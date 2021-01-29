GAMESTOP ТРЕБУЕТ ОТ ФИНИНДУСТРИИ РАЗРЕШИТЬ ТОРГОВЛЮ ЕГО АКЦИЯМИ

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danilov 30 Января 2021 в 09:08:13
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ГРУППА WALLSTREETBETS REDDIT НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 6 МИЛЛИОНОВ ЧЛЕНОВ
Жил-был на рынке фондовом один большой хедж-фонд.
Ребята в нём серьёзные – финансовый бомонд.
Игра на понижение сулила им успех,
И данный факт, как видимо, устраивал не всех.
У фонда было всё тип-топ – стремились цены вниз,
Но тут ребята с реддита устроили шорт-сквиз.
Да как это возможно?! Бросает в жар уже!
Открыл окно топ-менеджер на верхнем этаже.
Готов он вместо курса упасть в любой момент,
Однако есть надежда на славный хэппи-энд.
Вмешаются политики и, пальцами грозя,
Заявят, что хедж-фонды, мол, нам обижать нельзя.
Дадут немного денег для штопанья дыры
И поменяют правила финансовой игры.
Из этой всей истории понятно лишь одно:
Всегда кому-то выгодно, когда идут на дно.
Бороться с этим можно, но ты поумерь свой пыл!
Не победить по правилам бумажных воротил…
Ребята в нём серьёзные – финансовый бомонд.
Игра на понижение сулила им успех,
И данный факт, как видимо, устраивал не всех.
У фонда было всё тип-топ – стремились цены вниз,
Но тут ребята с реддита устроили шорт-сквиз.
Да как это возможно?! Бросает в жар уже!
Открыл окно топ-менеджер на верхнем этаже.
Готов он вместо курса упасть в любой момент,
Однако есть надежда на славный хэппи-энд.
Вмешаются политики и, пальцами грозя,
Заявят, что хедж-фонды, мол, нам обижать нельзя.
Дадут немного денег для штопанья дыры
И поменяют правила финансовой игры.
Из этой всей истории понятно лишь одно:
Всегда кому-то выгодно, когда идут на дно.
Бороться с этим можно, но ты поумерь свой пыл!
Не победить по правилам бумажных воротил…
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