▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Империя зла
Астралии тоже не нравится Гугл
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 16 Января 2021 в 12:35:39
Официальные лица: Австралия сталкивается с серьезными проблемами, связанными с тем, что Google диктует, что можно, а что нельзя размещать на их платформе.
В настоящее время Google подвергается критике за удаление некоторых местных новостей из результатов поиска в Австралии в рамках «эксперимента»
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь