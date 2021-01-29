"Независимость Тайваня" означает войну - официальный представитель Минобороны КНР

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danilov 29 Января 2021 в 14:20:02
"Играющий огнём непременно сожжёт сам себя", - заявил официальный представитель Министерства обороны У Цянь на пресс-конференции, сделав строгое предупреждение сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня".
Недавние военные действия НОАК в районе Тайваньского пролива стали серьезным ответом на вмешательство внешних сил и провокации со стороны сил, выступающих за "независимость Тайваня", подчеркнул У Цянь, добавив, что они были необходимы для защиты государственного суверенитета и безопасности в условиях нынешней ситуации с безопасностью в проливе.
По его словам, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос относится к сфере внутренних дел Китая, и вмешательство каких-либо внешних сил в него недопустимо.
http://russian.news.cn/2021-01/29/c_139706152.htm