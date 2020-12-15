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Империя зла
В Нагорном Карабахе возобновились бои
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Dimmon 15 Декабря 2020 в 11:36:46
Бои за спорные села на территории Нагорного Карабахе возобновились, несмотря на вмешательство российских миротворцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в службе безопасности Нагорно-Карабахской республики (НКР).

По данным на вечер понедельника, 14 декабря, азербайджанские военные продолжали находиться в селе Хин Тахер. Армянская сторона сообщила об окружении противником еще двух сел. При этом Хцаберд контролируют армяне.

12 декабря армия обороны Нагорного Карабаха сообщила о перестрелке с азербайджанскими войсками на позициях в направлении Гадрута. Сутки спустя российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня.

В Кубатлинском и Зангеланском районах Азербайджана, бывших районах НКР, которые находились под контролем азербайджанских сил во время подписания трехстороннего соглашения по Карабаху, может возникнуть напряженность. Об этом сегодня, 13 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Вопросы, связанные с уточнением армяно-азербайджанской границы, обсуждал сегодня в Москве министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

«Следующая проблема, по которой мы должны принять решение, связана с ситуацией в Кубатлинском и Зангеланском районах. Об этих районах, конечно, в совместном заявлении (по Карабаху) упоминаний нет, так как на момент подписания заявления большая их часть, к сожалению, находилась под контролем азербайджанских сил… В ходе переговоров достигнуто понимание, что на этих участках граница должна быть уточнена, — сказал Пашинян на заседании. — У нас по этому участку проходит дорога, имеющая для нас стратегическое значение, есть определенные вопросы, связанные с уточнением границ и координат. Вчера за полночь в Москве с участием министра обороны Армении прошли обсуждения. Есть несколько предложений и вариантов решения вопроса, и мы в ближайшее время должны принять решение по одному из этих вариантов».

https://eadaily.com/ru/news/2020/12/13/pashinyan-v-dvuh-rayonah-azerbaydzhana-mozhet-vozniknut-napryazhennost
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  КЕДЫ 15.12.2020 в 15:00:10   # 768261
Что то на миротворцев х. клали мне кажется
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  toliktommy 15.12.2020 в 15:32:27   # 768264
Цитата: КЕДЫ от 15.12.2020 09:00:10
Что то на миротворцев х. клали мне кажется
Не сказал бы. Просто не все так просто как кажется. Много провокаций, много различных слов сказано. Это мешает. Но дела делаются все равно. https://ria.ru/20201215/plennye-1589235947.html
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  kubik 15.12.2020 в 15:52:52   # 768265
Странный этот Пашинян, если дорога такая важная нужно было воевать лучше или сдаваться раньше, а теперь очень удобно из-за спин миротворцев постреливать, добром это не кончится.
Мне кажется подобные провокации будут продолжаться до первого крупного инцидента, потом ВС Армении огребут, а потом в Армении поднимется вой , что миротворцы не той системы, давайте правильных из НАТО.
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  Zoggyla 15.12.2020 в 16:10:03   # 768266
Цитата: kubik от 15.12.2020 09:52:52
Странный этот Пашинян, если дорога такая важная нужно было воевать лучше или сдаваться раньше, а теперь очень удобно из-за спин миротворцев постреливать, добром это не кончится.
Мне кажется подобные провокации будут продолжаться до первого крупного инцидента, потом ВС Армении огребут, а потом в Армении поднимется вой , что миротворцы не той системы, давайте правильных из НАТО.
Ну вот! Полный расклад. Вот тебе и топ сикрет!
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  Dimmon 15.12.2020 в 16:27:34   # 768267
теперь они решили еще и границы оспорить, между НКР и Арменией не было границ, теперь есть и проходит она по линиям очерченным во времена СССР, Армения за эти годы удобно устроилась, провела где удобно дороги и теперь требует новой демаркации ... все соглашения для них пустой звук, главное прикрыться за спиной русского солдата (а он тут причем??)
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  kubik 15.12.2020 в 16:32:36   # 768268
Цитата: Zoggyla от 15.12.2020 10:10:03
Цитата: kubik от 15.12.2020 09:52:52
Странный этот Пашинян, если дорога такая важная нужно было воевать лучше или сдаваться раньше, а теперь очень удобно из-за спин миротворцев постреливать, добром это не кончится.
Мне кажется подобные провокации будут продолжаться до первого крупного инцидента, потом ВС Армении огребут, а потом в Армении поднимется вой , что миротворцы не той системы, давайте правильных из НАТО.
Ну вот! Полный расклад. Вот тебе и топ сикрет!

"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны."

