Во Франции раскритиковали решение Twitter о блокировке аккаунта Трампа

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danilov 12 Января 2021 в 12:41:50
"Меня шокирует, что это Twitter принимает решение закрыть (аккаунт – ред.), потому что регулирование цифровых гигантов не может быть осуществлено самой цифровой олигархией. Цифровая олигархия – это угроза для государств и демократий", - сказал Ле Мэр в эфире радиостанции RTL.
Он подчеркнул, что регулирование цифровых гигантов должно осуществляться народом, государством и правосудием.
https://ria.ru/20210111/tramp-1592548409.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Человек, имеющий доступ к ядерной кнопке, признан слишком опасным для того, чтобы иметь аккаунт в Твиттере!
alpha_portal 12.01.2021 в 13:17:15 # 769747
Завтра может оказаться что и кнопочка ядерная не работает
Власть уже давно перекочевало к айти гигантам.