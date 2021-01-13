Простой диссидент

Цитата: GoodZone от

так не далеко и до депортации , а там и на заслуженный "отдых" в места не столь отдаленные нары ... так не далеко и до депортации, а там и на заслуженный "отдых" в места не столь отдаленные...

Нары ему ещё заслужить прийдется. А так за Борькой Немым отправиться вполне себе может