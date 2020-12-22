Агенты и провокаторы

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danilov 22 Декабря 2020 в 15:19:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 22.12.2020 в 20:42:35 # 768660
Но никогда слабой.
Все виды стратегических наступательных вооружений надо постоянно демонстрировать.
Россия может уничтожить США, но не хочет.
США хочет уничтожить Россию, но не может.
Такой шаткий балланс.
Дядя Степа 23.12.2020 в 02:18:57 # 768669
Цитата: KapitanNemo от 22.12.2020 14:42:35
Россия может уничтожить США, но не хочет.
США хочет уничтожить Россию, но не может.
Россия может уничтожить США, но не хочет.
США хочет уничтожить Россию, но не может.
Как-то громко и пафосно звучит.