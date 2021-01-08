Появилось видео, как охрана Конгресса в упор расстреливает сторонницу Трампа

Вы знаете, не важно кем и где она служила, убивала ли или нет. Вопрос в другом:

Как женщина, белая, по видимому образованная, прошедшая патриотическую подготовку, военную службу, не страшная и толстая, решилась на «штурм Капитолия»!?

Почему она была в первых рядах и схватила пулю прямо в голову!? (В шею, но явно метили ей в голову!!)

Как так получилось, что даже белый полицейский на улице во время беспорядков БЛМ не стрелял в вооруженного негра с оружием, а здесь...

...а здесь белый охранник Капитолия стреляет в голову белой безоружной женщины причем бывшего офицера ВВС США (капрала?солдата?)??

Что ее побудило так искренне топить за Трампа и за «переворот»?

Вот эти вопросы самые главные к американскому обществу!!!