Китайцы назвали санкции Зеленского "варварским грабежом"

Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами. Мы глубоко возмущены таким поведением.



Со стороны украинского руководства это стало еще одним ярким проявлением постоянного злоупотребления властью, незаконных действий и злонамеренного давления на стандартные рыночные действия и ведение хозяйственной деятельности предприятий, что продолжается уже очень долгое время.



Со стороны государства Украина такие действия – это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли, а также серьезное нарушение соответствующих положений «Соглашения между Правительством Украины и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций».