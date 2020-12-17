Договорняк?

Национализм есть главное орудие капитализма в раздробление трудящихся в борьбе за свои права, выражающийся в натравливании одних наций на другие, а фашизм есть наивысшая и самая чудовищная форма национализма, являющегося не чем иным как следствием империализма, его ярчайшим проявлением.