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Империя зла
Times сообщила о второй попытке отравления Навального перед Берлином
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danilov 14 Декабря 2020 в 12:27:04
По версии газеты, это якобы произошло, пока оппозиционер был в коме в омской больнице. Туда, как пишет Times, проникли сотрудники российских спецслужб, которые предприняли еще одну атаку на Навального

Агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить оппозиционера Алексея Навального перед его отлетом в Берлин. Статью с таким утверждением опубликовала британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в разведке.

«Источники в западной разведке сообщили нам, что после неудачной попытки убить его с первой попытки вероятные агенты госбезопасности попытались убить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине», — говорится в статье.

В материале подробно описывается возможная версия отравления Навального. Утверждается, что боевое отравляющее вещество из группы «Новичок» было на нижнем белье или одежде политика, например на его ремне. Яд попал на вещи якобы после проникновения в гостиничный номер Навального в Томске агентов спецслужб.

Выжить оппозиционеру, как пишет Times, удалось благодаря решению пилота самолета, выполнившего экстренную посадку в Омске, а также действиям бригады скорой помощи, которая ввела ему атропин.

«Источники в немецких спецслужбах сообщили своим коллегам из Великобритании, что нападавшие предприняли еще одну атаку, пока Навальный лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили медицинским рейсом в Германию», — пишет Times.

Газета сообщает, что сотрудники российских спецслужб приехали в омскую больницу, куда госпитализировали Навального, и устроили себе базу в кабинете главного врача.

https://www.rbc.ru/politics/13/12/2020/5fd57e6c9a794732c8333fcc
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 14.12.2020 в 13:11:45   # 768194
Боширов со шприцом, на шухере - Петров.
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  NBE 14.12.2020 в 13:27:56   # 768196
Мда, и так у Навального авторитет упал, после такого отравления, они еще добивают и делают из него клоуна. Если я был бы вместо западных коллег Навального, я бы отравил его сам, и самым жестоким ядом, что бы он мучился Вот тогда такое отравление можно было бы присобачить к Путину и все бы поверили, возможно и часть населения вышла бы на забастовки. Либеральненько и мягко работают западные спецы.
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  Zoggyla 14.12.2020 в 13:41:16   # 768197
Это хорошо что западные партнеры не такие монстры и креатива у них маловато).
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  Денис222 14.12.2020 в 14:00:40   # 768201
Навальный насвайщик, какой там яд
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  sergei55 14.12.2020 в 14:00:48   # 768202
какое жопорукое фсб)))
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  GoodZone 14.12.2020 в 14:03:13   # 768203
"Times сообщила о второй попытке отравления Навального перед Берлином" - это называется похмелиться на утро после "вчерашнего первого отравления". Традиции нужно знать, а не пургу всякую нести.

"Источники в западной разведке сообщили" - и с каких пор баба Дуся уборщица в больнице стала работать на западные спецслужбы? мельчают источники .
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  Hairless 14.12.2020 в 16:28:25   # 768208
Боевое отравляющее вещество ...
И ещё с собой бутылочку дали, на опохмелку !
ДБ (с).
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  Manitu 14.12.2020 в 18:02:56   # 768213
Да на этом Навальном нобелевскую можно заработать. Дважды пережил атаку отравляющими веществами и хоть бы хны. Надо ему вскрытие сделать и посмотреть что там у него не так как у других.
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  старик 14.12.2020 в 18:37:49   # 768214
Quote:
Туда, как пишет Times, проникли сотрудники российских спецслужб, которые предприняли еще одну атаку на Навального
"...Мы душили душили, травили травили!"...по Булгакову. Обкакались старейшие в мире спецслужбы :не могут убить одного никчемного человечишку. А если серьезно: тупость запада пробивает очередное дно.Эта информация ведь рассчитана на то, что обыватель в их странах схавает такую туфту.
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  Ал 14.12.2020 в 22:31:30   # 768229
Quote:
Агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить оппозиционера Алексея Навального перед его отлетом в Берлин.
Ага. Для повышения надежности определения ОВ.
За кого Times своих читателей держит?
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  kkafp 14.12.2020 в 22:53:49   # 768232

Риторика Навального в общем мне не заходит, но видео любопытное. Неужели данные на которых построено это расследование действительно реально можно получить? Не верится что-то.
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  Ал 14.12.2020 в 23:44:42   # 768238
Цитата: kkafp от 14.12.2020 16:53:49

Риторика Навального в общем мне не заходит, но видео любопытное. Неужели данные на которых построено это расследование действительно реально можно получить? Не верится что-то.
Примерно с 31:00
Со слов Навального целый департамент ФСБ три с половиной года пытался его отравить...
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  Ал 15.12.2020 в 07:33:19   # 768246
Навальный оперирует данными биллинга сотовых провайдеров, которые в открытом доступе не болтаются.
Часть другой информации тоже для простых расследователей неподъемна. Попахивает вмешательством иностранных агентов и спецслужб.

Гергиева со слов самих расследователей травить особого смысла не было, тем более что с 2008 года когда он поставил десятую часть от болгарского экспорта в Грузию прошло больше 12 лет. Для показной расправы его отравление слабо подходит. При этом несмотря на признание невозможности идентификации на кадрах видео отравителя, его отравление приписывают ФСБшникам.

Но самая любопытная ситуация произошла после отравления Кара Мурзы, когда "ФСБ" США после приезда Бортникова результаты расследования засекретила. Не исключаю, что ФСБшники уличили в этом агента США.

Хотя версии отравления российскими агентами не исключаю, но, исходя из "целесообразности" серии отравлений в целом, не исключена подстава иностранными агентами вскрытых работников российских спецслужб, занимающихся не убийствами, а другими специфическими делишками...
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  Leksus 15.12.2020 в 09:38:52   # 768251
Цитата: Manitu от 14.12.2020 12:02:56
Да на этом Навальном нобелевскую можно заработать. Дважды пережил атаку отравляющими веществами и хоть бы хны. Надо ему вскрытие сделать и посмотреть что там у него не так как у других.

Не надо вскрытия. И так понятно, ПОСЛЕДНЯЯ МОДЕЛЬ ТЕРМИНАТОРА. Его ничто не возьмет.
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