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Империя зла
Теракт в США
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danilov 26 Декабря 2020 в 08:57:06
Перед тем как взорваться, автомобиль проиграл сообщение на громкой связи о предстоящем взрыве, сообщает Вашингтон Пост.

https://mobile.twitter.com/tom2badcat/status/1342542719332343809
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 26.12.2020 в 10:00:12   # 768812
Похоже, дальнейший сценарий действий правящей партии мне известен
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  Konstant 26.12.2020 в 10:35:39   # 768813
Щас скажут что следы ведут в ....угадайте куда
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