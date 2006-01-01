Большая чистка

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Января 2021 в 12:39:55
Parler не стала удалять аккаунты сторонников Трампа. Apple и Google обвинили соцсеть в отсутствии модерации и распространении «угроз общественной безопасности»
Американские соцсети устроили “ночь длинных ножей” в отношении правых и консерваторов
Twitter навсегда заблокировал официальный аккаунт Трампа, который, кстати, ещё остаётся президентом США. С 88 млн подписчиков он являлся шестым по популярности твиттер-аккаунтом в мире. Сразу после этого был удалён профиль его штаба, где Трамп успел сообщить о цензуре.
Одновременно с этим блокировке подверглись аккаунты многих сторонников Трампа. Был заблокирован профиль Раша Лимбо - самого популярного радиоведущего Америки с 15 млн человек слушателей. Число других консервативных аккаунтов, подвергшихся “чистке”, идёт на тысячи.
Трамп тут же сообщил о переходе в Parler - соцсеть, созданную вокруг концепции свободы слова, которая стала пристанищем для многих консерваторов. Но сразу после этого приложение Parler было удалено из магазина Google Play, и то же самое пригрозил сделать и AppStore.
Либеральный истеблишмент понимает, что угрозу ему несёт не столько сам Трамп, сколько его движение - и 75 млн проголосовавших за него избирателей. Поэтому он бьёт сразу по всем из них, пытаясь методом “деплатформинга” отправить их в небытие и лишить права выражать свои идеи.
Как известно, соцсети и магазины приложений - частные компании, поэтому они не обязаны соблюдать первую поправку к конституции США о свободе слова. Но их цензура почти всегда работает только в одном направлении - чтобы заглушать “вражеские голоса” консерваторов.
Трамп неоднократно призывал Конгресс изменить законодательство о соцсетях, наделив их статусом издателей, что позволило бы с ними судиться и оспаривать блокировку аккаунтов. Но реформы соцсетей так и не произошло, и теперь градус онлайн-цензуры будет только усиливаться.
IT-гиганты пошли ва-банк, пытаясь быстрым блицкригом зачистить свои площадки от политически неугодных и диссидентов. Но у этой стратегии есть и обратная сторона - они ещё больше подрывают доверие народа к институтам власти и конституции США, что в перспективе их же и похоронит.
Популярный французский ТГ канал GalliaDaily получил от Павла Дурова интересные комментарии.
Суть:
Дуров, очевидно осознает проблему, поставленную Google и Apple, которые образуют "дуополию" и считает, что Apple и Google гораздо опаснее Twitter или Facebook.
Потому что Google и Apple могут просто запретить приложения из своих магазинов, а Twitter может просто "забанить" пользователей.
Таким образом, Дуров оперативно советует перейти с iOS на Android. Потому что даже если Android не идеален, по крайней мере, вы можете установить независимые apk.
Telegram не намерен подчиняться цензурным ультиматумам AppStore и PlayStore. Если когда-нибудь Telegram будет удален с этих платформ, то команда Telegram работает над "браузерной" версией Telegram... для мобильных устройств! То есть Telegram можно будет использовать и без приложения, оптимизированного для телефонов. Таким образом, Telegram станет на 100% независимым от любого магазина.
https://t.me/GalliaDaily/2304
«Мы стремительно теряем наши свободы. Это цифровой ГУЛАГ»
Лидеры консервативных движений и сторонники Трампа бьют тревогу по поводу беспрецедентных решений Twitter, Facebook, Instagram и других мейнстримных соцсетей забанить президента США, а также угроз удалить Parler из App Store и Google Play.
Под лозунгом борьбы с «внутренним терроризмом» демократы, получившие контроль над Конгрессом и Белым домом, видимо, решили воспользоваться моментом и, не дожидаясь инаугурации, начать массовую зачистку информационного пространства от инакомыслящих.
***
***
Комментарии, по рейтингу, по дате