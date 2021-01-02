Демократия в опасности

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danilov 02 Января 2021 в 11:21:58
В интервью телеканалу Bloomberg Пирс отметила, что Великобритании и США необходимо тесно сотрудничать, чтобы противостоять стратегическому вызову со стороны Китая и России на фоне восстановления от пандемии.
В частности, она подчеркнула риск того, что Китай может задать правила будущего технологического развития в таких областях, как искусственный интеллект. Пирс сравнила это с распространением ядерных технологий в 1950-х годах.
«Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика», – сказала дипломат, добавив, что это было бы «слишком авторитарно», а новые технологии должны приносить пользу «открытым рынкам».
«Второй серьезный вызов – это стратегическая конкуренция со стороны России и Китая, особенно Китая, – отметила Пирс. – Нам нужно снова сделать все правильно, чтобы открытые общества процветали и восстанавливались после пандемии».
https://www.golosameriki.com/a/british-envoy-says-china-russia-must-not-emerge-as-winners-from-pandemic/5720990.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Рыдаю в голос и листаю архивные
Цитата: строитель от 02.01.2021 08:15:16
Еб@@@ть она страшная
Еб@@@ть она страшная
KapitanNemo 02.01.2021 в 16:04:55 # 769139
Удивляет стабильное упоминание России не просто в качестве конкурента, а в качестве стратегического конкурента.
В то время как снговская оценка возможностей России всегда занижается.
Смотрите как у Лондона очко играет, ихнего посла аж перекосило.
Она один раз произнесла слово Россия, во всём тексте а по вашему у Лондона очко играет?
В интервью телеканалу Bloomberg Пирс отметила, что Великобритании и США необходимо тесно сотрудничать, чтобы противостоять стратегическому вызову со стороны Китая и России на фоне восстановления от пандемии.
Quote:
Второй серьезный вызов – это стратегическая конкуренция со стороны России и Китая на фоне восстановления от пандемии.
Арифметика.
Alimtortkara/Mordva тоже безграмотностью отличается.
Что, кстати, характерно для пещерных националистов...
Даже не в состоянии отличить, где прямая речь, а где пересказ корреспондента .. зато слово арифметика выучил, и то похвально...
Или он как обычно "ради красного словца" вновь спиндел?
Про таких раньше говорили, гляжу в книгу, вижу фигу ©
Может "блистающий" "умом и сообразительностью" "остороВумный" как Вутка националист Alimtortkara/Mordva ему в этом поможет? )))
Quote:
Экономика Китая может обогнать США к 2028 году. А где будет Россия? https://www.bbc.com/russian/news-55449234
26 декабря 2020
...
К тому же у России имеется огромный потенциал в IT-секторе, о котором меньше знают и который не находит полного отражения в статистике.
Недавнее исследование Оксфордского института интернета выявило около 750 тыс. российских компаний, у которых Великобритания только в 2018 году закупила программное обеспечение.
...
26 декабря 2020
...
К тому же у России имеется огромный потенциал в IT-секторе, о котором меньше знают и который не находит полного отражения в статистике.
Недавнее исследование Оксфордского института интернета выявило около 750 тыс. российских компаний, у которых Великобритания только в 2018 году закупила программное обеспечение.
...
Какая у алмако после этого цена?
Цитата: almako от 02.01.2021 12:24:14
зато слово арифметика выучил, и то похвально...
зато слово арифметика выучил, и то похвально...
Я удивлен, что он это слово вообще написал без ошибок) Видимо, прогуглил перед тем, как запостить.
Цитата: almako от 02.01.2021 12:56:41
В состоянии ли человек, который даже новогоднюю ночь провёл на титусе, так как больше в его жизни ничего нет, ответить за свои слова, и доказать, что я когда то спиндел? Если не в состоянии, то ты сам знаешь, какая тебе цена...
В состоянии ли человек, который даже новогоднюю ночь провёл на титусе, так как больше в его жизни ничего нет, ответить за свои слова, и доказать, что я когда то спиндел? Если не в состоянии, то ты сам знаешь, какая тебе цена...
У него нет личной жизни. За Россию он жопу даст.
Цитата: almako от 02.01.2021 13:01:33С памятью проблема?
Ал, конкретно, где и когда я спиндел? Ответь за свои слова, не увиливай
Ал, конкретно, где и когда я спиндел? Ответь за свои слова, не увиливай
Достаточно пересмотреть твои комментарии.
Причем ты даже на этой ветке ничтоже сумняшеся умудрился о моем досуге спиндеть.
Ответь за свои слова, не увиливай... ©
Кстати, почему бы тебе картинку из лички не предъявить? )))
KapitanNemo 02.01.2021 в 19:38:27 # 769164
Цитата: almako от 02.01.2021 11:43:23
Очко играет у Лондона?
