GAMESTOP ТРЕБУЕТ ОТ ФИНИНДУСТРИИ РАЗРЕШИТЬ ТОРГОВЛЮ ЕГО АКЦИЯМИ

Жил-был на рынке фондовом один большой хедж-фонд.

Ребята в нём серьёзные – финансовый бомонд.

Игра на понижение сулила им успех,

И данный факт, как видимо, устраивал не всех.

У фонда было всё тип-топ – стремились цены вниз,

Но тут ребята с реддита устроили шорт-сквиз.



Да как это возможно?! Бросает в жар уже!

Открыл окно топ-менеджер на верхнем этаже.

Готов он вместо курса упасть в любой момент,

Однако есть надежда на славный хэппи-энд.



Вмешаются политики и, пальцами грозя,

Заявят, что хедж-фонды, мол, нам обижать нельзя.

Дадут немного денег для штопанья дыры

И поменяют правила финансовой игры.



Из этой всей истории понятно лишь одно:

Всегда кому-то выгодно, когда идут на дно.

Бороться с этим можно, но ты поумерь свой пыл!

Не победить по правилам бумажных воротил…