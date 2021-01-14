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Империя зла
Конгресс под охраной нацгвардии
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danilov 14 Января 2021 в 12:46:36

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  Epihot 14.01.2021 в 13:15:28   # 769882
охрана бдит
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  Zoggyla 14.01.2021 в 13:17:39   # 769883
Красивый у них жд вокзал, но цыгане весь вид портят.
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  гримм 14.01.2021 в 14:37:29   # 769889
Это вся их нац.вардия,, почему нет смены караула, интересно интересно...
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  acid 14.01.2021 в 18:36:50   # 769895
Какие же у них ухерительные автоматы а
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  Ал 14.01.2021 в 19:39:05   # 769901
Трампа от его соратников с помощью блокировки в соцсетях изолировали. СМИ и до этого его не жаловали.

Кроме этого в нижней палате Конгресса проголосовали за импичмент, исключающий его повторное избрание.
Тогда чего власти боятся? Неужели проблема не решена?
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  старик 14.01.2021 в 20:35:54   # 769910
Нагнали аж двадцать тысяч гвардейцев, ясно же что это цирк для мериканского народа. И ведь схавает тупой народ.
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  Рамзес 14.01.2021 в 21:39:11   # 769928
Дядьку отстранили от соц. сетей но оставили с кодами ЯО - я уже ни чего не понимаю..
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  Ал 14.01.2021 в 21:48:59   # 769931
Цитата: Рамзес от 14.01.2021 15:39:11
Дядьку отстранили от соц. сетей но оставили с кодами ЯО - я уже ни чего не понимаю..
Так как Пенс признать Трампа неспособным выполнять обязанности не решился, то конгрессмены от власти отстранить по причине длительности процедуры не успевают.
Но зато явно стремятся Трампу все пути в политику перекрыть.

Не исключено что заодно и отомстить за разрушение имиджа "иконы" либерализма...
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  walker 14.01.2021 в 21:55:56   # 769934
пациент часто ставит глаголы в конце фразы? Возможно, у него немецкие корни.
Нет, в этом нет ошибки ни в устной речи, ни в письме. Но что-то в этом есть ущербное. Есть эксперты в этом деле?
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  Ал 14.01.2021 в 21:57:41   # 769935

Упомянутые пОциенты предпочитают докапываться до оппонентов, а не события обсуждать.
Что-то в этом есть ущербное. Есть эксперты в этом деле? ©
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