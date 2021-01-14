Конгресс под охраной нацгвардии

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danilov 14 Января 2021 в 12:46:36
Комментарии, по рейтингу, по дате
Кроме этого в нижней палате Конгресса проголосовали за импичмент, исключающий его повторное избрание.
Тогда чего власти боятся? Неужели проблема не решена?
Цитата: Рамзес от 14.01.2021 15:39:11Так как Пенс признать Трампа неспособным выполнять обязанности не решился, то конгрессмены от власти отстранить по причине длительности процедуры не успевают.
Дядьку отстранили от соц. сетей но оставили с кодами ЯО - я уже ни чего не понимаю..
Дядьку отстранили от соц. сетей но оставили с кодами ЯО - я уже ни чего не понимаю..
Но зато явно стремятся Трампу все пути в политику перекрыть.
Не исключено что заодно и отомстить за разрушение имиджа "иконы" либерализма...
Нет, в этом нет ошибки ни в устной речи, ни в письме. Но что-то в этом есть ущербное. Есть эксперты в этом деле?
Упомянутые пОциенты предпочитают докапываться до оппонентов, а не события обсуждать.
Что-то в этом есть ущербное. Есть эксперты в этом деле? ©