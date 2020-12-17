Договорняк?

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danilov 17 Декабря 2020 в 20:11:10
Quote:
Национализм есть главное орудие капитализма в раздробление трудящихся в борьбе за свои права, выражающийся в натравливании одних наций на другие, а фашизм есть наивысшая и самая чудовищная форма национализма, являющегося не чем иным как следствием империализма, его ярчайшим проявлением.
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Пастафариан 17.12.2020 в 20:45:07 # 768403
Цитата: Пастафариан от 17.12.2020 14:45:07Quote:
Вот у меня груз на границе с Китаем застрял, проблема.
Вот у меня груз на границе с Китаем застрял, проблема.
Казахстан передал Китаю ноту и ведет переговоры в связи с ситуацией на границе https://zonakz.net/2020/12/14/kazaxstan-peredal-kitayu-notu-i-vedet-peregovory-v-svyazi-s-situaciej-na-granice/
Нур-Султан. 14 декабря. КазТАГ – Казахстан передал Китаю ноту и ведет переговоры в связи с ситуацией на границе, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.
«С 10 ноября китайской стороной ограничено количество принимаемых АТС (автотранспортных средств – КазТАГ) с казахстанской стороны и установлен запрет на перемещение АТС с экспортным товаром. Справочно: в период с 10 по 24 ноября китайской стороной принято 381 АТС. Для решения данной проблемы министерством иностранных дел направлена нота в посольство КНР в Республике Казахстан», — сообщил Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса о проблемах грузопотока на таможенных пунктах пропуска.
Однако официальной информации о причинах снижения количества принимаемых порожних машин, а также о запрете на перемещение АТС с экспортным товаром, от китайской стороны, как отметил премьер, не поступало.
«Для урегулирования данной ситуации ведутся переговоры с китайской стороной по увеличению товарооборота, в том числе по открытию ранее закрытых пунктов пропусков «Дулаты» – «Кольжат» и «Майкапшагай» – «Зимунай», — добавил глава кабмина.
Руководитель правительства уточнил, что в условиях пандемии Китай ограничил количество автотранспортных средств, принимаемых с казахстанской стороны до 20-30 единиц в день.
«До пандемии через пункт пропуска «Нур жолы» на китайскую сторону ежедневно выезжало более 200 единиц АТС. В целях урегулирования ситуации по увеличению пропускной способности пунктов пропуска с китайской стороной были проведены переговоры. Так, с 1 июля открыты временно закрытые казахстанские пункты пропуска «Калжат» и «Майкапшагай». Однако, несмотря на проведенные переговоры, сопредельные пункты пропуска на китайской стороне продолжают оставаться закрытыми», — отметил Мамин.
Кроме того, сообщил он, утвержден план мероприятий по увеличению товарооборота с КНР.
«В рамках мероприятий плана реализована возможность въезда на 24 часа в безвизовом режиме водителей китайских АТС с товаром до приграничных транспортно-логистических центров. Данные меры позволили повысить количество АТС, принимаемых китайской стороной, до 80 единиц в день. Наряду с этим, на местном уровне был создан специальный штаб во главе с акимом Панфиловского района Алматинской области с участием заинтересованных государственных органов области. Штабом сформирован список из 1785 АТС, ожидающих очередь на трассе «Алматы» – «Хоргос». В целях урегулирования вопроса с очередностью прохождения АТС с сентября 2020 года введена в опытную эксплуатацию система «электронной очереди», которая позволяет через мобильное приложение заблаговременно бронировать очередь. Система имеет «обратную» связь путем оповещения перевозчиков через SMS-сообщения», — проинформировал глава правительства.
По информации руководителя кабмина, с момента ввода в опытную эксплуатацию до 22 октября перемещение АТС осуществлялось согласно списку сформированным специальным штабом (1785 АТС), а по завершению технических доработок с 23 октября «перемещение АТС через пункт пропуска осуществляется через систему «электронной очереди» автоматически».
«За этот период проследовало 821 единиц АТС. С внедрением системы, возможность въезда на территорию пункта пропуска «Нур жолы» для проезда на сопредельную сторону имеют только АТС, зарегистрированные на сайте www.gocargo.kz. В настоящее время система функционирует в штатном режиме. При этом в отношении товаров отечественных экспортеров в системе создана отдельная очередь для перемещения через границу в приоритетном порядке», — заверил глава правительства.
...
Нур-Султан. 14 декабря. КазТАГ – Казахстан передал Китаю ноту и ведет переговоры в связи с ситуацией на границе, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.
«С 10 ноября китайской стороной ограничено количество принимаемых АТС (автотранспортных средств – КазТАГ) с казахстанской стороны и установлен запрет на перемещение АТС с экспортным товаром. Справочно: в период с 10 по 24 ноября китайской стороной принято 381 АТС. Для решения данной проблемы министерством иностранных дел направлена нота в посольство КНР в Республике Казахстан», — сообщил Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса о проблемах грузопотока на таможенных пунктах пропуска.
Однако официальной информации о причинах снижения количества принимаемых порожних машин, а также о запрете на перемещение АТС с экспортным товаром, от китайской стороны, как отметил премьер, не поступало.
