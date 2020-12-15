В Нагорном Карабахе возобновились бои

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Dimmon 15 Декабря 2020 в 11:36:46
По данным на вечер понедельника, 14 декабря, азербайджанские военные продолжали находиться в селе Хин Тахер. Армянская сторона сообщила об окружении противником еще двух сел. При этом Хцаберд контролируют армяне.
12 декабря армия обороны Нагорного Карабаха сообщила о перестрелке с азербайджанскими войсками на позициях в направлении Гадрута. Сутки спустя российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня.
В Кубатлинском и Зангеланском районах Азербайджана, бывших районах НКР, которые находились под контролем азербайджанских сил во время подписания трехстороннего соглашения по Карабаху, может возникнуть напряженность. Об этом сегодня, 13 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Вопросы, связанные с уточнением армяно-азербайджанской границы, обсуждал сегодня в Москве министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.
«Следующая проблема, по которой мы должны принять решение, связана с ситуацией в Кубатлинском и Зангеланском районах. Об этих районах, конечно, в совместном заявлении (по Карабаху) упоминаний нет, так как на момент подписания заявления большая их часть, к сожалению, находилась под контролем азербайджанских сил… В ходе переговоров достигнуто понимание, что на этих участках граница должна быть уточнена, — сказал Пашинян на заседании. — У нас по этому участку проходит дорога, имеющая для нас стратегическое значение, есть определенные вопросы, связанные с уточнением границ и координат. Вчера за полночь в Москве с участием министра обороны Армении прошли обсуждения. Есть несколько предложений и вариантов решения вопроса, и мы в ближайшее время должны принять решение по одному из этих вариантов».
https://eadaily.com/ru/news/2020/12/13/pashinyan-v-dvuh-rayonah-azerbaydzhana-mozhet-vozniknut-napryazhennost
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toliktommy 15.12.2020 в 15:32:27 # 768264
Цитата: КЕДЫ от 15.12.2020 09:00:10Не сказал бы. Просто не все так просто как кажется. Много провокаций, много различных слов сказано. Это мешает. Но дела делаются все равно. https://ria.ru/20201215/plennye-1589235947.html
Что то на миротворцев х. клали мне кажется
Что то на миротворцев х. клали мне кажется
Мне кажется подобные провокации будут продолжаться до первого крупного инцидента, потом ВС Армении огребут, а потом в Армении поднимется вой , что миротворцы не той системы, давайте правильных из НАТО.
Цитата: kubik от 15.12.2020 09:52:52Ну вот! Полный расклад. Вот тебе и топ сикрет!
Странный этот Пашинян, если дорога такая важная нужно было воевать лучше или сдаваться раньше, а теперь очень удобно из-за спин миротворцев постреливать, добром это не кончится.
Мне кажется подобные провокации будут продолжаться до первого крупного инцидента, потом ВС Армении огребут, а потом в Армении поднимется вой , что миротворцы не той системы, давайте правильных из НАТО.
Странный этот Пашинян, если дорога такая важная нужно было воевать лучше или сдаваться раньше, а теперь очень удобно из-за спин миротворцев постреливать, добром это не кончится.
Мне кажется подобные провокации будут продолжаться до первого крупного инцидента, потом ВС Армении огребут, а потом в Армении поднимется вой , что миротворцы не той системы, давайте правильных из НАТО.
Цитата: Zoggyla от 15.12.2020 10:10:03
Цитата: kubik от 15.12.2020 09:52:52Ну вот! Полный расклад. Вот тебе и топ сикрет!
Странный этот Пашинян, если дорога такая важная нужно было воевать лучше или сдаваться раньше, а теперь очень удобно из-за спин миротворцев постреливать, добром это не кончится.
Мне кажется подобные провокации будут продолжаться до первого крупного инцидента, потом ВС Армении огребут, а потом в Армении поднимется вой , что миротворцы не той системы, давайте правильных из НАТО.
