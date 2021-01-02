 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Демократия в опасности
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Января 2021 в 11:21:58
Китай и Россия не должны выйти победителями из пандемии коронавируса, заявила посол Великобритании в США Карен Пирс, призвав Запад продемонстрировать способность открытых обществ к процветанию.



В интервью телеканалу Bloomberg Пирс отметила, что Великобритании и США необходимо тесно сотрудничать, чтобы противостоять стратегическому вызову со стороны Китая и России на фоне восстановления от пандемии.
В частности, она подчеркнула риск того, что Китай может задать правила будущего технологического развития в таких областях, как искусственный интеллект. Пирс сравнила это с распространением ядерных технологий в 1950-х годах.

«Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика», – сказала дипломат, добавив, что это было бы «слишком авторитарно», а новые технологии должны приносить пользу «открытым рынкам».
«Второй серьезный вызов – это стратегическая конкуренция со стороны России и Китая, особенно Китая, – отметила Пирс. – Нам нужно снова сделать все правильно, чтобы открытые общества процветали и восстанавливались после пандемии».

https://www.golosameriki.com/a/british-envoy-says-china-russia-must-not-emerge-as-winners-from-pandemic/5720990.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 02.01.2021 в 11:35:55   # 769121
Все верно и двулично
поощрить (2) | покарать
  строитель 02.01.2021 в 14:15:16   # 769130
Еб@@@ть она страшная
поощрить (5) | покарать
  строитель 02.01.2021 в 14:17:48   # 769131
Скоро исполнится год с момента последней подборки «Девчонки»
Рыдаю в голос и листаю архивные
поощрить (7) | покарать
  Ал 02.01.2021 в 14:54:49   # 769134
поощрить (2) | покарать
  Ал 02.01.2021 в 15:12:20   # 769137


поощрить (2) | покарать
  КЕДЫ 02.01.2021 в 15:28:23   # 769138
Ябв
поощрить (1) | покарать
  KapitanNemo 02.01.2021 в 16:04:55   # 769139
Она добровлец британской вакцины?

Удивляет стабильное упоминание России не просто в качестве конкурента, а в качестве стратегического конкурента.

В то время как снговская оценка возможностей России всегда занижается.

Смотрите как у Лондона очко играет, ихнего посла аж перекосило.
поощрить | покарать
  almako 02.01.2021 в 17:43:23   # 769149
Очко играет у Лондона?
Она один раз произнесла слово Россия, во всём тексте а по вашему у Лондона очко играет?
поощрить (3) | покарать
  Ал 02.01.2021 в 17:53:07   # 769150
Quote:
В интервью телеканалу Bloomberg Пирс отметила, что Великобритании и США необходимо тесно сотрудничать, чтобы противостоять стратегическому вызову со стороны Китая и России на фоне восстановления от пандемии.

Quote:
Второй серьезный вызов – это стратегическая конкуренция со стороны России и Китая на фоне восстановления от пандемии.

Арифметика.

Alimtortkara/Mordva тоже безграмотностью отличается.
Что, кстати, характерно для пещерных националистов...
поощрить | покарать
  almako 02.01.2021 в 18:17:49   # 769153
Если Россия такая прям стратегическая и импортозамещеная, пусть откажется от американо-нидерладско-английской курятины, коей в России 97-98 процентов... Или на пачках молока честно пишет: произведенно не ЭкоНива ( крупнейший производитель молока в России) а подлыми агентами запада, всякими немецкими агрохолдингами, скрывающимися за названием ЭкоНива... Или когда хвастаются рекордными урожаями зерна в России, пусть прибавляют, что большая часть зерна выращена, переработана и вывезена из России ненавистным западным агрохолдингом, скрывающимся за "Русская элеваторная компания"... А то пупкин только "удивлятся" может, почему сахар подорожал, а то бл.. не он довёл ситуацию до того, что обеспеченность свеклой в России - 8 процентов, всё остальное завезено изза границы, большей частью с запада, которому за эту свеклу заплатили в валюте...
поощрить (4) | покарать (1)
  almako 02.01.2021 в 18:24:14   # 769154
Ал как всегда тупизной отличился. Про таких раньше говорили, гляжу в книгу, вижу фигу
Даже не в состоянии отличить, где прямая речь, а где пересказ корреспондента .. зато слово арифметика выучил, и то похвально...
поощрить (4) | покарать (1)
  Ал 02.01.2021 в 18:42:47   # 769155
В состоянии ли отличающийся агрессивностью в сочетании с противоречиями выводов алмако привести авторскую речь целиком? )))