«Для урегулирования данной ситуации ведутся переговоры с китайской стороной по увеличению товарооборота, в том числе по открытию ранее закрытых пунктов пропусков «Дулаты» – «Кольжат» и «Майкапшагай» – «Зимунай», — добавил глава кабмина.
Руководитель правительства уточнил, что в условиях пандемии Китай ограничил количество автотранспортных средств, принимаемых с казахстанской стороны до 20-30 единиц в день.
«До пандемии через пункт пропуска «Нур жолы» на китайскую сторону ежедневно выезжало более 200 единиц АТС. В целях урегулирования ситуации по увеличению пропускной способности пунктов пропуска с китайской стороной были проведены переговоры. Так, с 1 июля открыты временно закрытые казахстанские пункты пропуска «Калжат» и «Майкапшагай». Однако, несмотря на проведенные переговоры, сопредельные пункты пропуска на китайской стороне продолжают оставаться закрытыми», — отметил Мамин.
Кроме того, сообщил он, утвержден план мероприятий по увеличению товарооборота с КНР.
«В рамках мероприятий плана реализована возможность въезда на 24 часа в безвизовом режиме водителей китайских АТС с товаром до приграничных транспортно-логистических центров. Данные меры позволили повысить количество АТС, принимаемых китайской стороной, до 80 единиц в день. Наряду с этим, на местном уровне был создан специальный штаб во главе с акимом Панфиловского района Алматинской области с участием заинтересованных государственных органов области. Штабом сформирован список из 1785 АТС, ожидающих очередь на трассе «Алматы» – «Хоргос». В целях урегулирования вопроса с очередностью прохождения АТС с сентября 2020 года введена в опытную эксплуатацию система «электронной очереди», которая позволяет через мобильное приложение заблаговременно бронировать очередь. Система имеет «обратную» связь путем оповещения перевозчиков через SMS-сообщения», — проинформировал глава правительства.
По информации руководителя кабмина, с момента ввода в опытную эксплуатацию до 22 октября перемещение АТС осуществлялось согласно списку сформированным специальным штабом (1785 АТС), а по завершению технических доработок с 23 октября «перемещение АТС через пункт пропуска осуществляется через систему «электронной очереди» автоматически».
«За этот период проследовало 821 единиц АТС. С внедрением системы, возможность въезда на территорию пункта пропуска «Нур жолы» для проезда на сопредельную сторону имеют только АТС, зарегистрированные на сайте www.gocargo.kz. В настоящее время система функционирует в штатном режиме. При этом в отношении товаров отечественных экспортеров в системе создана отдельная очередь для перемещения через границу в приоритетном порядке», — заверил глава правительства.
...
Пастафариан 17.12.2020 в 21:20:35 # 768405
Цитата: Ал от 17.12.2020 14:53:40
Цитата: Пастафариан от 17.12.2020 14:45:07Quote:
Вот у меня груз на границе с Китаем застрял, проблема.
Вот у меня груз на границе с Китаем застрял, проблема.
Казахстан передал Китаю ноту и ведет переговоры в связи с ситуацией на границе https://zonakz.net/2020/12/14/kazaxstan-peredal-kitayu-notu-i-vedet-peregovory-v-svyazi-s-situaciej-na-granice/
Нур-Султан. 14 декабря. КазТАГ – Казахстан передал Китаю ноту и ведет переговоры в связи с ситуацией на границе, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.
«С 10 ноября китайской стороной ограничено количество принимаемых АТС (автотранспортных средств – КазТАГ) с казахстанской стороны и установлен запрет на перемещение АТС с экспортным товаром. Справочно: в период с 10 по 24 ноября китайской стороной принято 381 АТС. Для решения данной проблемы министерством иностранных дел направлена нота в посольство КНР в Республике Казахстан», — сообщил Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса о проблемах грузопотока на таможенных пунктах пропуска.
Однако официальной информации о причинах снижения количества принимаемых порожних машин, а также о запрете на перемещение АТС с экспортным товаром, от китайской стороны, как отметил премьер, не поступало.
«Для урегулирования данной ситуации ведутся переговоры с китайской стороной по увеличению товарооборота, в том числе по открытию ранее закрытых пунктов пропусков «Дулаты» – «Кольжат» и «Майкапшагай» – «Зимунай», — добавил глава кабмина.
Руководитель правительства уточнил, что в условиях пандемии Китай ограничил количество автотранспортных средств, принимаемых с казахстанской стороны до 20-30 единиц в день.
«До пандемии через пункт пропуска «Нур жолы» на китайскую сторону ежедневно выезжало более 200 единиц АТС. В целях урегулирования ситуации по увеличению пропускной способности пунктов пропуска с китайской стороной были проведены переговоры. Так, с 1 июля открыты временно закрытые казахстанские пункты пропуска «Калжат» и «Майкапшагай». Однако, несмотря на проведенные переговоры, сопредельные пункты пропуска на китайской стороне продолжают оставаться закрытыми», — отметил Мамин.
Кроме того, сообщил он, утвержден план мероприятий по увеличению товарооборота с КНР.