Странный этот Пашинян, если дорога такая важная нужно было воевать лучше или сдаваться раньше, а теперь очень удобно из-за спин миротворцев постреливать, добром это не кончится.
Мне кажется подобные провокации будут продолжаться до первого крупного инцидента, потом ВС Армении огребут, а потом в Армении поднимется вой , что миротворцы не той системы, давайте правильных из НАТО.
"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны."
Просто в действиях Пашиняна должна быть какая-то логика. Он ведь не кретин клинический.
Цитата: Zoggyla от 15.12.2020 10:10:03
Цитата: kubik от 15.12.2020 09:52:52Ну вот! Полный расклад. Вот тебе и топ сикрет!
Странный этот Пашинян, если дорога такая важная нужно было воевать лучше или сдаваться раньше, а теперь очень удобно из-за спин миротворцев постреливать, добром это не кончится.
Мне кажется подобные провокации будут продолжаться до первого крупного инцидента, потом ВС Армении огребут, а потом в Армении поднимется вой , что миротворцы не той системы, давайте правильных из НАТО.
Странный этот Пашинян, если дорога такая важная нужно было воевать лучше или сдаваться раньше, а теперь очень удобно из-за спин миротворцев постреливать, добром это не кончится.
Мне кажется подобные провокации будут продолжаться до первого крупного инцидента, потом ВС Армении огребут, а потом в Армении поднимется вой , что миротворцы не той системы, давайте правильных из НАТО.
toliktommy 15.12.2020 в 19:15:22 # 768274
Это конечно так, фантазии. Маленькая территория, враждебные соседи. На примере Израиля.
25 лет Дейтонским соглашениям: ответы на главные вопросы о Боснийской войне https://www.bbc.com/russian/features-55307914
15 декабря 2020
25 лет назад в Париже были подписаны соглашения, заключенные ранее на военной базе в американском городе Дейтон и положившие конец кровавой гражданской войне в Боснии. Ни одна из сторон не осталась довольна исходом, но мир держится до сих пор.
Боснийская война началась в 1992 году и стала одним из нескольких этнических конфликтов, сопровождавших распад социалистической Югославии.
Русская служба Би-би-си попросила Максима Саморукова, специалиста по Балканам и заместителя главного редактора Carnegie.ru, ответить на главные вопросы о войне, о роли в ней России и НАТО и о том, какие уроки из нее можно извлечь для других этнических конфликтов.
...
Би-би-си: Почему Международный трибунал по бывшей Югославии, созданный для расследования военных преступлений, судил больше сербов, чем представителей других сторон?
М.С.: Неформальный принцип осуждения военных преступников бывшей Югославии был такой: мы осуждаем тех, кто действовал на территории другой республики. Если люди совершали военные преступления на территории своей республики, то пусть их судят местные суды, это не дело трибунала.
Если этнический хорват совершал преступления на территории Хорватии - то совершал и совершал, так бывает. А если этнический хорват, даже если он сам из Боснии, совершал преступления в Боснии - им должен заниматься трибунал.
Так как больше всего таких случаев было с сербами - случаи, когда сербы совершали преступления на территории других республик, пусть даже они хорватские или боснийские сербы, - среди осужденных сербов гораздо больше.
В случае войны в Хорватии, которая продолжалась четыре года и унесла жизни больше 20 тысяч человек, Гаагский трибунал не осудил ни одного хорвата. Сначала был осужден генерал Анте Готовина, проводивший операцию "Буря", но потом его оправдали, потому что общественность в Хорватии восприняла это очень враждебно. Но были осуждены хорваты, участвовавшие в войне в Боснии - тот же генерал Слободан Праляк, выпивший яд в зале суда в Гааге в 2017 году.
Запад инструментализировал эти трибуналы и использовал для давления на местные элиты. Например, Гаагский трибунал не осудил никого из полевых командиров косовских албанцев, хотя там есть персонажи, которые не вызывают особых сомнений, и доклады международных структур показывали, что за ними тянется немало преступлений.
