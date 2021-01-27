Взорвать мост и уничтожать камеры наблюдения

Это не имеет ничего общего с протестами. Это преступное насилие!Шесть лет назад вы дружно называли это мирными протестами. Что изменилось? Ах да, то было на Украине, а это у вас дома!
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danilov 27 Января 2021 в 13:02:36
Премьер Нидерландов Марк Рютте - о погромах в стране: Эти беспорядки недопустимы. У любого нормального человека это может вызвать только возмущение. Мы удивлены и задаемся вопросом: что на этих людей нашло? Это не имеет ничего общего с протестами. Это преступное насилие!