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Империя зла
В Парламенте Британии предложили ввести санкции против Абрамовича и Усманова
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danilov 29 Января 2021 в 16:33:10
С такой идеей выступили представители Лейбористской партии.

Активы Романа Абрамовича и Алишера Усманова предложили заморозить из-за ситуации с Навальным. У обоих бизнесменов есть значительная собственность в Англии, им также принадлежат английские футбольные клубы «Челси» и «Эвертон». Такой выбор лейбористы объяснили тем, что оба бизнесмена упоминаются в списке из 8 человек, против которых, по мнению Алексея Навального, Запад должен ввести санкции.

«Лучший способ оказать поддержку Навальному — не словами, а действиями, не расследованиями, а обвинениями», — цитирует Telegraph представительницу Лейбористкой партии Маргарет Ходж. Еще одна представительница Лейбористов Венди Мортон заявила, что правительство обсуждает кандидатуры, против которых могут ввести санкции, но пока она не может заявить о них публично.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 29.01.2021 в 17:04:09   # 771042
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  старик 29.01.2021 в 18:43:33   # 771049
Я "за"!
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  Маке0912 29.01.2021 в 19:27:03   # 771060
НЕ считал чюжих денег.
Пофиг этот Навальный.
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