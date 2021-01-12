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Империя зла
Во Франции раскритиковали решение Twitter о блокировке аккаунта Трампа
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danilov 12 Января 2021 в 12:41:50
Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал решение Twitter о блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа.

"Меня шокирует, что это Twitter принимает решение закрыть (аккаунт – ред.), потому что регулирование цифровых гигантов не может быть осуществлено самой цифровой олигархией. Цифровая олигархия – это угроза для государств и демократий", - сказал Ле Мэр в эфире радиостанции RTL.

Он подчеркнул, что регулирование цифровых гигантов должно осуществляться народом, государством и правосудием.

https://ria.ru/20210111/tramp-1592548409.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 12.01.2021 в 13:03:17   # 769746
"Цифровая олигархия – это угроза для государств и демократий" - совершенно верно, эти ребятки уже давно и совсем не слегка прихуели.
Человек, имеющий доступ к ядерной кнопке, признан слишком опасным для того, чтобы иметь аккаунт в Твиттере!
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  alpha_portal 12.01.2021 в 13:17:15   # 769747
Поздно батенька, поздно.
Завтра может оказаться что и кнопочка ядерная не работает
Власть уже давно перекочевало к айти гигантам.
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  Hairless 12.01.2021 в 13:27:05   # 769749
Да ладно, при желании прищемить им ойцы - дело плевое. Бодаться с государством - дело заведомо проигрышное
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