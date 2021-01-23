Какие интересные правила

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danilov 23 Января 2021 в 16:58:02
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Panasonic от 23.01.2021 11:37:12Жги дальше, турист!
Твой маразм страшнее Трампа. Следовательно, страшнее и детского порно.
Твой маразм страшнее Трампа. Следовательно, страшнее и детского порно.
Кстати, ты уже прощался. Когда планируешь исчезнуть?
Цитата: Panasonic от 23.01.2021 13:01:34От тебя по большей части лишь словесным поносом несет, выходит что себя описал.
Быть туристом всяко лучше, чем быть канализационным сливом.
Кстати, ты уже прощался. Когда планируешь исчезнуть?
Быть туристом всяко лучше, чем быть канализационным сливом.
Кстати, ты уже прощался. Когда планируешь исчезнуть?
Отсюда закономерен вопрос: жалуешься или гордишься?