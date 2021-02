Самый богатый человек на планете

10 самых богатых людей за всю историю https://www.fbacs.com/articles/10-samykh-bogatykh-lyudey-za-vsyu-istoriyu.html ...Послесловие: Стоит отметить, что в статье речь идет не об абсолютных суммах. Все состояние измеряется относительно ВВП страны, где жили эти люди. (Источник: Neatorama.com)This post is also available in English: 10 richest people in the entire history https://www.fbacs.com/en/articles/10-richest-people-in-the-entire-history.html