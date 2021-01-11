Трамп токсичен

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danilov 12 Января 2021 в 12:40:07
Совет директоров проголосовал за то, чтобы воспользоваться правом расторгнуть соглашение о проведении чемпионата в 2022 году в гольф-клубе Трампа в Бедминстере (штат Нью-Джерси), заявили в организации.
«Проведение чемпионата нанесет ущерб бренду PGA of America и поставит под угрозу способность организации реализовывать многочисленные программы», - заявил глава PGA Джим Ричерсон.
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Редактор Forbes заявил, что компании, нанимающие бывших чиновников президента США Дональда Трампа, сталкиваются с серьезным ущербом репутации.
Главный контент-директор и редактор издания Forbes о благосостоянии Рэндалл Лейн сказал, что компании, которые решат нанять кого-либо из чиновников уходящего президента, будут считаться дающими лживую информацию, и их сообщения придётся многократно перепроверять.
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