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Империя зла
Xiaomi попала под американские санкции
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danilov 15 Января 2021 в 15:56:57
Администрация президента США Дональда Трампа, которой остались считаные дни до завершения правления, перед уходом «хлопнула дверью», добавив в чёрный список ещё девять китайских фирм, выполняющих заказы для оборонной отрасли Китая. В их число вошли производитель самолётов Comac и один из лидеров мобильной отрасли Китая компания Xiaomi.

Как сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с документацией Госдепа, в связи с занесением в чёрный список американским инвесторам теперь запрещено покупать у Xiaomi и других попавших туда компаний ценные бумаги. Также им будет необходимо избавиться от активов компаний до 11 ноября 2021 года.

Посольство Китая в Вашингтоне, а также компании Xiaomi и Comac пока не ответили на просьбу Reuters о комментариях. По мнению новостного агентства, расширение чёрного списка вызвано стремлением Дональда Трампа закрепить жёсткую политику по отношение к Китаю в последние дни своего президентства.

Согласно закону от 1999 года, Министерство обороны США обязано составлять каталог компаний, принадлежащих или контролируемых китайскими военными. Пентагон, который начал выполнять требование закона только в этом году, к настоящему времени добавил в чёрный список 35 компаний, включая нефтяного гиганта CNOOC и ведущего китайского производителя микросхем SMIC. В ноябре прошлого года Трамп ужесточил нормы закона, подписав указ, запрещающий США инвестировать в фирмы из чёрного списка.
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