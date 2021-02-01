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Империя зла
Китайцы назвали санкции Зеленского "варварским грабежом"
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danilov 01 Февраля 2021 в 11:59:10
Зеленский ввёл санкции против Китая. Так как ему США запретили допустить консолидацию китайцами акций Мотор-Сич, коих у китайцев более 60%, и никаким иным способом сделать это было нельзя - вот Зеленский и решил перед новым президентом США засвидетельствовать почтение таким способом. Так-то у китайцев честно купленные доли предприятия.

Полный текст заявления китайской стороны, изумлённой до корней волос, можно прочитать по ссылке, мы лишь заметим, что реакция китайской стороны не заставила долго ждать. Поступила информация о том, что КНР не сможет в этом месяце начать поставки вакцины на Украину.

Украина определённо удачно выбрала цель для кидка. Просто вот лучше не придумаешь. Процитируем лишь часть оборотов из заявления:

Quote:
Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами. Мы глубоко возмущены таким поведением.

Со стороны украинского руководства это стало еще одним ярким проявлением постоянного злоупотребления властью, незаконных действий и злонамеренного давления на стандартные рыночные действия и ведение хозяйственной деятельности предприятий, что продолжается уже очень долгое время.

Со стороны государства Украина такие действия – это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли, а также серьезное нарушение соответствующих положений «Соглашения между Правительством Украины и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций».


Напомним, что по законам КНР для возмещения подобного ущерба может быть арестовано любое имущество Украины, попавшее в юрисдикцию Китая - от грузов и транспорта (судов, например) до например недвижимости Незалежной.

https://mc-osa.com.ua/ua/

https://strana.ua/news/314981-zajavlenie-skyrizon-o-sanktsijakh-ukrainy-protiv-investorov-motor-sichi.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 01.02.2021 в 12:13:40   # 771165
Продолжение ...пусть едят дальше демократию..за то уже не смешно
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  Zoggyla 01.02.2021 в 12:23:30   # 771166
Амеры решили чужими руками пощупать Великого партнера. Полосатые уши торчат не маскируясь!

Зря китайцы "великих русских" писателей не читают
Иосиф Бродский

Оригинал: На независимость Украины (1994)
Книга: Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы

Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,
"время покажет Кузькину мать", руины,
кости посмертной радости с привкусом Украины.
То не зелено-квитный, траченный изотопом,--
жовто-блакытный реет над Конотопом,
скроенный из холста, знать, припасла Канада.
Даром что без креста, но хохлам не надо.
Гой ты, рушник, карбованец, семечки в полной жмене!
Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане.
Скажем им, звонкой матерью паузы медля строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога!
Ступайте от нас в жупане, не говоря -- в мундире,
по адресу на три буквы, на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке хором гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть -- так сообща, путь выбирая в чаще,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще.
Прощевайте, хохлы, пожили вместе -- хватит!
Плюнуть, что ли, в Днипро, может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
кожаными углами и вековой обидой.
Не поминайте лихом. Вашего хлеба, неба,
нам, подавись мы жмыхом и колобом, не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коль и была промежду.
Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом?
Вас родила земля, грунт, чернозем с подзолом.
Полно качать права, шить нам одно, другое.
Это земля не дает вам, кавунам, покоя.
Ой да Левада-степь, краля, баштан, вареник!
Больше, поди, теряли -- больше людей, чем денег.
Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза --
нет на нее указа, ждать до другого раза.
С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.
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  Hairless 01.02.2021 в 12:28:35   # 771167
Цитата: Zoggyla от 01.02.2021 06:23:30
Амеры решили чужими руками пощупать Великого партнера. Полосатые уши торчат не маскируясь!

Янки вполне резонно опасались того, что Китай получит технологии и наработки которых не имеет.
Ну и напомнили клоуну, кто его е#ет и кормит.
Весьма эффективно получилось.
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  Zoggyla 01.02.2021 в 12:32:57   # 771168
Цитата: Hairless от 01.02.2021 06:28:35
Цитата: Zoggyla от 01.02.2021 06:23:30
Амеры решили чужими руками пощупать Великого партнера. Полосатые уши торчат не маскируясь!

Янки вполне резонно опасались того, что Китай получит технологии и наработки которых не имеет.
Ну и напомнили клоуну, кто его е#ет и кормит.
Весьма эффективно получилось.
Гигант содрогнулся от нелепости происходящего Урок получен.
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  Konstant 01.02.2021 в 12:45:31   # 771169
Хана мотор сичу. Щас оптимищации и эффективные манагеры придут.
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  СССР 01.02.2021 в 12:50:02   # 771170
Цитата: Zoggyla от 01.02.2021 06:23:30
Амеры решили чужими руками пощупать Великого партнера. Полосатые уши торчат не маскируясь!

Зря китайцы "великих русских" писателей не читают
Иосиф Бродский

Оригинал: На независимость Украины (1994)
Книга: Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы


И правильно делают, что не читают. Значит не такой он уж и великий
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  Zoggyla 01.02.2021 в 12:55:49   # 771171
Цитата: СССР от 01.02.2021 06:50:02
Цитата: Zoggyla от 01.02.2021 06:23:30
Амеры решили чужими руками пощупать Великого партнера. Полосатые уши торчат не маскируясь!

Зря китайцы "великих русских" писателей не читают
Иосиф Бродский

Оригинал: На независимость Украины (1994)
Книга: Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы


И правильно делают, что не читают. Значит не такой он уж и великий
Если бы читали, то наверное уразумели бы , что в/на Украине кроме бизнеса есть еще что-то сугубо личное
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  kubik 01.02.2021 в 15:15:21   # 771184
Китайцы не знали поговорки.
" Один украинец это крестьянин.
Два украинца это партизанский отряд.
Три украинца это партизанский отряд и предатель."
Думают пусть, кому деньги дают.

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