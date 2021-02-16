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danilov 16 Февраля 2021 в 11:53:38
Мало того. Во внутреннем же отчете по результатам опроса, который попал в распоряжение «Нью-Йорк Пост», говорится: «Хоть большинство из нас не испытывают трудностей с доступом к информации, многие в своих ответах дали понять, что у нас не приветствуются иные точки зрения. Также отмечено некоторое несогласие с тем, что в компании процветает свободный обмен мнениями».
Опрос этот мало кого удивил. Влиятельную «Нью-Йорк Таймс» в последнее время сотрясают скандалы, один не красивее другого. Взять хотя бы последний с участием ветерана издания. Недавно вскрылось, что Дональд МакНейл, который отпахал в отделе науки газеты 45 лет, в 2019 году во время командировки в Перу позволил себе обронить слово «ниггер». На встрече со школьниками одна из девочек пожаловалась ему, что ее наказали за видео, в котором она произнесла это слово. А МакНейл просто уточнил: она произнесла его в качестве обзывательства или просто что-то цитировала?
Вот за это уточнение МакНейла и поперли из газеты. А само увольнение вылилось в настоящий цирк. Сначала репортера хотели просто понизить в должности, но сразу 150 (!) коллег написали письмо с требованием крови. Тогда начальству пришлось объявить, что оно не потерпит даже «непреднамеренного употребления расистской лексики». После чего за ветерана заступился другой его коллега, накатавший по этому поводу целую статью, которую, правда, в «Нью-Йорк Таймс» публиковать отказались.
https://nypost.com/2021/02/13/new-york-times-employees-feel-they-cant-speak-freely-survey
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Walter от 16.02.2021 06:04:54
примерно половина сотрудников газеты «Нью-Йорк Таймс» считает, что в стенах редакции нет свободы слова. Определили на канале Россия 2
примерно половина сотрудников газеты «Нью-Йорк Таймс» считает, что в стенах редакции нет свободы слова. Определили на канале Россия 2
Ну да, во всем Путин виноват!!! Интересно есть ли в принципе такая тема к которой вы не прикрутите Россию? специально для таких, как вы даже ссылку прикрепили, но вам то виднее...