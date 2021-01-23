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Империя зла
Какие интересные правила
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danilov 23 Января 2021 в 16:58:02
Твиттер отказался удалять детское порно по требованию родителей 13-летней жертвы, т.к. "оно не нарушало правила платформы". Добиться удаления видео удалось только после обращения в министерство внутренней безопасности США.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 23.01.2021 в 17:22:55   # 770585
Трамп страшнее детского порно. Да и неудивительно: думаю что совсем скоро детское порно как и педофилия станут легальными в "цивилизованных" странах. К этому все идет.
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  Panasonic 23.01.2021 в 17:37:12   # 770586
Твой маразм страшнее Трампа. Следовательно, страшнее и детского порно.
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  Zoggyla 23.01.2021 в 18:19:39   # 770593
Цитата: Panasonic от 23.01.2021 11:37:12
Твой маразм страшнее Трампа. Следовательно, страшнее и детского порно.
Жги дальше, турист!
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  Panasonic 23.01.2021 в 19:01:34   # 770598
Быть туристом всяко лучше, чем быть канализационным сливом.

Кстати, ты уже прощался. Когда планируешь исчезнуть?
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  Ал 23.01.2021 в 21:25:10   # 770601
Цитата: Panasonic от 23.01.2021 13:01:34
Быть туристом всяко лучше, чем быть канализационным сливом.

Кстати, ты уже прощался. Когда планируешь исчезнуть?
От тебя по большей части лишь словесным поносом несет, выходит что себя описал.
Отсюда закономерен вопрос: жалуешься или гордишься?
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