А сейчас, когда Западу необходимы инструменты давления на косовскую элиту, чтобы сделать ее более сговорчивой для урегулирования, а Сербию уже не считают таким однозначным bad guy, в Гааге создали отдельный трибунал по Косову, где судят косовских албанцев за преступления, совершенные с 1998 по 2000 год, в том числе против косовских сербов и косовских албанцев.
Это инструмент не столько примирения, сколько давления на косовскую элиту. Например, бывший премьер-министр частично признанной Республики Косово Рамуш Харадинай сейчас просто депутат, ему пришлось уйти с поста после того, как против него озвучили подозрения и вызвали в Гаагу на допрос. Сейчас ушел с поста президент Хашим Тачи, против которого выдвинули обвинения в трибунале.
...
15 декабря 2020
25 лет назад в Париже были подписаны соглашения, заключенные ранее на военной базе в американском городе Дейтон и положившие конец кровавой гражданской войне в Боснии. Ни одна из сторон не осталась довольна исходом, но мир держится до сих пор.
Боснийская война началась в 1992 году и стала одним из нескольких этнических конфликтов, сопровождавших распад социалистической Югославии.
Русская служба Би-би-си попросила Максима Саморукова, специалиста по Балканам и заместителя главного редактора Carnegie.ru, ответить на главные вопросы о войне, о роли в ней России и НАТО и о том, какие уроки из нее можно извлечь для других этнических конфликтов.
...
Би-би-си: Почему Международный трибунал по бывшей Югославии, созданный для расследования военных преступлений, судил больше сербов, чем представителей других сторон?
М.С.: Неформальный принцип осуждения военных преступников бывшей Югославии был такой: мы осуждаем тех, кто действовал на территории другой республики. Если люди совершали военные преступления на территории своей республики, то пусть их судят местные суды, это не дело трибунала.
Если этнический хорват совершал преступления на территории Хорватии - то совершал и совершал, так бывает. А если этнический хорват, даже если он сам из Боснии, совершал преступления в Боснии - им должен заниматься трибунал.
Так как больше всего таких случаев было с сербами - случаи, когда сербы совершали преступления на территории других республик, пусть даже они хорватские или боснийские сербы, - среди осужденных сербов гораздо больше.
В случае войны в Хорватии, которая продолжалась четыре года и унесла жизни больше 20 тысяч человек, Гаагский трибунал не осудил ни одного хорвата. Сначала был осужден генерал Анте Готовина, проводивший операцию "Буря", но потом его оправдали, потому что общественность в Хорватии восприняла это очень враждебно. Но были осуждены хорваты, участвовавшие в войне в Боснии - тот же генерал Слободан Праляк, выпивший яд в зале суда в Гааге в 2017 году.
Запад инструментализировал эти трибуналы и использовал для давления на местные элиты. Например, Гаагский трибунал не осудил никого из полевых командиров косовских албанцев, хотя там есть персонажи, которые не вызывают особых сомнений, и доклады международных структур показывали, что за ними тянется немало преступлений.
А сейчас, когда Западу необходимы инструменты давления на косовскую элиту, чтобы сделать ее более сговорчивой для урегулирования, а Сербию уже не считают таким однозначным bad guy, в Гааге создали отдельный трибунал по Косову, где судят косовских албанцев за преступления, совершенные с 1998 по 2000 год, в том числе против косовских сербов и косовских албанцев.
Это инструмент не столько примирения, сколько давления на косовскую элиту. Например, бывший премьер-министр частично признанной Республики Косово Рамуш Харадинай сейчас просто депутат, ему пришлось уйти с поста после того, как против него озвучили подозрения и вызвали в Гаагу на допрос. Сейчас ушел с поста президент Хашим Тачи, против которого выдвинули обвинения в трибунале.
...