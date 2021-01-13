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Империя зла
Простой диссидент
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danilov 13 Января 2021 в 11:07:37
Стоило Навальному выступить против блокировки Трампа, и вот, он уже не борец с режимом, а простой диссидент

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 13.01.2021 в 13:53:06   # 769810
Простой диссидент и место его у параши.
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  GoodZone 13.01.2021 в 15:05:25   # 769814
так не далеко и до депортации , а там и на заслуженный "отдых" в места не столь отдаленные нары...
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  строитель 13.01.2021 в 17:38:55   # 769819
Цитата: GoodZone от 13.01.2021 09:05:25
так не далеко и до депортации , а там и на заслуженный "отдых" в места не столь отдаленные нары...


Нары ему ещё заслужить прийдется. А так за Борькой Немым отправиться вполне себе может
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  Walter 13.01.2021 в 18:02:11   # 769823
Цитата: строитель от 13.01.2021 11:38:55
Цитата: GoodZone от 13.01.2021 09:05:25
так не далеко и до депортации , а там и на заслуженный "отдых" в места не столь отдаленные нары...


Нары ему ещё заслужить прийдется. А так за Борькой Немым отправиться вполне себе может
пиздец ты грузишься. Либо ты отмороженный либо пиздобол. скорее всего второе. лишить человека жизни нажав на курок не просто ой как не просто. поверь .
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  строитель 13.01.2021 в 20:22:33   # 769831


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