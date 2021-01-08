Появилось видео, как охрана Конгресса в упор расстреливает сторонницу Трампа

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danilov 08 Января 2021 в 09:27:22
На нем запечатлено, как девушка пытала пролезть через разбитое окно в зал Сената. Однако в этот момент в неё выстрелил охранник. Очевидно, что он стрелял практически в упор, на поражение.
Напомним, Бэббитт жила в Сан-Диего, который находится в штате Калифорния. Она 14 лет служила в ВВС, четыре раза бывала в командировках за рубежом. Во время беспорядков в США она получила пулю в шею, после чего была госпитализирована в тяжелом состоянии, однако вскоре скончалась.
Всего во время протестов, по предварительным данным, погибли четыре человека.
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Quote:
Вы знаете, не важно кем и где она служила, убивала ли или нет. Вопрос в другом:
Как женщина, белая, по видимому образованная, прошедшая патриотическую подготовку, военную службу, не страшная и толстая, решилась на «штурм Капитолия»!?
Почему она была в первых рядах и схватила пулю прямо в голову!? (В шею, но явно метили ей в голову!!)
Как так получилось, что даже белый полицейский на улице во время беспорядков БЛМ не стрелял в вооруженного негра с оружием, а здесь...
...а здесь белый охранник Капитолия стреляет в голову белой безоружной женщины причем бывшего офицера ВВС США (капрала?солдата?)??
Что ее побудило так искренне топить за Трампа и за «переворот»?
Вот эти вопросы самые главные к американскому обществу!!!
Как женщина, белая, по видимому образованная, прошедшая патриотическую подготовку, военную службу, не страшная и толстая, решилась на «штурм Капитолия»!?
Почему она была в первых рядах и схватила пулю прямо в голову!? (В шею, но явно метили ей в голову!!)
Как так получилось, что даже белый полицейский на улице во время беспорядков БЛМ не стрелял в вооруженного негра с оружием, а здесь...
...а здесь белый охранник Капитолия стреляет в голову белой безоружной женщины причем бывшего офицера ВВС США (капрала?солдата?)??
Что ее побудило так искренне топить за Трампа и за «переворот»?
Вот эти вопросы самые главные к американскому обществу!!!
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