Или он как обычно "ради красного словца" вновь спиндел?
Про таких раньше говорили, гляжу в книгу, вижу фигу ©

Может "блистающий" "умом и сообразительностью" "остороВумный" как Вутка националист Alimtortkara/Mordva ему в этом поможет? )))
поощрить | покарать
  almako 02.01.2021 в 18:56:41   # 769156
В состоянии ли человек, который даже новогоднюю ночь провёл на титусе, так как больше в его жизни ничего нет, ответить за свои слова, и доказать, что я когда то спиндел? Если не в состоянии, то ты сам знаешь, какая тебе цена...
поощрить (4) | покарать (1)
  Ал 02.01.2021 в 18:57:42   # 769158
Мало того что алмако на "обожаемого" оппонента в очередной раз поклеп навел.
Quote:
Экономика Китая может обогнать США к 2028 году. А где будет Россия? https://www.bbc.com/russian/news-55449234
26 декабря 2020
...
К тому же у России имеется огромный потенциал в IT-секторе, о котором меньше знают и который не находит полного отражения в статистике.
Недавнее исследование Оксфордского института интернета выявило около 750 тыс. российских компаний, у которых Великобритания только в 2018 году закупила программное обеспечение.
...

Какая у алмако после этого цена?
поощрить | покарать
  Panasonic 02.01.2021 в 19:01:24   # 769159
Цитата: almako от 02.01.2021 12:24:14
зато слово арифметика выучил, и то похвально...

Я удивлен, что он это слово вообще написал без ошибок) Видимо, прогуглил перед тем, как запостить.
поощрить (2) | покарать (1)
  almako 02.01.2021 в 19:01:33   # 769160
Ал, конкретно, где и когда я спиндел? Ответь за свои слова, не увиливай
поощрить (2) | покарать (1)
  Panasonic 02.01.2021 в 19:03:07   # 769161
Цитата: almako от 02.01.2021 12:56:41
В состоянии ли человек, который даже новогоднюю ночь провёл на титусе, так как больше в его жизни ничего нет, ответить за свои слова, и доказать, что я когда то спиндел? Если не в состоянии, то ты сам знаешь, какая тебе цена...

У него нет личной жизни. За Россию он жопу даст.
поощрить (4) | покарать (1)
  Ал 02.01.2021 в 19:03:49   # 769162
Цитата: almako от 02.01.2021 13:01:33
Ал, конкретно, где и когда я спиндел? Ответь за свои слова, не увиливай
С памятью проблема?
Достаточно пересмотреть твои комментарии.

Причем ты даже на этой ветке ничтоже сумняшеся умудрился о моем досуге спиндеть.
Ответь за свои слова, не увиливай... ©
поощрить | покарать
  Ал 02.01.2021 в 19:04:27   # 769163
Поносоник, по собственным привычкам о чужих не судят.

Кстати, почему бы тебе картинку из лички не предъявить? )))
поощрить | покарать
  KapitanNemo 02.01.2021 в 19:38:27   # 769164
Цитата: almako от 02.01.2021 11:43:23
Очко играет у Лондона?
Она один раз произнесла слово Россия, во всём тексте а по вашему у Лондона очко играет?

Москва вроде никогда не заявляла, например в Пекине, что нужно укреплять усилия для сдерживания Великобритании и США.

Бриты это заявляют постоянно. И все время США прикрываются.

Кто кого боится?
поощрить | покарать
  KapitanNemo 02.01.2021 в 19:48:40   # 769166
Цитата: almako от 02.01.2021 12:17:49
Если Россия такая прям стратегическая и импортозамещеная, пусть откажется от американо-нидерладско-английской курятины, коей в России 97-98 процентов... Или на пачках молока честно пишет: произведенно не ЭкоНива ( крупнейший производитель молока в России) а подлыми агентами запада, всякими немецкими агрохолдингами, скрывающимися за названием ЭкоНива... Или когда хвастаются рекордными урожаями зерна в России, пусть прибавляют, что большая часть зерна выращена, переработана и вывезена из России ненавистным западным агрохолдингом, скрывающимся за "Русская элеваторная компания"... А то пупкин только "удивлятся" может, почему сахар подорожал, а то бл.. не он довёл ситуацию до того, что обеспеченность свеклой в России - 8 процентов, всё остальное завезено изза границы, большей частью с запада, которому за эту свеклу заплатили в валюте...


Проблема свеклы например даже для меня не интересна и мелковата.

Путин обеспечивает стратегическое Военное превосходство. Чтобы противостояние не скалитилось в прямой военный конфликт.

В других сферах пусть бодаются сколько хотят.

Путин не должен заниматься молоком, курицами и свеклой. Его задача военная безопасность прежде всего.

Сейчас в России кредиты в два раза дешевле наших.
Рынок России больше нашего в 10 раз.
Идите и сами птицефабрику откройте или поля засейте зерном, свеклой.
поощрить (1) | покарать
  KapitanNemo 02.01.2021 в 19:55:01   # 769167
В 2019 проходила выставка АгроМаркет в нашем городе. Из 50 компаний наверно 30 из России приехали. Семена, удобрения, техника, переработка, все привезли.
Что интересно, они наши Сарыагаш, Жетысай знают. Готовы до дома доставку сделать.

Сейчас Китай свой рынок открывает.
Готов сою миллионами тонн покупать у России.
Новые поля засевают, все равно не успевают.
поощрить | покарать
  старик 02.01.2021 в 19:57:10   # 769168
almako Могу только повториться: бросьте Вы эту ненавистную Вам страну, найдите страну и президента по душе . В выигрыше будете и Вы и страна.
поощрить | покарать
  андремас 02.01.2021 в 19:58:15   # 769169
поощрить | покарать
  almako 02.01.2021 в 20:20:11   # 769173
Стврик, вы сначала со своей лютой и слепой ненавистью к западу разберитесь, потом мне советуйте, как мне поступать. И для тех, кто в танке, тобишь специально для вас, повторю, что нелюбить путина и не любить Россию это совершенно разные вещи. Неужели так трудно осознать?
поощрить (3) | покарать
  Ал 02.01.2021 в 20:24:09   # 769174
Так как неадекваты проецируют собственное поведение на других, то до сегодняшнего вечера не догадывался что lado так же как и пещерные местные националисты имеет привычку жопу подставлять...
поощрить | покарать
  Ал 02.01.2021 в 20:29:01   # 769175
поощрить (1) | покарать
  almako 02.01.2021 в 20:39:43   # 769176
Капитан немо, вы действительно уверены что кто то собирается нападать? Тот самый запад, для которого за 20 лет созданы все условия, чтобы нагибать и высасывать из России деньги без всякой войны????
Одному jp morgan через сбербанк узнайте сначала, сколько россияне и российские предприятия должны, потом сходите в любой магазин, и посмотрите, сколько запад имеет денег с россиян, там годовой оборот побольше, чем прибыль с любой войны...
А насчет военного превосходства, так то не путин его обеспечивает, а ядерные силы России, и только они. Да и не превосходство, а паритет. Без путина на Россию бы точно также никто не напал...
поощрить (1) | покарать
  almako 02.01.2021 в 20:50:36   # 769177
Андремас, вот вам другая ссылка:
https://argumenti-ru.turbopages.org/argumenti.ru/s/society/2020/11/695677
Про курятину и свеклу.
поощрить (1) | покарать
  Ал 02.01.2021 в 21:19:02   # 769178
Пещерный националист Alimtortkara/Mordva вторым клоном в сраче отметился.
Для "вознаграждения" упомянутого случая мошенничества не помешал бы канделябр.


Не помешало бы подобрать способ его применения согласно личных предпочтений упоротого националиста... )))
поощрить | покарать
1 1
2 2
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь