Суть в канале

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США обнародовала указ президента Джо Байдена, согласно которому Минфин и госдеп США будут вводить санкции против лиц, связанных с военным переворотом в Мьянме.



Согласно указу, санкции будут вводиться против "любого иностранного лица, определенного министром финансов в ходе совместной консультации с госсекретарем". Меры также будут приняты в отношении людей, связанных с оборонной промышленностью Мьянмы, в отношении участников операций по подавлению демонстраций; санкции предусматриваются и против армейских командиров и командующих силами безопасности в Мьянме.



Военные Мьянмы (прежнее название - Бирма) взяли страну под свой контроль. Утром 1 февраля задержаны глава правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию", государственный советник и фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие члены политического руководства.



В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на год. Военные объявили, что, согласно заявлению, подписанному первым вице-президентом Мьин Све, государственная власть передается главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину.



Аун Сан Су Чжи в письме, написанном незадолго до ареста, успела призвать сторонников "не принимать это" и "протестовать против переворота". По ее словам, действия военных способствуют возвращению диктатуры.