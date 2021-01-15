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Империя зла
Twitter заблокировал аккаунт "Спутника V"
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danilov 15 Января 2021 в 10:43:29
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Доступ к учетной записи вакцины от коронавируса "Спутник V" в социальной сети Twitter был ограничен, причины изучаются, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

"Учетная запись "Спутника V" @spitnikvaccine в Twitter была ограничена. Мы разбираемся в причинах произошедшего", - сообщил фонд.

"Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины "Спутник V" и договорились о проведении совместных клинических исследований."
из сообщения Российского фонда прямых инвестиций.

РФПИ попросил всех подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть доступ к учетной записи.

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Twitter снял ограничения с аккаунта вакцины «Спутинк V»

Twitter объяснил блокировку аккаунта вакцины «Cпутник V» попыткой несанкционированного доступа.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 15.01.2021 в 12:13:51   # 769957
Вот п@@ры
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  Zoggyla 15.01.2021 в 12:18:28   # 769959
Единственный вопрос. У аспирина тоже есть аккаунт в этой помойке?
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