Демократия в опасности

В интервью телеканалу Bloomberg Пирс отметила, что Великобритании и США необходимо тесно сотрудничать, чтобы противостоять стратегическому вызову со стороны Китая и России на фоне восстановления от пандемии.

Второй серьезный вызов – это стратегическая конкуренция со стороны России и Китая на фоне восстановления от пандемии.