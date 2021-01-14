Эрдоган пообещал избавиться от диктата соцсетей

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danilov 14 Января 2021 в 13:57:42
Турецкий лидер обратил внимание на то, что цифровизация и удобства, предоставляемые интернетом и соцсетями, порождают серьезные риски. Так, споры из-за результатов выборов в США «показали, куда может завести цифровой фашизм», указал Эрдоган.
«Главная опасность в том, что террористы вмешиваются в политику посредством соцсетей. Мы столкнулись со множеством случаев произвола с их стороны», — добавил президент.
В связи с этим он заверил, что такая ситуация не будет возможна в Турции. Так, власти страны будут развивать и укреплять национальные мессенджеры, использование которых набирает оборот.
https://lenta.ru/news/2021/01/13/erdogan_net/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 14.01.2021 в 14:13:16 # 769888
Цитата: Zoggyla от 14.01.2021 08:04:09
Каждый, кого забанили в соцсетях, должен радоваться свободе и отсутствию диктата соцсети. Буквально,- порвать сети, выпутаться из сетей
Каждый, кого забанили в соцсетях, должен радоваться свободе и отсутствию диктата соцсети. Буквально,- порвать сети, выпутаться из сетей
Это международный фарс от руководителей стран, ничем для них хорошим незакончится. Другоее дело когда одеяла начнут перетягивать в попытках урвать кусок пирога этого рынка.
Глупо сейчас отказываться от работающих инструментов сети, ради политической выгоды. Вся политика в сети.
Это хорошо конечно, но как дальше развивать? Смотреть на Китай? Ну так они давно отрезались и прекрасно сами цифровизировались. И прекрасно используют рупор в своих целях. Причем чрезвычайно продуктивно. Сомневаюсь что так получится у Эрдогана.