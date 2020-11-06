Телеканал MSNBC прервал Трампа в прямом эфире

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Января 2021 в 13:55:27
Ведущая перебила Трампа, заявив, что прерывает эфир, так как «президент, как он часто делает, отошёл от истины, а его видео, которое он записал в среду после массовых беспорядков у Капитолия, не было признано уместным».
***
Это важный тренд.
СМИ и АйТи гиганты возомнили себя сыщиками, экспертами, судьями и палачами одновременно, при том такими, которым вообще ничто и никто не указ.
Это же по древним философам, заложивших принципы буржуазных государств, от Локка и прочих явный тренд к полному краху буржуазной государственности, как таковой, ведь государство, как арбитр интересов разных групп общества де-факто уничтожается на наших глазах совершенно цинично и явно.
Это же и полный крах свободы в сети.
Все институты государства в итоге окончательно рухнут по крайней мере в умах активных, думающих людей уж точно.
И в результате через этап войны всех против всех будет сначала установлен жуткий тоталитарный фашистский либертарианский режим в сети, а потом и в странах "золотого миллиарда" в целом.
В сети будет жуткая цензура с мгновенным отключением любого неугодного контента и его средств обмена и фиксации и репрессиями автору этого контента в части доступа к сети.
При этом вопрос распада мировой сети на национальные слабо связанные сегменты вопрос самого ближайшего времени.
Новые либерто-фашисты не потерпят конкуренции.
Захват власти их креатурой в США - просто толчок начала этого процесса.
Нас ждут интересные времена ...
Комментарии, по рейтингу, по дате
Не в первый раз Quote:
6 ноября 2020Только ведущий ABC заикнулся о необходимости проверки. Остальные выяснять что-либо даже не попытались...
Телеканалы США прервали прямой эфир с речью Трампа о махинациях на выборах https://lenta.ru/news/2020/11/06/trump_tv/
Главные американские телеканалы, такие как MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC, прервали выступление действующего президента США Дональда Трампа после его слов о махинациях на выборах главы государства. Как сообщает The Verge, трансляцию выступления в прямом эфире продолжили CNN и Fox News.
В большинстве случаев ведущие каналов сразу же прокомментировали заявления американского лидера, подчеркнув, что его обвинения не имеют оснований и являются ложью. В своей речи Трамп высказал утверждение, что демократы совершают мошенничество в ходе голосования с целью украсть выборы.
«Если подсчитать законные голоса, то я легко побеждаю», — добавил президент. В настоящее время в нескольких штатах продолжается подсчет голосов, так как часть избирателей голосовала по почте, отправляя заполненный бюллетень в конверте.
Так, ведущий MSNBC Брайан Уильямс заявил, что он «снова находится в необычном положении», когда не только прерывает президента США, но и вынужден поправить его. «На данный момент мы не знаем о каких-либо незаконных голосах, и какой-либо победы Трампа пока также нет», — добавил он.
Дэвид Мьюир с ABC посчитал, что высказывания Трампа необходимо проверить на достоверность. Шепард Смит в эфире CNBC подчеркнул, что канал прервал выступление президента США, так как «сказанное им в большей степени является абсолютной неправдой».
При этом телеканалы CNN и Fox News продолжили прямой эфир с выступлением Трампа. Журналист CNN Дэниел Дейл, однако, прокомментировал речь президента, заявив, что это «самая нечестная речь, которую он (Трамп — прим. «Ленты.ру») когда-либо произносил».
...
Телеканалы США прервали прямой эфир с речью Трампа о махинациях на выборах https://lenta.ru/news/2020/11/06/trump_tv/
Главные американские телеканалы, такие как MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC, прервали выступление действующего президента США Дональда Трампа после его слов о махинациях на выборах главы государства. Как сообщает The Verge, трансляцию выступления в прямом эфире продолжили CNN и Fox News.
В большинстве случаев ведущие каналов сразу же прокомментировали заявления американского лидера, подчеркнув, что его обвинения не имеют оснований и являются ложью. В своей речи Трамп высказал утверждение, что демократы совершают мошенничество в ходе голосования с целью украсть выборы.
«Если подсчитать законные голоса, то я легко побеждаю», — добавил президент. В настоящее время в нескольких штатах продолжается подсчет голосов, так как часть избирателей голосовала по почте, отправляя заполненный бюллетень в конверте.
Так, ведущий MSNBC Брайан Уильямс заявил, что он «снова находится в необычном положении», когда не только прерывает президента США, но и вынужден поправить его. «На данный момент мы не знаем о каких-либо незаконных голосах, и какой-либо победы Трампа пока также нет», — добавил он.
Дэвид Мьюир с ABC посчитал, что высказывания Трампа необходимо проверить на достоверность. Шепард Смит в эфире CNBC подчеркнул, что канал прервал выступление президента США, так как «сказанное им в большей степени является абсолютной неправдой».
