было, тем более что с 2008 года когда он поставил десятую часть от болгарского экспорта в Грузию прошло больше 12 лет. Для показной расправы его отравление слабо подходит. При этом несмотря на признание невозможности идентификации на кадрах видео отравителя, его отравление приписывают ФСБшникам.
Но самая любопытная ситуация произошла после отравления Кара Мурзы, когда "ФСБ" США после приезда Бортникова результаты расследования засекретила. Не исключаю, что ФСБшники уличили в этом агента США.
Хотя версии отравления российскими агентами не исключаю, но, исходя из "целесообразности" серии отравлений в целом, не исключена подстава иностранными агентами вскрытых работников российских спецслужб, занимающихся не убийствами, а другими специфическими делишками...
Цитата: Manitu от 14.12.2020 12:02:56
Да на этом Навальном нобелевскую можно заработать. Дважды пережил атаку отравляющими веществами и хоть бы хны. Надо ему вскрытие сделать и посмотреть что там у него не так как у других.
Да на этом Навальном нобелевскую можно заработать. Дважды пережил атаку отравляющими веществами и хоть бы хны. Надо ему вскрытие сделать и посмотреть что там у него не так как у других.
Не надо вскрытия. И так понятно, ПОСЛЕДНЯЯ МОДЕЛЬ ТЕРМИНАТОРА. Его ничто не возьмет.