Она один раз произнесла слово Россия, во всём тексте а по вашему у Лондона очко играет?
Очко играет у Лондона?
Она один раз произнесла слово Россия, во всём тексте а по вашему у Лондона очко играет?
Москва вроде никогда не заявляла, например в Пекине, что нужно укреплять усилия для сдерживания Великобритании и США.
Бриты это заявляют постоянно. И все время США прикрываются.
Кто кого боится?
KapitanNemo 02.01.2021 в 19:48:40 # 769166
Цитата: almako от 02.01.2021 12:17:49
Если Россия такая прям стратегическая и импортозамещеная, пусть откажется от американо-нидерладско-английской курятины, коей в России 97-98 процентов... Или на пачках молока честно пишет: произведенно не ЭкоНива ( крупнейший производитель молока в России) а подлыми агентами запада, всякими немецкими агрохолдингами, скрывающимися за названием ЭкоНива... Или когда хвастаются рекордными урожаями зерна в России, пусть прибавляют, что большая часть зерна выращена, переработана и вывезена из России ненавистным западным агрохолдингом, скрывающимся за "Русская элеваторная компания"... А то пупкин только "удивлятся" может, почему сахар подорожал, а то бл.. не он довёл ситуацию до того, что обеспеченность свеклой в России - 8 процентов, всё остальное завезено изза границы, большей частью с запада, которому за эту свеклу заплатили в валюте...
Если Россия такая прям стратегическая и импортозамещеная, пусть откажется от американо-нидерладско-английской курятины, коей в России 97-98 процентов... Или на пачках молока честно пишет: произведенно не ЭкоНива ( крупнейший производитель молока в России) а подлыми агентами запада, всякими немецкими агрохолдингами, скрывающимися за названием ЭкоНива... Или когда хвастаются рекордными урожаями зерна в России, пусть прибавляют, что большая часть зерна выращена, переработана и вывезена из России ненавистным западным агрохолдингом, скрывающимся за "Русская элеваторная компания"... А то пупкин только "удивлятся" может, почему сахар подорожал, а то бл.. не он довёл ситуацию до того, что обеспеченность свеклой в России - 8 процентов, всё остальное завезено изза границы, большей частью с запада, которому за эту свеклу заплатили в валюте...
Проблема свеклы например даже для меня не интересна и мелковата.
Путин обеспечивает стратегическое Военное превосходство. Чтобы противостояние не скалитилось в прямой военный конфликт.
В других сферах пусть бодаются сколько хотят.
Путин не должен заниматься молоком, курицами и свеклой. Его задача военная безопасность прежде всего.
Сейчас в России кредиты в два раза дешевле наших.
Рынок России больше нашего в 10 раз.
Идите и сами птицефабрику откройте или поля засейте зерном, свеклой.
KapitanNemo 02.01.2021 в 19:55:01 # 769167
Что интересно, они наши Сарыагаш, Жетысай знают. Готовы до дома доставку сделать.
Сейчас Китай свой рынок открывает.
Готов сою миллионами тонн покупать у России.
Новые поля засевают, все равно не успевают.
Цитата: almako от 02.01.2021 13:01:33
Ал, конкретно, где и когда я спиндел? Ответь за свои слова, не увиливай
Ал, конкретно, где и когда я спиндел? Ответь за свои слова, не увиливай
"Как Россия за 20 лет сама себя накормила - Ведомости" https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/22/814308-kak-rossiya-za-dvadtsat-let
Про курятину и свёклу.
Цитата: андремас от 02.01.2021 13:58:15Поправил ссылку...
"Как Россия за 20 лет сама себя накормила - Ведомости" https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/22/814308-kak-rossiya-za-dvadtsat-let
Про курятину и свёклу.
Цитата: almako от 02.01.2021 13:01:33
Ал, конкретно, где и когда я спиндел? Ответь за свои слова, не увиливай
Ал, конкретно, где и когда я спиндел? Ответь за свои слова, не увиливай
"Как Россия за 20 лет сама себя накормила - Ведомости" https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/22/814308-kak-rossiya-za-dvadtsat-let
Про курятину и свёклу.
Одному jp morgan через сбербанк узнайте сначала, сколько россияне и российские предприятия должны, потом сходите в любой магазин, и посмотрите, сколько запад имеет денег с россиян, там годовой оборот побольше, чем прибыль с любой войны...
А насчет военного превосходства, так то не путин его обеспечивает, а ядерные силы России, и только они. Да и не превосходство, а паритет. Без путина на Россию бы точно также никто не напал...
https://argumenti-ru.turbopages.org/argumenti.ru/s/society/2020/11/695677
Про курятину и свеклу.
Для "вознаграждения" упомянутого случая мошенничества не помешал бы канделябр.
Не помешало бы подобрать способ его применения согласно личных предпочтений упоротого националиста... )))