Просто в действиях Пашиняна должна быть какая-то логика. Он ведь не кретин клинический.
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  Dimmon 15.12.2020 в 16:50:05   # 768269
не кретин но чересчур самовлюбленный, пора опуститься на землю, не будет никто включая Путина за них строить "великую армению "
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  Ал 15.12.2020 в 19:12:47   # 768273
Цитата: Zoggyla от 15.12.2020 10:10:03
Цитата: kubik от 15.12.2020 09:52:52
Странный этот Пашинян, если дорога такая важная нужно было воевать лучше или сдаваться раньше, а теперь очень удобно из-за спин миротворцев постреливать, добром это не кончится.
Мне кажется подобные провокации будут продолжаться до первого крупного инцидента, потом ВС Армении огребут, а потом в Армении поднимется вой , что миротворцы не той системы, давайте правильных из НАТО.
Ну вот! Полный расклад. Вот тебе и топ сикрет!
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  toliktommy 15.12.2020 в 19:15:22   # 768274
На месте Армении, уже бы начал свою ЧВК создавать из состава военнослужащих Карабаха. Мобильную структуру, с бпла, тачанками, птрк и пзрк. "Ихтамнет" всегда полезны.
Это конечно так, фантазии. Маленькая территория, враждебные соседи. На примере Израиля.
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  Ал 15.12.2020 в 20:08:41   # 768277
Близко к теме Quote:
25 лет Дейтонским соглашениям: ответы на главные вопросы о Боснийской войне https://www.bbc.com/russian/features-55307914
15 декабря 2020
25 лет назад в Париже были подписаны соглашения, заключенные ранее на военной базе в американском городе Дейтон и положившие конец кровавой гражданской войне в Боснии. Ни одна из сторон не осталась довольна исходом, но мир держится до сих пор.
Боснийская война началась в 1992 году и стала одним из нескольких этнических конфликтов, сопровождавших распад социалистической Югославии.
Русская служба Би-би-си попросила Максима Саморукова, специалиста по Балканам и заместителя главного редактора Carnegie.ru, ответить на главные вопросы о войне, о роли в ней России и НАТО и о том, какие уроки из нее можно извлечь для других этнических конфликтов.
...
Би-би-си: Почему Международный трибунал по бывшей Югославии, созданный для расследования военных преступлений, судил больше сербов, чем представителей других сторон?
М.С.: Неформальный принцип осуждения военных преступников бывшей Югославии был такой: мы осуждаем тех, кто действовал на территории другой республики. Если люди совершали военные преступления на территории своей республики, то пусть их судят местные суды, это не дело трибунала.
Если этнический хорват совершал преступления на территории Хорватии - то совершал и совершал, так бывает. А если этнический хорват, даже если он сам из Боснии, совершал преступления в Боснии - им должен заниматься трибунал.
Так как больше всего таких случаев было с сербами - случаи, когда сербы совершали преступления на территории других республик, пусть даже они хорватские или боснийские сербы, - среди осужденных сербов гораздо больше.
В случае войны в Хорватии, которая продолжалась четыре года и унесла жизни больше 20 тысяч человек, Гаагский трибунал не осудил ни одного хорвата. Сначала был осужден генерал Анте Готовина, проводивший операцию "Буря", но потом его оправдали, потому что общественность в Хорватии восприняла это очень враждебно. Но были осуждены хорваты, участвовавшие в войне в Боснии - тот же генерал Слободан Праляк, выпивший яд в зале суда в Гааге в 2017 году.
Запад инструментализировал эти трибуналы и использовал для давления на местные элиты. Например, Гаагский трибунал не осудил никого из полевых командиров косовских албанцев, хотя там есть персонажи, которые не вызывают особых сомнений, и доклады международных структур показывали, что за ними тянется немало преступлений.
А сейчас, когда Западу необходимы инструменты давления на косовскую элиту, чтобы сделать ее более сговорчивой для урегулирования, а Сербию уже не считают таким однозначным bad guy, в Гааге создали отдельный трибунал по Косову, где судят косовских албанцев за преступления, совершенные с 1998 по 2000 год, в том числе против косовских сербов и косовских албанцев.
Это инструмент не столько примирения, сколько давления на косовскую элиту. Например, бывший премьер-министр частично признанной Республики Косово Рамуш Харадинай сейчас просто депутат, ему пришлось уйти с поста после того, как против него озвучили подозрения и вызвали в Гаагу на допрос. Сейчас ушел с поста президент Хашим Тачи, против которого выдвинули обвинения в трибунале.
...
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  adapter 15.12.2020 в 22:50:13   # 768284
Это обычная провокация. Инцидент произошёл вчера на территории которая отошла Азербайджану согласно договору о капитуляции Армении. Армянские военные, несмотря на соглашение, не подчинились приказам своего командования и остались оборонять несколько сёл на этих территориях. Сёла находятся вне зоны ответственности миротворцев. Вчера-позавчера они убили гражданского из группы устанавливавшей вышку сотовой связи в соседствующем селе и ранили азербайджанского солдата из прибывшей на место группы военных. Соответственно, немедленно получили оглушительнейших пиздюлей и были выбиты с этих сёл. Теперь опять призывают на помощь российских миротворцев, армянских богов и, на всякий случай, ООН.
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