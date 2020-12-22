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Империя зла
Агенты и провокаторы
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danilov 22 Декабря 2020 в 15:19:53
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  stasik02 22.12.2020 в 18:56:57   # 768645
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  stasik02 22.12.2020 в 18:57:51   # 768646
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  строитель 22.12.2020 в 19:18:02   # 768654
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  jumanjiqz 22.12.2020 в 19:39:36   # 768655
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  Ал 22.12.2020 в 19:51:57   # 768659
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  KapitanNemo 22.12.2020 в 20:42:35   # 768660
Россия может казаться коррумпированной, олигархической, даже несправедливой.
Но никогда слабой.
Все виды стратегических наступательных вооружений надо постоянно демонстрировать.

Россия может уничтожить США, но не хочет.
США хочет уничтожить Россию, но не может.
Такой шаткий балланс.
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  Дядя Степа 23.12.2020 в 02:18:57   # 768669
Монтян отожгла по поводу трусов Анального.
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  Panasonic 23.12.2020 в 09:14:21   # 768672
Цитата: KapitanNemo от 22.12.2020 14:42:35

Россия может уничтожить США, но не хочет.
США хочет уничтожить Россию, но не может.

Как-то громко и пафосно звучит.
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