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Империя зла
Взорвать мост и уничтожать камеры наблюдения
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danilov 27 Января 2021 в 13:02:36
Протесты в Нидерландах после драк с полицией вышли на новый уровень.
Премьер Нидерландов Марк Рютте - о погромах в стране: Эти беспорядки недопустимы. У любого нормального человека это может вызвать только возмущение. Мы удивлены и задаемся вопросом: что на этих людей нашло? Это не имеет ничего общего с протестами. Это преступное насилие!
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  старик 27.01.2021 в 20:32:38   # 770925
Quote:
Это не имеет ничего общего с протестами. Это преступное насилие!
Шесть лет назад вы дружно называли это мирными протестами. Что изменилось? Ах да, то было на Украине, а это у вас дома!
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