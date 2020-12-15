В Нагорном Карабахе возобновились бои

Странный этот Пашинян, если дорога такая важная нужно было воевать лучше или сдаваться раньше, а теперь очень удобно из-за спин миротворцев постреливать, добром это не кончится.Мне кажется подобные провокации будут продолжаться до первого крупного инцидента, потом ВС Армении огребут, а потом в Армении поднимется вой , что миротворцы не той системы, давайте правильных из НАТО.