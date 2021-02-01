Китайцы назвали санкции Зеленского "варварским грабежом"

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danilov 01 Февраля 2021 в 11:59:10
Полный текст заявления китайской стороны, изумлённой до корней волос, можно прочитать по ссылке, мы лишь заметим, что реакция китайской стороны не заставила долго ждать. Поступила информация о том, что КНР не сможет в этом месяце начать поставки вакцины на Украину.
Украина определённо удачно выбрала цель для кидка. Просто вот лучше не придумаешь. Процитируем лишь часть оборотов из заявления:
Quote:
Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами. Мы глубоко возмущены таким поведением.
Со стороны украинского руководства это стало еще одним ярким проявлением постоянного злоупотребления властью, незаконных действий и злонамеренного давления на стандартные рыночные действия и ведение хозяйственной деятельности предприятий, что продолжается уже очень долгое время.
Со стороны государства Украина такие действия – это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли, а также серьезное нарушение соответствующих положений «Соглашения между Правительством Украины и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций».
Со стороны украинского руководства это стало еще одним ярким проявлением постоянного злоупотребления властью, незаконных действий и злонамеренного давления на стандартные рыночные действия и ведение хозяйственной деятельности предприятий, что продолжается уже очень долгое время.
Со стороны государства Украина такие действия – это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли, а также серьезное нарушение соответствующих положений «Соглашения между Правительством Украины и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций».
Напомним, что по законам КНР для возмещения подобного ущерба может быть арестовано любое имущество Украины, попавшее в юрисдикцию Китая - от грузов и транспорта (судов, например) до например недвижимости Незалежной.
https://mc-osa.com.ua/ua/
https://strana.ua/news/314981-zajavlenie-skyrizon-o-sanktsijakh-ukrainy-protiv-investorov-motor-sichi.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Зря китайцы "великих русских" писателей не читают
Иосиф Бродский
Оригинал: На независимость Украины (1994)
Книга: Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы
Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,
"время покажет Кузькину мать", руины,
кости посмертной радости с привкусом Украины.
То не зелено-квитный, траченный изотопом,--
жовто-блакытный реет над Конотопом,
скроенный из холста, знать, припасла Канада.
Даром что без креста, но хохлам не надо.
Гой ты, рушник, карбованец, семечки в полной жмене!
Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане.
Скажем им, звонкой матерью паузы медля строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога!
Ступайте от нас в жупане, не говоря -- в мундире,
по адресу на три буквы, на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке хором гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть -- так сообща, путь выбирая в чаще,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще.
Прощевайте, хохлы, пожили вместе -- хватит!
Плюнуть, что ли, в Днипро, может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
кожаными углами и вековой обидой.
Не поминайте лихом. Вашего хлеба, неба,
нам, подавись мы жмыхом и колобом, не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коль и была промежду.
Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом?
Вас родила земля, грунт, чернозем с подзолом.
Полно качать права, шить нам одно, другое.
Это земля не дает вам, кавунам, покоя.
Ой да Левада-степь, краля, баштан, вареник!
Больше, поди, теряли -- больше людей, чем денег.
Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза --
нет на нее указа, ждать до другого раза.
С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.
Цитата: Zoggyla от 01.02.2021 06:23:30
Амеры решили чужими руками пощупать Великого партнера. Полосатые уши торчат не маскируясь!
Амеры решили чужими руками пощупать Великого партнера. Полосатые уши торчат не маскируясь!
Янки вполне резонно опасались того, что Китай получит технологии и наработки которых не имеет.
Ну и напомнили клоуну, кто его е#ет и кормит.
Весьма эффективно получилось.
Цитата: Hairless от 01.02.2021 06:28:35Гигант содрогнулся от нелепости происходящего Урок получен.
Янки вполне резонно опасались того, что Китай получит технологии и наработки которых не имеет.
Ну и напомнили клоуну, кто его е#ет и кормит.
Весьма эффективно получилось.
Цитата: Zoggyla от 01.02.2021 06:23:30
Амеры решили чужими руками пощупать Великого партнера. Полосатые уши торчат не маскируясь!
Амеры решили чужими руками пощупать Великого партнера. Полосатые уши торчат не маскируясь!
Янки вполне резонно опасались того, что Китай получит технологии и наработки которых не имеет.
Ну и напомнили клоуну, кто его е#ет и кормит.
Весьма эффективно получилось.
Цитата: Zoggyla от 01.02.2021 06:23:30
Амеры решили чужими руками пощупать Великого партнера. Полосатые уши торчат не маскируясь!
Зря китайцы "великих русских" писателей не читают
Иосиф Бродский
Оригинал: На независимость Украины (1994)
Книга: Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы
Амеры решили чужими руками пощупать Великого партнера. Полосатые уши торчат не маскируясь!
Зря китайцы "великих русских" писателей не читают
Иосиф Бродский
Оригинал: На независимость Украины (1994)
Книга: Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы
И правильно делают, что не читают. Значит не такой он уж и великий
Цитата: СССР от 01.02.2021 06:50:02Если бы читали, то наверное уразумели бы , что в/на Украине кроме бизнеса есть еще что-то сугубо личное
И правильно делают, что не читают. Значит не такой он уж и великий
Цитата: Zoggyla от 01.02.2021 06:23:30
Амеры решили чужими руками пощупать Великого партнера. Полосатые уши торчат не маскируясь!
Зря китайцы "великих русских" писателей не читают
Иосиф Бродский
Оригинал: На независимость Украины (1994)
Книга: Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы
Амеры решили чужими руками пощупать Великого партнера. Полосатые уши торчат не маскируясь!
Зря китайцы "великих русских" писателей не читают
Иосиф Бродский
Оригинал: На независимость Украины (1994)
Книга: Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы
И правильно делают, что не читают. Значит не такой он уж и великий
" Один украинец это крестьянин.
Два украинца это партизанский отряд.
Три украинца это партизанский отряд и предатель."
Думают пусть, кому деньги дают.