 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Пошли слухи, что вслед за Parler в апп и гугл сторах могут запретить и Телеграм
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Января 2021 в 12:28:28


Если задавили Президента США и в урну отправили первую поправку на самых популярных ресурсах, то никому больше не позволят быть не повязанным круговой порукой. Уверен и Дурова предупредят, что шаг в сторону и его по всему миру начнут преследовать под разными предлогами.
Отныне "цифровое инакомыслие" под запретом в глобальном масштабе.
Следующий шаг будет таким, что всем предложат алгоритм работы - свой или грохнут.
Цифровое убежище только за клятву преданности!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 12.01.2021 в 12:32:46   # 769745
Это другое мы не понимаем
поощрить | покарать
  alpha_portal 12.01.2021 в 13:20:25   # 769748
Ну вот, как и предвиделось дальнейшее развитие новых квазигосударств. Они начали грозить миру пальчиком. И уже открыто показывают что могут делать и показывают что ни одно государство с этим ничего не поделаеи
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь