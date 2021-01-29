В Парламенте Британии предложили ввести санкции против Абрамовича и Усманова

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danilov 29 Января 2021 в 16:33:10
Активы Романа Абрамовича и Алишера Усманова предложили заморозить из-за ситуации с Навальным. У обоих бизнесменов есть значительная собственность в Англии, им также принадлежат английские футбольные клубы «Челси» и «Эвертон». Такой выбор лейбористы объяснили тем, что оба бизнесмена упоминаются в списке из 8 человек, против которых, по мнению Алексея Навального, Запад должен ввести санкции.
«Лучший способ оказать поддержку Навальному — не словами, а действиями, не расследованиями, а обвинениями», — цитирует Telegraph представительницу Лейбористкой партии Маргарет Ходж. Еще одна представительница Лейбористов Венди Мортон заявила, что правительство обсуждает кандидатуры, против которых могут ввести санкции, но пока она не может заявить о них публично.