«В рамках мероприятий плана реализована возможность въезда на 24 часа в безвизовом режиме водителей китайских АТС с товаром до приграничных транспортно-логистических центров. Данные меры позволили повысить количество АТС, принимаемых китайской стороной, до 80 единиц в день. Наряду с этим, на местном уровне был создан специальный штаб во главе с акимом Панфиловского района Алматинской области с участием заинтересованных государственных органов области. Штабом сформирован список из 1785 АТС, ожидающих очередь на трассе «Алматы» – «Хоргос». В целях урегулирования вопроса с очередностью прохождения АТС с сентября 2020 года введена в опытную эксплуатацию система «электронной очереди», которая позволяет через мобильное приложение заблаговременно бронировать очередь. Система имеет «обратную» связь путем оповещения перевозчиков через SMS-сообщения», — проинформировал глава правительства.
По информации руководителя кабмина, с момента ввода в опытную эксплуатацию до 22 октября перемещение АТС осуществлялось согласно списку сформированным специальным штабом (1785 АТС), а по завершению технических доработок с 23 октября «перемещение АТС через пункт пропуска осуществляется через систему «электронной очереди» автоматически».
«За этот период проследовало 821 единиц АТС. С внедрением системы, возможность въезда на территорию пункта пропуска «Нур жолы» для проезда на сопредельную сторону имеют только АТС, зарегистрированные на сайте www.gocargo.kz. В настоящее время система функционирует в штатном режиме. При этом в отношении товаров отечественных экспортеров в системе создана отдельная очередь для перемещения через границу в приоритетном порядке», — заверил глава правительства.
...
Нур-Султан. 14 декабря. КазТАГ – Казахстан передал Китаю ноту и ведет переговоры в связи с ситуацией на границе, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.
«С 10 ноября китайской стороной ограничено количество принимаемых АТС (автотранспортных средств – КазТАГ) с казахстанской стороны и установлен запрет на перемещение АТС с экспортным товаром. Справочно: в период с 10 по 24 ноября китайской стороной принято 381 АТС. Для решения данной проблемы министерством иностранных дел направлена нота в посольство КНР в Республике Казахстан», — сообщил Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса о проблемах грузопотока на таможенных пунктах пропуска.
Однако официальной информации о причинах снижения количества принимаемых порожних машин, а также о запрете на перемещение АТС с экспортным товаром, от китайской стороны, как отметил премьер, не поступало.
«Для урегулирования данной ситуации ведутся переговоры с китайской стороной по увеличению товарооборота, в том числе по открытию ранее закрытых пунктов пропусков «Дулаты» – «Кольжат» и «Майкапшагай» – «Зимунай», — добавил глава кабмина.
Руководитель правительства уточнил, что в условиях пандемии Китай ограничил количество автотранспортных средств, принимаемых с казахстанской стороны до 20-30 единиц в день.
«До пандемии через пункт пропуска «Нур жолы» на китайскую сторону ежедневно выезжало более 200 единиц АТС. В целях урегулирования ситуации по увеличению пропускной способности пунктов пропуска с китайской стороной были проведены переговоры. Так, с 1 июля открыты временно закрытые казахстанские пункты пропуска «Калжат» и «Майкапшагай». Однако, несмотря на проведенные переговоры, сопредельные пункты пропуска на китайской стороне продолжают оставаться закрытыми», — отметил Мамин.
Кроме того, сообщил он, утвержден план мероприятий по увеличению товарооборота с КНР.
«В рамках мероприятий плана реализована возможность въезда на 24 часа в безвизовом режиме водителей китайских АТС с товаром до приграничных транспортно-логистических центров. Данные меры позволили повысить количество АТС, принимаемых китайской стороной, до 80 единиц в день. Наряду с этим, на местном уровне был создан специальный штаб во главе с акимом Панфиловского района Алматинской области с участием заинтересованных государственных органов области. Штабом сформирован список из 1785 АТС, ожидающих очередь на трассе «Алматы» – «Хоргос». В целях урегулирования вопроса с очередностью прохождения АТС с сентября 2020 года введена в опытную эксплуатацию система «электронной очереди», которая позволяет через мобильное приложение заблаговременно бронировать очередь. Система имеет «обратную» связь путем оповещения перевозчиков через SMS-сообщения», — проинформировал глава правительства.
По информации руководителя кабмина, с момента ввода в опытную эксплуатацию до 22 октября перемещение АТС осуществлялось согласно списку сформированным специальным штабом (1785 АТС), а по завершению технических доработок с 23 октября «перемещение АТС через пункт пропуска осуществляется через систему «электронной очереди» автоматически».
«За этот период проследовало 821 единиц АТС. С внедрением системы, возможность въезда на территорию пункта пропуска «Нур жолы» для проезда на сопредельную сторону имеют только АТС, зарегистрированные на сайте www.gocargo.kz. В настоящее время система функционирует в штатном режиме. При этом в отношении товаров отечественных экспортеров в системе создана отдельная очередь для перемещения через границу в приоритетном порядке», — заверил глава правительства.
...