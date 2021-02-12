Суть в канале

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danilov 12 Февраля 2021 в 09:52:11
Уже много лет идет борьба Китая и США за строительство канала на юге Бирмы в Индийский Океан, мимо Малаккского пролива. Если его построят, по бороде пойдут Сингапур и соседи. И США прицепом. Дирижёр будет не нужен.
СССР, Россия, Индия всегда были и будут за стройку канала. Французы и Бриты всегда против.
Лаос и Камбоджа тоже за.
Помните, в конце 60х годов США бомбили Лаос и Камбоджу? Меняли правителей/королей.
Это всё та же проблема. Так там и бодаются много лет.
PS
Байден накануне подписал указ о санкциях в отношении Мьянмы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США обнародовала указ президента Джо Байдена, согласно которому Минфин и госдеп США будут вводить санкции против лиц, связанных с военным переворотом в Мьянме.
Согласно указу, санкции будут вводиться против "любого иностранного лица, определенного министром финансов в ходе совместной консультации с госсекретарем". Меры также будут приняты в отношении людей, связанных с оборонной промышленностью Мьянмы, в отношении участников операций по подавлению демонстраций; санкции предусматриваются и против армейских командиров и командующих силами безопасности в Мьянме.
Согласно указу, санкции будут вводиться против "любого иностранного лица, определенного министром финансов в ходе совместной консультации с госсекретарем". Меры также будут приняты в отношении людей, связанных с оборонной промышленностью Мьянмы, в отношении участников операций по подавлению демонстраций; санкции предусматриваются и против армейских командиров и командующих силами безопасности в Мьянме.
Quote:
Военные Мьянмы (прежнее название - Бирма) взяли страну под свой контроль. Утром 1 февраля задержаны глава правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию", государственный советник и фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие члены политического руководства.
В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на год. Военные объявили, что, согласно заявлению, подписанному первым вице-президентом Мьин Све, государственная власть передается главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину.
Аун Сан Су Чжи в письме, написанном незадолго до ареста, успела призвать сторонников "не принимать это" и "протестовать против переворота". По ее словам, действия военных способствуют возвращению диктатуры.
В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на год. Военные объявили, что, согласно заявлению, подписанному первым вице-президентом Мьин Све, государственная власть передается главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину.
Аун Сан Су Чжи в письме, написанном незадолго до ареста, успела призвать сторонников "не принимать это" и "протестовать против переворота". По ее словам, действия военных способствуют возвращению диктатуры.