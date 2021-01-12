Пошли слухи, что вслед за Parler в апп и гугл сторах могут запретить и Телеграм

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danilov 12 Января 2021 в 12:28:28
Если задавили Президента США и в урну отправили первую поправку на самых популярных ресурсах, то никому больше не позволят быть не повязанным круговой порукой. Уверен и Дурова предупредят, что шаг в сторону и его по всему миру начнут преследовать под разными предлогами.
Отныне "цифровое инакомыслие" под запретом в глобальном масштабе.
Следующий шаг будет таким, что всем предложат алгоритм работы - свой или грохнут.
Цифровое убежище только за клятву преданности!
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 12.01.2021 в 13:20:25 # 769748