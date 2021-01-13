Простой диссидент

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danilov 13 Января 2021 в 11:07:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 13.01.2021 09:05:25
так не далеко и до депортации , а там и на заслуженный "отдых" в места не столь отдаленные
нары...
так не далеко и до депортации , а там и на заслуженный "отдых" в места не столь отдаленные
Нары ему ещё заслужить прийдется. А так за Борькой Немым отправиться вполне себе может
Цитата: строитель от 13.01.2021 11:38:55пиздец ты грузишься. Либо ты отмороженный либо пиздобол. скорее всего второе. лишить человека жизни нажав на курок не просто ой как не просто. поверь .
Нары ему ещё заслужить прийдется. А так за Борькой Немым отправиться вполне себе может
Цитата: GoodZone от 13.01.2021 09:05:25
так не далеко и до депортации , а там и на заслуженный "отдых" в места не столь отдаленные
нары...
так не далеко и до депортации , а там и на заслуженный "отдых" в места не столь отдаленные
Нары ему ещё заслужить прийдется. А так за Борькой Немым отправиться вполне себе может