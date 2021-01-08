Реакция мирового сообщества на события в США
danilov 08 Января 2021 в 14:35:33
• Глава МИД Испании связала действия Трампа со штурмом Капитолия
• Глава МВД Британии считает, что беспорядки в США спровоцированы высказываниями Трампа
• Президент ФРГ назвал события в Вашингтоне "результатом лжи и неуважения к демократии"
• Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее разозлили события в Вашингтоне, где сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия.
• Нетаньяху осудил события в Вашингтоне, уверен, что американская демократия восторжествует
• "С момента обретения независимости Америка, наш великий и верный друг, была маяком демократии и выступала за ценности свободы, справедливости и независимости", - написал в твиттере министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.
• Премьер Нидерландов призвал Трампа признать Байдена новым президентом США
• Китай надеется на скорейшее восстановление стабильности и безопасности в США – МИД
• «Огорчен новостями о беспорядках и насилии в Вашингтоне», написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем твиттере.
• Генеральный секретарь японского кабинета министров заявил, что в Токио надеются, что "демократия в Соединенных Штатах преодолеет эту сложную ситуацию, восстановит спокойствие и гармонию, а также мирную и демократическую передачу власти".
• Президент Франции Эммануэль Макрон в видеообращении в твиттере подчеркнул: "То, что произошло сегодня в Вашингтоне, определенно не американское. Мы верим в силу наших демократий. Мы верим в силу американской демократии".
• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем твиттере назвал события в Конгрессе США "позором", заявив, что Соединенные Штаты выступают за демократию во всем мире и что сейчас" жизненно важно", чтобы произошла мирная и упорядоченная передача власти.
• С призывами уважать демократические ценности и обеспечить мирную передачу власти выступили также министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, главы правительств Чехии, Канады Швеции, Норвегии, Финляндии, Австралии, Новой Зеландии.
• НАТО призывает уважать результаты демократических выборов в США — Столтенберг
• Парламентская Ассамблея ОБСЕ осудила столкновения в Вашингтоне и призвала уважать демократические процессы — заявление
• Премьер Британии Джонсон назвал "постыдным" происходящее в Вашингтоне и призвал к мирной передаче власти
• Экс-президент США Джордж Буш-младший высказался о захвате здания Капитолия и сказал, что так выборы оспаривают в банановой республике, а не в США
• Экс-президент США Джимми Картер назвал произошедшие в Вашингтоне беспорядки национальной трагедией
• «Момент великого позора и стыда для нашей нации». Так случившееся прошедшим днем на Капитолии охарактеризовал экс-президент Барак Обама.
• МИД Китая выразил надежду на скорейшее восстановление общественного порядка в США
• Глава МИД Украины выразил обеспокоенность в связи с событиями в Вашингтоне и призвал как можно быстрее восстановить верховенство права