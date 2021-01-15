Twitter заблокировал аккаунт "Спутника V"

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danilov 15 Января 2021 в 10:43:29
"Учетная запись "Спутника V" @spitnikvaccine в Twitter была ограничена. Мы разбираемся в причинах произошедшего", - сообщил фонд.
"Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины "Спутник V" и договорились о проведении совместных клинических исследований."
из сообщения Российского фонда прямых инвестиций.
РФПИ попросил всех подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть доступ к учетной записи.
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Twitter снял ограничения с аккаунта вакцины «Спутинк V»
Twitter объяснил блокировку аккаунта вакцины «Cпутник V» попыткой несанкционированного доступа.