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Империя зла
Появилось видео, как охрана Конгресса в упор расстреливает сторонницу Трампа
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danilov 08 Января 2021 в 09:27:22
Появилось видео, на котором видно как именно была застрелена во время штурма здания конгресса США сторонница американского лидера Дональда Трампа, ветеран Вооруженных сил США Эшли Бэббитт.



На нем запечатлено, как девушка пытала пролезть через разбитое окно в зал Сената. Однако в этот момент в неё выстрелил охранник. Очевидно, что он стрелял практически в упор, на поражение.

Напомним, Бэббитт жила в Сан-Диего, который находится в штате Калифорния. Она 14 лет служила в ВВС, четыре раза бывала в командировках за рубежом. Во время беспорядков в США она получила пулю в шею, после чего была госпитализирована в тяжелом состоянии, однако вскоре скончалась.

Всего во время протестов, по предварительным данным, погибли четыре человека.



***

Quote:
Вы знаете, не важно кем и где она служила, убивала ли или нет. Вопрос в другом:
Как женщина, белая, по видимому образованная, прошедшая патриотическую подготовку, военную службу, не страшная и толстая, решилась на «штурм Капитолия»!?
Почему она была в первых рядах и схватила пулю прямо в голову!? (В шею, но явно метили ей в голову!!)
Как так получилось, что даже белый полицейский на улице во время беспорядков БЛМ не стрелял в вооруженного негра с оружием, а здесь...
...а здесь белый охранник Капитолия стреляет в голову белой безоружной женщины причем бывшего офицера ВВС США (капрала?солдата?)??
Что ее побудило так искренне топить за Трампа и за «переворот»?
Вот эти вопросы самые главные к американскому обществу!!!
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  Versus 08.01.2021 в 11:55:24   # 769490
Вот нехер лезть
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