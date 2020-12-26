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Империя зла
Теракт в США
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danilov 26 Декабря 2020 в 08:57:06
Перед тем как взорваться, автомобиль проиграл сообщение на громкой связи о предстоящем взрыве, сообщает Вашингтон Пост.
https://mobile.twitter.com/tom2badcat/status/1342542719332343809
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htmaker
26.12.2020 в 10:00:12
# 768812
Похоже, дальнейший сценарий действий правящей партии мне известен
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Konstant
26.12.2020 в 10:35:39
# 768813
Щас скажут что следы ведут в ....угадайте куда
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