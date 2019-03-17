Самый богатый человек на планете

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danilov 15 Февраля 2021 в 16:25:14
Комментарии, по рейтингу, по дате
История самого богатого человека в истории. И это не Джефф Безос https://www.bbc.com/russian/features-47522358
17 марта 2019
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10 богатейших людей в истории
Манса Муса (1280-1337, верховный правитель государства Мали), неисчислимое богатство
Гай Юлий Цезарь (63 год до н.э. - 14 год н.э., римский император) 4.6 трлн долларов
Чжао Сюй (1048-1085, император Шэнь-цзун из династии Сун в Китае), неисчислимое богатство
Акбар I Великий (1542-1605, третий падишах Империи Великих Моголов в Индии), неисчислимое богатство
Эндрю Карнеги (1835-1919, шотландско-американский сталепромышленник), 372 млрд долларов
Джон Дэвисон Рокфеллер (1839-1937, американский магнат, первый официальный долларовый миллиардер в истории человечества), 341 млрд долларов
Николай Александрович Романов (1868-1918, русский царь), 300 млрд долларов
Осман Али Хан (1886-1967, низам княжества Хайдарабад в колониальной Индии), 230 млрд долларов
Вильгельм I Завоеватель(1028-1087, герцог Нормандии и король Англии), 229,5 млрд долларов
Муаммар Каддафи (1942-2011, правитель Ливии в течение 42 лет), 200 млрд долларов
Источники: Money.com, Celebrity Net Worth
17 марта 2019
...
10 богатейших людей в истории
Манса Муса (1280-1337, верховный правитель государства Мали), неисчислимое богатство
Гай Юлий Цезарь (63 год до н.э. - 14 год н.э., римский император) 4.6 трлн долларов
Чжао Сюй (1048-1085, император Шэнь-цзун из династии Сун в Китае), неисчислимое богатство
Акбар I Великий (1542-1605, третий падишах Империи Великих Моголов в Индии), неисчислимое богатство
Эндрю Карнеги (1835-1919, шотландско-американский сталепромышленник), 372 млрд долларов
Джон Дэвисон Рокфеллер (1839-1937, американский магнат, первый официальный долларовый миллиардер в истории человечества), 341 млрд долларов
Николай Александрович Романов (1868-1918, русский царь), 300 млрд долларов
Осман Али Хан (1886-1967, низам княжества Хайдарабад в колониальной Индии), 230 млрд долларов
Вильгельм I Завоеватель(1028-1087, герцог Нормандии и король Англии), 229,5 млрд долларов
Муаммар Каддафи (1942-2011, правитель Ливии в течение 42 лет), 200 млрд долларов
Источники: Money.com, Celebrity Net Worth
Согласно другого источника
Quote:
10 самых богатых людей за всю историю https://www.fbacs.com/articles/10-samykh-bogatykh-lyudey-za-vsyu-istoriyu.html
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Послесловие: Стоит отметить, что в статье речь идет не об абсолютных суммах. Все состояние измеряется относительно ВВП страны, где жили эти люди. (Источник: Neatorama.com)
This post is also available in English: 10 richest people in the entire history https://www.fbacs.com/en/articles/10-richest-people-in-the-entire-history.html
...
Послесловие: Стоит отметить, что в статье речь идет не об абсолютных суммах. Все состояние измеряется относительно ВВП страны, где жили эти люди. (Источник: Neatorama.com)
This post is also available in English: 10 richest people in the entire history https://www.fbacs.com/en/articles/10-richest-people-in-the-entire-history.html