При этом телеканалы CNN и Fox News продолжили прямой эфир с выступлением Трампа. Журналист CNN Дэниел Дейл, однако, прокомментировал речь президента, заявив, что это «самая нечестная речь, которую он (Трамп — прим. «Ленты.ру») когда-либо произносил».
...
Quote:
Кальцифер Пылающий
19 минут назад
Странно, че это Варламов помощи у кровавого Путинского режима помощи просит? Куда делся весь борцунский потенциал?
43
Quote:
13 января 2021
Рывшийся в ноутбуке Пелоси во время штурма Капитолия найден мертвым https://lenta.ru/news/2021/01/13/suicide/
Сторонник американского президента Дональда Трампа, рывшийся в ноутбуке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия, был найден мертвым в своем доме. Об этом пишет The Sun.
Тело 53-летнего Кристофера Стэнтона Джорджии (Christopher Stanton Georgia) нашла его жена в подвале их дома в городе Альфарета. Она тут же позвонила в полицию и рассказала, что видит «очень много крови».
Причина смерти мужчины пока не подтверждена, полицейские занимаются расследованием произошедшего. Отмечается, что в доме Джорджии нашли две полуавтоматические винтовки. Соседи описали умершего как доброго и вежливого человека.
The Sun отмечает, что участнику штурма Капитолия 6 января позже предъявили обвинения. Ему грозило максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 180 дней и/или штраф в размере тысячи долларов.
...
Андрей Стальнов
Час назад
1
"Как говорил один мой знакомый (покойничек):"Я слишком много знал...." (из к/ф "Бриллиантовая рука")
Сергей Слижов
Час назад
1
Нашей кошерной демшизе на заметку. Или это совсем другое?
Ал Вед
Час назад
1
да застрелился случайно, при чистке винтовок, 100 пудов...
Регистратор
Ал Вед
Час назад
3
Согласен, так три раза и все в голову. Такой уж он неловкий человек.
Рывшийся в ноутбуке Пелоси во время штурма Капитолия найден мертвым https://lenta.ru/news/2021/01/13/suicide/
Сторонник американского президента Дональда Трампа, рывшийся в ноутбуке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия, был найден мертвым в своем доме. Об этом пишет The Sun.
Тело 53-летнего Кристофера Стэнтона Джорджии (Christopher Stanton Georgia) нашла его жена в подвале их дома в городе Альфарета. Она тут же позвонила в полицию и рассказала, что видит «очень много крови».
Причина смерти мужчины пока не подтверждена, полицейские занимаются расследованием произошедшего. Отмечается, что в доме Джорджии нашли две полуавтоматические винтовки. Соседи описали умершего как доброго и вежливого человека.
The Sun отмечает, что участнику штурма Капитолия 6 января позже предъявили обвинения. Ему грозило максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 180 дней и/или штраф в размере тысячи долларов.
...
Андрей Стальнов
Час назад
1
"Как говорил один мой знакомый (покойничек):"Я слишком много знал...." (из к/ф "Бриллиантовая рука")
Сергей Слижов
Час назад
1
Нашей кошерной демшизе на заметку. Или это совсем другое?
Ал Вед
Час назад
1
да застрелился случайно, при чистке винтовок, 100 пудов...
Регистратор
Ал Вед
Час назад
3
Согласен, так три раза и все в голову. Такой уж он неловкий человек.
Quote:
Задержанных в Южном Судане россиян отпустили на свободу https://ria.ru/20210113/varlamov-1592912128.html
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Задержанных в Южном Судане россиян отпустили, сообщила журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
"Решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана", — добавила она.
Ранее блогер Илья Варламов рассказал, что его вместе с женой, основателем портала "Медиазона" Петром Верзиловым, директором Европейской гимназии Иваном Боганцевым и их знакомым Вадимом Гинзбургом задержали в аэропорту Капоэты. По его словам, местные сотрудники правоохранительных органов обыскали багаж и нашли пульт от дрона.
"Дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета", — отметил Варламов, добавив, что силовики отвезли всю группу в отделение и пытались отнять телефоны.
Однако россиянам удалось остаться на связи и обратиться за помощью в посольство.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Задержанных в Южном Судане россиян отпустили, сообщила журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
"Решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана", — добавила она.
Ранее блогер Илья Варламов рассказал, что его вместе с женой, основателем портала "Медиазона" Петром Верзиловым, директором Европейской гимназии Иваном Боганцевым и их знакомым Вадимом Гинзбургом задержали в аэропорту Капоэты. По его словам, местные сотрудники правоохранительных органов обыскали багаж и нашли пульт от дрона.
"Дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета", — отметил Варламов, добавив, что силовики отвезли всю группу в отделение и пытались отнять телефоны.
Однако россиянам удалось остаться на связи и обратиться за помощью в посольство.