США оплачивали убийства советских солдат

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danilov 28 Января 2021 в 22:41:58
Афганские террористы на приеме у президента США
В конце 1985 – начале 1986 года США приняли решение о поставке в Афганистан новейшего американского ПЗРК «Стингер». Он произвел настоящий перелом в борьбе моджахедов против советских вертолетов и самолетов. США настолько увеличили размер финансирования и закупок оружия моджахедам, что более скрывать это было более невозможно. Более того, когда бюджет ЦРУ на эту войну составлял 750 млн долларов, американцы уже не боялись, что о факте их помощи моджахедам станет известно СССР. Как сказал один из оперативников ЦРУ: «И что, если КГБ узнает о нашей помощи афганцам? Они на нас в суд подадут?»
В 1985 году ЦРУ тратило на Афганистан более 50% своего бюджета, выделяемого Конгрессом, а в 1986 году более 70%. В 1987 году совокупное американо-саудовское финансирование афганских моджахедов достигло 1 млрд долларов США. А потери советских войск в Афганистане исчислялись тысячами солдат и офицеров. Их убивали на деньги Соединенных Штатов Америки.
Афганские террористы и Уилсон
За каждый сбитый советский самолёт или вертолёт американский конгрессмен Чарльз Несбитт Уилсон щедро платил моджахедам. По особой таксе платили, если при этом погибал советский пилот…
Операция ЦРУ «Циклон» стала одной из самых секретных и дорогих операций ЦРУ за всю историю существования этой секретной службы. Всего на войну с Советским Союзом на Афганской земле американцы потратили как минимум 4 миллиарда долларов!
Свыше 300 тысяч исламских фундаменталистов воевали оружием, полученным окольным путем от ЦРУ.
https://pravda-nn.ru/delonn/tajny-operatsii-tsiklon-kak-amerikantsy-ubivali-nashih-soldat-v-afganistane/
Комментарии, по рейтингу, по дате
У моджахедов был прейскурант за убийство советских военнослужащих.
Рядовой СА, боец с чистыми погонами - премия 50 долларов.
Сержант СА, погоны с лычками- премия 100 долларов.
и так далее по званиям соответствующая премия.
Но напротив звания "прапорщик Советской Армии" написано "расхититель коммунистического имущества, враг трудового народа. Штраф за убийство - 2000 долларов.
Короче со всего маху по своим же граблям широко шагая идут потомки рейгана
Про количество покрошенных афганских аборигенов заработавших на советских солдатах только догадываюсь. Но думаю цифра семизначная. Хуевые вообщем бизнесмены и счетоводы из них
Но самое интересное в том, что Наджибулла после прекращения помощи от СССР три года продержался, а нынешний президент "демократического" Афганистана плакался, что полгода без поддержки США не сможет удержаться...