Xiaomi попала под американские санкции

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danilov 15 Января 2021 в 15:56:57
Как сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с документацией Госдепа, в связи с занесением в чёрный список американским инвесторам теперь запрещено покупать у Xiaomi и других попавших туда компаний ценные бумаги. Также им будет необходимо избавиться от активов компаний до 11 ноября 2021 года.
Посольство Китая в Вашингтоне, а также компании Xiaomi и Comac пока не ответили на просьбу Reuters о комментариях. По мнению новостного агентства, расширение чёрного списка вызвано стремлением Дональда Трампа закрепить жёсткую политику по отношение к Китаю в последние дни своего президентства.
Согласно закону от 1999 года, Министерство обороны США обязано составлять каталог компаний, принадлежащих или контролируемых китайскими военными. Пентагон, который начал выполнять требование закона только в этом году, к настоящему времени добавил в чёрный список 35 компаний, включая нефтяного гиганта CNOOC и ведущего китайского производителя микросхем SMIC. В ноябре прошлого года Трамп ужесточил нормы закона, подписав указ, запрещающий США инвестировать в фирмы из чёрного списка.
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