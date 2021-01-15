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Империя зла
Астралии тоже не нравится Гугл
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danilov 16 Января 2021 в 12:35:39
Официальные лица: Австралия сталкивается с серьезными проблемами, связанными с тем, что Google диктует, что можно, а что нельзя размещать на их платформе.

В настоящее время Google подвергается критике за удаление некоторых местных новостей из результатов поиска в Австралии в рамках «эксперимента»
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